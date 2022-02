Cư dân chung cư cao cấp view sông Sài Gòn tố chủ đầu tư "treo đầu dê bán thịt chó", quảng cáo tiện ích 5 sao nhưng đến hầm ô tô cũng không có

Dự án Chung cư An Gia Skyline tọa lạc tại địa chỉ số 89 đường Hoàng Quốc Việt, phường Phú Thuận, quận 7, TP.HCM do Công ty Cổ phần đầu tư và phát triển bất động sản An Gia làm chủ đầu tư (gọi tắt là Công ty An Gia). Dự án được bàn giao từ năm 2017, đến nay đã bước sang năm thứ 5 nhưng nhiều hạng mục được quảng cáo vẫn chưa hoàn thiện khiến cư dân bức xúc.

Dự án An Gia Skyline (Ảnh quảng cáo trên website của Công ty Cổ phần đầu tư và phát triển bất động sản An Gia)

"Treo đầu dê, bán thịt chó"

Trên trang web chính thức của Công ty An Gia, đơn vị này quảng cáo Skyline là dự án tọa lạc giữa trung tâm quận 7, liền kề Phú Mỹ Hưng, bao bọc bởi không gian sông nước, hội tụ thành không gian sống đẳng cấp. Dự án cũng được quảng cáo là có thiết kế tinh tế, tối giản, tận dụng tất cả góc nhìn từ căn hộ ra sông Sài Gòn và hồ Sky Pearl với hệ thống tiện ích tiêu chuẩn 5 sao, nội thất đẳng cấp, xứng đáng trở thành một trong những căn hộ ven sông đỉnh cao, và khác biệt nhất khu vực Nam Sài Gòn.

Tuy nhiên trên thực tế, thứ mà An Gia gọi là tiện ích 5 sao vẫn chỉ... nằm trên giấy tờ.

Hình ảnh các hạng mục được An Gia quảng cáo và hình ảnh thực tế (Ảnh cư dân cung cấp)

Trao đổi với chúng tôi, một đại diện cư dân cho biết, khi chào bán căn hộ tại dự án, chủ đầu tư hứa hẹn các tiện ích như khu vui chơi trẻ em, hồ cảnh quan với khu BBQ... nhưng đến nay sau khi đã bàn giao 5 năm vẫn không có. Trong đó, hồ cảnh quan mà chủ đầu tư quảng cáo vô cùng hoành tráng thực chất chỉ được cấp phép là hồ điều hòa.

Không chỉ thiếu những "tiện ích 5 sao" kể trên, một số hạ tầng cơ bản khác như hầm để xe ô tô cũng không có; hầm để xe máy chật chội, thiếu chỗ, chung với một tòa nhà khác...

Khu vực hầm để xe máy và bãi đỗ ô tô (Ảnh cư dân cung cấp)

"Nếu chị mua một căn hộ không có tiện ích, thì chỉ tầm 2 tỷ. Nhưng vì những tiện ích được chủ đầu tư quảng cáo như trên, chị chấp nhận bỏ ra 3 tỷ 6 vì muốn được ở căn hộ cao cấp. Việc chủ đầu tư quảng cáo như vậy đẩy giá căn hộ lên cao nhưng khi bàn giao thì không đúng như vậy", chủ căn hộ bức xúc.

Hứa thật nhiều, thất hứa thật nhiều

Sau nhiều lần cư dân phản ánh, phía chủ đầu tư hứa hẹn rằng trong năm 2020 sẽ bàn giao hết các hạng mục đã cam kết, tuy nhiên sau đó thất hứa. Theo cư dân, để xoa dịu, thời điểm đó phía Công ty An Gia thông báo giảm 50% phí dịch vụ và sắp xếp một chỗ để ô tô tạm ngoài trời mà theo cư dân đánh giá là chất lượng kém, không đảm bảo cho xe.

Bãi đỗ xe ngoài tạm ngoài trời

Tuy nhiên tới tháng 1/2022, chủ đầu tư đã dừng hỗ trợ 50% phí dịch vụ kể trên dù chưa hề hoàn thiện bất cứ tiện ích nào như đã hứa với cư dân.

Quá bức xúc, cư dân yêu cầu đối thoại trực tiếp với chủ đầu tư. Một cuộc họp có sự góp mặt của đại diện các hộ dân và chủ đầu tư được tổ chức vào sáng 20/2 mới đây, và chủ đầu tư tiếp tục... hứa.



Hầm xe máy chật chội, khác xa với quảng cáo

Theo cư dân, hầm để xe được thiết kế không theo bất cứ quy chuẩn nào

Kết thúc buổi đối thoại, hai bên có biên bản xác định các bất cập nêu trên liên quan tới các tiện ích chưa được hoàn thiện, phía chủ đầu tư xác nhận các phản ánh của cư dân và cho biết sẽ có phản hồi bằng công văn.

Khi niềm tin không còn nữa

Kéo dài suốt 5 năm trời, viễn cảnh về một cuộc sống hiện đại "5 sao" của các hộ dân mua nhà tại An Gia Skyline dần biến thành mệt mỏi với những chuỗi ngày dài đằng đẵng bỏ công sức đi đòi quyền lợi nhưng không có kết quả. Niềm tin của họ không còn nữa.

Bể bơi

Hồ điều hòa mà chủ đầu tư quảng cáo là hồ cảnh quan Skypearl khác xa với hình ảnh quảng cáo

"Điều khiến cư dân bức xúc nhất chính là sự thất hứa của chủ đầu tư, họ nhận sai nhưng không sửa. Hầm để xe ô tô là thứ tối thiểu cũng không có, cư dân phải để xe ở ngoài. Tài sản vài tỷ đồng chứ không ít mà bị hư hại, chuyện mất gương, mất logo đã từng xảy ra.

Chúng tôi không cần giảm phí dịch vụ, thậm chí sẵn sàng trả thêm tiền để có được những tiện ích tốt cho cuộc sống. Chúng tôi đã quá mệt mỏi, nếu chủ đầu tư tiếp tục thất hứa, chúng tôi sẽ đấu tranh pháp lý đến cùng", chị N. T. M. T. - đại diện cư dân cho hay.

Trước những bức xúc nhiều năm không được xử lý, trải qua nhiều lần chủ đầu tư hứa rồi thất hứa, cư dân Skyline đã cùng nhau căng băng rôn phản đối, đồng thời có đơn kiến nghị gửi chính quyền địa phương đề nghị vào cuộc xử lý giúp dân. Nội dung đơn kiến nghị chỉ rõ những sai phạm của chủ đầu tư như đã đề cập ở trên. Bên cạnh đó, suốt năm 5 sinh sống tại đây, cư dân cũng phải chịu ô nhiễm tiếng ồn, ô nhiễm không khí từ những công trình nội-ngoại khu do Công ty An Gia thi công...

Chỗ vui chơi tạm dành cho trẻ em nằm trên tầng 2

Công ty Cổ phần đầu tư và phát triển bất động sản An Gia (trụ sở tại số 30 Nguyễn Thị Diệu, phường Võ Thị Sáu, quận 3, TP.HCM) là đơn vị phát triển các dự án căn hộ và nhà ở trung-cao cấp tại TP.HCM và các tỉnh lân cận. Các dự án được An Gia đầu tư có thể kể tên như The Garden, The Star, Riverside, Skyline, River Panorama, Sky89, Westgate, The Sóng (Vũng Tàu, The Standard (Bình Dương)...

Cư dân Skyline bức xúc căng băng rôn phản đối chủ đầu tư

https://afamily.vn/cu-dan-chung-cu-cao-cap-view-song-sai-gon-to-chu-dau-tu-treo-dau-de-ban-thit-cho-quang-cao-tien-ich-5-sao-nhung-den-ham-o-to-cung-khong-co-20220223184721586.chn