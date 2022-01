Cư dân mạng Hàn Quốc bày tỏ sự phẫn nộ trước vụ bé gái 3 tuổi bị đóng đinh vào đầu

Những ngày gần đây, vụ bé gái 3 tuổi bị đóng đinh vào đầu, nghi bị bạo hành ở Hà Nội đang gây xôn xao và chấn động dư luận Việt Nam. Cụ thể, vào chiêu ngày 17/1, bé Đỗ Ngọc A. được mẹ đưa tới bệnh viện trong tình trạng hôn mê, co giật, Sau khi chụp X-quang, các bác sĩ phát hiện 9 vật thể giống như đinh găm vào hộp sọ cháu bé khiến phần đầu có chút sưng tấy. Được biết, trong vòng 3 tháng gần đây, bé A. đã nhập viện 3 lần do bị ngộ độc thuốc trừ sâu và có dị vật trong đường tiêu hóa. Theo điều tra của công an, nghi phạm chính bạo hành bé gái 3 tuổi là người tình của mẹ bé.

Bé Đỗ Ngọc A. và kết quả chụp X-qaung cho thấy có đinh găm vào sọ em.

Vụ việc xảy ra không lâu sau cái chết của bé gái 8 tuổi cũng do mẹ kế và bố bạo hành, càng gây căm phẫn hơn.

Mới đây, tờ Seoul News đã đăng tải lại . Bên dưới bài đăng tràn ngập bình luận thể hiện sự bức xúc của cư dân mạng trước vụ việc bé gái 3 tuổi nghi bị bạo hành. Dưới đây là một vài bình luận nhận được nhiều lượt đồng tình (vote up) nhất.

- Đó chẳng khác gì hành vi giết người. Sao chuyện này có thể xảy ra được cơ chứ? Đọc mà chỉ có thể thở dài.

- Đóng đinh vào đầu một đứa trẻ ư? Đó là sự tàn bạo không thể tưởng tượng được. Hãy tử hình hết những kẻ ấy đi.

- Con người sao có thể làm ra những chuyện mà ngay cả động vật cũng không thể như thế? Chúng ta phải loại bỏ mầm mống của những hành động xấu xa ấy ra khỏi thế giới này.

- Đúng là bọn giết người, tôi thật tình thấy thương cho đứa trẻ, mong rằng em sẽ sống sót.

(Nguồn: Seoul News, Nate)





