Cụ bà 82 tuổi nuốt 8 con ếch sống

Theo đó, cụ bà họ Trương (Zhang) sống tại tỉnh Chiết Giang (Trung QUốc) được đưa đến bệnh viện ở Hàng Châu hồi đầu tháng 9 sau khi bị đau bụng dữ dội.

“Mẹ tôi đã nuốt 8 con ếch sống. Giờ bà đau đến mức không thể đi lại được”, con trai cụ Trương kể lại với bác sĩ.

Cụ Trương vốn mắc chứng thoát vị đĩa đệm nhiều năm, nghe người ta nói rằng nuốt ếch sống có thể giúp giảm đau lưng. Tin lời đồn này, cụ lặng lẽ nhờ người thân bắt vài con ếch nhỏ bằng lòng bàn tay, nhưng không nói rõ ý định của mình.





Sau khi được mang về, cụ không nấu chín mà nuốt sống 3 con trong ngày đầu tiên, rồi nuốt thêm 5 con còn lại vào ngày hôm sau.

Ban đầu, cụ chỉ cảm thấy khó chịu nhẹ ở vùng bụng, nhưng cơn đau tăng dần trong những ngày kế tiếp. Chỉ đến khi không chịu nổi nữa, cụ mới thú nhận chuyện đã nuốt ếch với gia đình.

Khi được đưa đến Bệnh viện số 1 trực thuộc Đại học Chiết Giang, các bác sĩ tiến hành kiểm tra và loại trừ khả năng khối u, nhưng phát hiện lượng tế bào oxyphil trong cơ thể cụ tăng cao bất thường - dấu hiệu của một số bệnh lý như nhiễm ký sinh trùng hoặc rối loạn máu.

Kết quả xét nghiệm sau đó xác nhận cụ Trương đã bị nhiễm ký sinh trùng, trong đó có sán dây Sparganum - loài ký sinh thường gặp ở người ăn hoặc tiếp xúc với ếch, rắn sống.

“Việc nuốt ếch sống đã làm tổn thương hệ tiêu hóa của bệnh nhân và khiến ký sinh trùng xâm nhập cơ thể,” một bác sĩ của bệnh viện cho biết.

Sau hai tuần điều trị, cụ Trương đã được xuất viện.

Bác sĩ Wu Zhongwen, chuyên gia tại bệnh viện trên, cho hay những trường hợp tương tự không phải hiếm gặp trong những năm gần đây.

“Ngoài việc nuốt ếch, nhiều người còn ăn mật rắn, mật cá sống, hoặc đắp da ếch lên người. Hầu hết là người cao tuổi, ít trao đổi với con cháu về tình trạng sức khỏe, chỉ đến khi bệnh nặng mới đến viện,” ông Ngô nói.

Theo bác sĩ, các mẹo dân gian như đắp da ếch chữa bệnh da liễu hoàn toàn không có cơ sở khoa học, ngược lại có thể khiến ký sinh trùng xâm nhập vào cơ thể, gây mù lòa, nhiễm trùng não, thậm chí tử vong.

Những “bài thuốc lạ” thiếu cơ sở khoa học vẫn đang lan truyền rộng rãi trên mạng xã hội Trung Quốc.

Trước đó, một bé gái 6 tháng tuổi ở Chiết Giang được chẩn đoán nhiễm độc chì do mẹ em tin theo “mẹo” trên mạng, ngâm tay vào dung dịch chứa axetat chì để chữa chàm. Lượng chì dư thừa thấm qua da người mẹ, sau đó truyền sang bé, khiến em bị nhiễm độc nặng.

Nguồn: SCMP