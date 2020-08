Covid-19 quay trở lại, sốt xuất huyết và tay chân miệng vào mùa, cha mẹ nên làm gì?

Covid-19 quay trở lại trùng thời điểm sốt xuất huyết và tay chân miệng vào mùa, bạch hầu xuất hiện ở nhiều nơi. Giữa lúc rối ren, mẹ nào cũng lo lắng sợ con nhiễm bệnh, mà sợ hơn cả là con mắc nhiều bệnh cùng lúc thì sức đề kháng khó lòng chịu nổi. Song mọi thứ sẽ là "chuyện nhỏ" nếu như mẹ cùng con tích cực và lạc quan vượt qua mùa dịch.

‘Sát cánh’ bên con vượt qua mùa dịch

Qua cuộc trò chuyện về dịch bệnh của cha mẹ, trẻ sẽ cảm nhận rõ nỗi sợ hãi của người lớn. Đây chính là lúc con cần được yêu thương hơn bao giờ hết. Cha mẹ nên trò chuyện với bé, cho trẻ thấy tầm quan trọng của việc giữ gìn cơ thể khỏe mạnh, chịu ngồi yên ở nhà thay vì ra ngoài chơi khi dịch bệnh còn ngự trị ngoài kia.

Bảo vệ sức khỏe từ bên ngoài

Rửa tay bằng xà phòng hoặc dung dịch rửa tay khô trong ít nhất 20 giây khi ở nhà hoặc ra ngoài, ngăn ngừa cực hiệu quả hàng loạt bệnh nhiễm trùng. Để tạo "thói quen tích cực" mùa dịch, mẹ hãy bày cả nhà thi đếm ai rửa tay nhiều hơn, phạt nếu đưa tay lên mặt, thưởng nếu hắt xì mà biết che bằng khuỷu tay... Biến thói quen thành trò chơi, tại sao không nhỉ?

Rửa tay bằng xà phòng hoặc dung dịch rửa tay khô trong ít nhất 20 giây

Cha mẹ hãy luôn làm gương cho trẻ trong việc đeo khẩu trang mỗi khi tới nơi công cộng. Mẹ nhẹ nhàng giải thích thấu đáo và khen ngợi mỗi khi con làm đúng, sẽ đáng yêu vô cùng

Nâng cao sức để kháng từ bên trong

Nếu mẹ băn khoăn ăn gì cho khỏe mạnh bây giờ, thì hãy tham khảo ngay thực đơn bổ dưỡng sau cho mùa dịch: Rau củ, trái cây giàu vitamin A và C chống virus; thịt, hạt giàu kẽm và selen giúp bạch cầu mạnh hơn; gia vị có tinh dầu sát trùng đường hô hấp... Mẹ hãy ưu tiên đồ tươi, đừng vì chiều con mà cho bé ăn đồ chế biến sẵn chứa nhiều chất béo, đường, muối.

Uống nước rất tốt cho hệ miễn dịch của trẻ, song mẹ nhớ gạch bỏ nước có gas ra khỏi danh sách này nhé. Mẹo nhỏ để trẻ mê uống nước hơn đó là thêm sữa hoặc vài lát cam, dâu vào để tăng hương vị. Để trẻ tự pha chế thì chắc chắn bé còn thích mê hơn.

Siêu nhân cũng cần "sạc điện", hãy nhắc trẻ ngủ trước 21h để hệ miễn dịch hồi sinh. Buổi sáng dậy sớm tắm nắng, bổ sung vitamin D đề kháng "mẹ thiên nhiên ban tặng".

Tắt tivi và điện thoại, cha mẹ vui chơi cùng con nhé

Cho trẻ chơi gì không quan trọng bằng chơi cùng trẻ. Hãy tắt tivi và điện thoại. Gia đình sẽ có khoảng thời gian vui vẻ cùng nhau nhiều hơn! Mẹ có thể cùng con đọc sách, viết thư và vẽ tranh cổ động phòng dịch; nhảy, hát, hoặc biến việc nhà thành trò chơi thú vị bên con.

‘Tỉnh táo’ phản ứng khi con ho, sốt

Quá nhiều dịch bệnh đến cùng lúc, dù mẹ giữ thế nào cũng khó tránh khỏi nguy cơ trẻ mắc bệnh nào đó. Cha mẹ thông thái nên động viên con nói cho người lớn biết: Khi nào con thấy không khỏe? Nếu con có dấu hiệu sốt, ho, hãy gọi ngay đến các chuyên gia, bác sĩ để được tư vấn, thăm khám.

Con có dấu hiệu sốt, ho, mẹ hãy gọi ngay đến các chuyên gia, bác sĩ để được tư vấn, thăm khám

Bài học hạ sốt tưởng đơn giản, nhưng mùa "dịch chồng dịch" này cần hết sức lưu ý. Theo tư vấn của bác sĩ Hoàng Quốc Tưởng - chuyên khoa Nhi, bệnh viện Nhi Đồng 2: Có 2 bệnh không thể dùng thuốc hạ sốt tùy tiện, đó là sốt xuất huyết và bệnh do Covid-19. Khi chưa rõ con sốt vì lý do gì, mẹ chỉ nên hạ sốt bằng paracetamol thôi nhé. Mẹ biết không, các thuốc hạ sốt khác có thể làm giảm miễn dịch ở trẻ nhiễm bệnh do Covid-19 hoặc gây biến chứng chảy máu nội tạng ở trẻ sốt xuất huyết đấy.

Paracetamol nên được dùng đúng liều (10-15mg /kg/lần) và đúng lúc (cách 4-6h/lần uống). Mẹ đừng nóng vội mà cho con uống quá liều nhé. Một gói thuốc hạ sốt dạng sủi bọt chứa 250mg Paracatamol là đủ để hạ cơn sốt hầm hập trên 38,5 độ C cho trẻ 16-25kg rồi.

Paracetamol nên được dùng đúng liều (10-15mg /kg/lần) và đúng lúc (cách 4-6h/lần uống)

Con ốm sốt, cha mẹ nên cho trẻ ở trong nhà, cả gia đình cùng nhau thiết lập khoảng an toàn, rà xem còn lỗ hổng nào để bảo vệ con trẻ và cộng đồng. Kê khai y tế và liên hệ với các cơ sở y tế nếu xét có yếu tố nguy cơ lây nhiễm bệnh do Covid-19. Cả gia đình cũng nên chú ý hạn chế tiếp xúc với mọi người trong thời điểm này để đảm bảo an toàn.

Bằng yêu thương vỗ về, mẹ hãy trấn an con để bé cảm thấy yên tâm khi biết rằng ngoài kia "người lớn" đang chiến đấu chống virus. Đây là lúc mẹ nên dạy con về lòng biết ơn, về việc ở nhà là đặc ân, về các y bác sĩ đang căng mình làm việc để con an toàn qua mùa dịch.