Sử dụng điện thoại trong khi điều khiển phương tiện giao thông tưởng như vô hại, nhưng lại là nguyên nhân dẫn đến hàng trăm vụ tai nạn mỗi năm. Từ thực tế này, thời gian gần đây lực lượng Cảnh sát giao thông đã tăng cường kiểm tra, xử lý nhằm góp phần giảm tai nạn giao thông.

Thời gian qua đã xảy ra nhiều vụ tai nạn nghiêm trọng xuất phát từ việc người điều khiển thiếu tập trung vì dùng điện thoại. Một tài xế container mải xem iPad đã lạc tay lái, đâm vào dải phân cách rồi lao vào nhà dân. Một trường hợp khác, người bố chở con nhỏ bằng xe máy, vừa lái xe vừa nghe điện thoại, thiếu quan sát nên rẽ trái và tông vào xe tải chạy cùng chiều. Mặc dù các vụ việc xảy ra ngày càng nhiều, lỗi vi phạm sử dụng điện thoại khi lái xe vẫn diễn ra phổ biến và nhiều người đưa ra lý do biện minh khi bị xử lý.

Việc vừa lái xe vừa nghe điện thoại đã trở thành thói quen của không ít người. Tuy nhiên, hành vi này khiến người điều khiển không đủ tập trung, hạn chế khả năng quan sát và khó xử lý tình huống bất ngờ. Nguy cơ mất kiểm soát tốc độ và xảy ra tai nạn theo đó tăng cao.

Thượng úy Nguyễn Văn Tiến, Đội Cảnh sát giao thông số 6 (Phòng Cảnh sát giao thông, Công an TP. Hà Nội), cho biết: “Đây là hành vi nguy hiểm, chúng tôi đã tuyên truyền và sẽ xử lý nghiêm đối với các trường hợp vi phạm".

Từ giữa tháng 11, lực lượng Cảnh sát giao thông đã tăng cường xử lý hành vi sử dụng điện thoại khi lái xe. Riêng tại Hà Nội, có thời điểm chỉ trong ba ngày, gần 370 trường hợp đã bị phát hiện và xử phạt. Điều này cho thấy việc kiểm tra, xử lý cần được duy trì thường xuyên để thay đổi thói quen sử dụng điện thoại khi lái xe của người dân.