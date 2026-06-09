Nhiều người cho rằng lão hóa là quy luật tất yếu của thời gian. Tuổi càng cao, cơ thể càng suy yếu, tế bào già đi, các cơ quan hoạt động kém hiệu quả hơn. Thế nhưng, một loạt nghiên cứu mới đây đang đặt ra một góc nhìn hoàn toàn khác: Điều khiến con người già đi có thể không phải tuổi tác, mà là tình trạng viêm âm ỉ kéo dài trong cơ thể.

Nghiên cứu gây chú ý: Lão hóa giống như một "vết thương chưa bao giờ lành"

Một nghiên cứu công bố trên tạp chí khoa học Nature Communications năm 2025 đã đưa ra giả thuyết đáng chú ý với tiêu đề: "Lão hóa - vết thương chưa bao giờ bắt đầu quá trình chữa lành".

Theo các nhà khoa học, khi cơ thể bị thương, quá trình hồi phục thường trải qua nhiều giai đoạn: cầm máu, viêm, loại bỏ mô tổn thương và cuối cùng là tái tạo mô mới. Tuy nhiên, khi tuổi tác tăng lên, nhiều cơ quan trong cơ thể dường như bị "mắc kẹt" ở giai đoạn viêm ban đầu.

Hệ miễn dịch liên tục được kích hoạt, các tế bào già cỗi tích tụ, quá trình chuyển hóa mất cân bằng, mô bị phá hủy nhưng khả năng tái tạo lại suy giảm. Nói cách khác, cơ thể luôn ở trong trạng thái tưởng như đang chống chọi với một tổn thương nào đó nhưng không thể hoàn tất quá trình chữa lành.

Chính tình trạng viêm mạn tính kéo dài này được xem là một trong những động lực quan trọng thúc đẩy quá trình lão hóa.

Điều bất ngờ ở cụ bà 117 tuổi

Một nghiên cứu khác từng khiến giới khoa học đặc biệt quan tâm là trường hợp một cụ bà người Tây Ban Nha sống thọ tới 117 tuổi.

Các nhà nghiên cứu đã sử dụng phương pháp phân tích đa hệ thống sinh học (multi-omics) để khảo sát toàn diện tình trạng cơ thể của bà, từ gen, protein, quá trình chuyển hóa cho đến hệ vi sinh vật đường ruột nhằm tìm ra bí quyết trường thọ.

Kết quả cho thấy cơ thể cụ bà vẫn mang nhiều dấu hiệu tuổi tác như telomere ngắn - một đặc điểm thường gặp ở người cao tuổi. Tuy nhiên, điều khiến các nhà khoa học bất ngờ là các chỉ dấu viêm trong cơ thể bà ở mức rất thấp, tương đương với nhiều người trẻ tuổi.

Nói cách khác, dù tuổi sinh học đã rất cao nhưng cơ thể bà gần như không mang đặc điểm của tình trạng viêm mạn tính kéo dài.

Khi đặt kết quả của hai nghiên cứu cạnh nhau, nhiều chuyên gia cho rằng điểm mấu chốt của lão hóa có thể nằm ở việc cơ thể mất khả năng chuyển từ trạng thái viêm sang trạng thái phục hồi và tái tạo.

Vì sao cơ thể ngày càng khó hồi phục khi có tuổi?

Không ít người bước sang tuổi trung niên nhận thấy những thay đổi rõ rệt:

Vết thương nhỏ cũng lâu lành hơn trước. Da mỏng, dễ trầy xước và dễ kích ứng. Các khớp thường xuyên đau nhức dù không va chạm. Cơ thể mệt mỏi kéo dài, khó lấy lại năng lượng.

Theo các chuyên gia, đây có thể là dấu hiệu cho thấy cơ chế sửa chữa tự nhiên của cơ thể đang hoạt động kém hiệu quả.

Đáng nói, những "tổn thương" khiến cơ thể liên tục bị viêm không chỉ đến từ bệnh tật mà còn xuất phát từ chính thói quen hằng ngày như ăn quá nhiều đường, thức khuya, căng thẳng kéo dài, ít vận động, hệ vi sinh đường ruột mất cân bằng hoặc áp lực tâm lý thường xuyên.

Muốn trẻ lâu, hãy giúp cơ thể bước vào giai đoạn phục hồi

Các chuyên gia cho rằng thay vì chỉ tập trung vào những biện pháp chống lão hóa bên ngoài, điều quan trọng hơn là tạo điều kiện để cơ thể tự chữa lành.

1. Loại bỏ những thói quen khiến cơ thể liên tục bị viêm

Thức khuya, hút thuốc lá, ăn uống thiếu lành mạnh, tiêu thụ quá nhiều đường, ngồi lâu một chỗ, căng thẳng kéo dài hay thường xuyên tức giận đều có thể khiến cơ thể duy trì trạng thái "báo động", làm gia tăng phản ứng viêm.

Đặc biệt, chế độ ăn nhiều đường được cho là có liên quan đến quá trình lão hóa nhanh và làm chậm khả năng phục hồi của cơ thể.

2. Tạo môi trường thuận lợi cho quá trình tái tạo

Để sửa chữa tổn thương, cơ thể cần được nghỉ ngơi và cung cấp đầy đủ dưỡng chất.

Các chuyên gia khuyến nghị:

Duy trì vận động đều đặn với sự kết hợp giữa tập aerobic và các bài tập tăng sức mạnh cơ bắp. Áp dụng chế độ ăn kiểu Địa Trung Hải với dầu ô liu, cá, các loại hạt, rau xanh và trái cây. Ưu tiên chất lượng giấc ngủ thay vì chỉ chú trọng số giờ ngủ. Dành thời gian thư giãn mỗi ngày bằng các hoạt động yêu thích, thiền, hít thở sâu hoặc nghe nhạc.

3. Lắng nghe những tín hiệu nhỏ từ cơ thể

Da mỏng hơn, móng tay giòn dễ gãy, đau nhức khớp, đầy hơi thường xuyên, khó tập trung hay tâm trạng sa sút không đơn thuần là dấu hiệu của tuổi tác.

Trong nhiều trường hợp, đây có thể là lời cảnh báo rằng cơ thể đang gặp khó khăn trong quá trình phục hồi và cần được chăm sóc tốt hơn.

Lão hóa không chỉ là vấn đề tuổi tác

Các nghiên cứu mới đang cho thấy một thông điệp đáng suy ngẫm: Lão hóa không đơn thuần là hệ quả của thời gian trôi qua, mà còn liên quan chặt chẽ đến tình trạng viêm kéo dài và khả năng tự chữa lành của cơ thể.

Vì vậy, thay vì chỉ đặt câu hỏi "làm sao để không già đi", có lẽ điều quan trọng hơn là tự hỏi: "Hôm nay mình đã giúp cơ thể được phục hồi và tái tạo tốt hơn chưa?".

Những thay đổi nhỏ trong lối sống mỗi ngày có thể không giúp con người trẻ mãi, nhưng hoàn toàn có thể giúp cơ thể khỏe mạnh hơn, làm chậm quá trình lão hóa và nâng cao chất lượng cuộc sống khi về già.