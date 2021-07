COVID-19 có thể gây tổn hại đến não của trẻ

Mắc COVID-19 ảnh hưởng hoặc gây tổn thương nghiêm trọng đến phổi và hệ hô hấp, thậm chí kéo theo biến chứng sức khỏe gây tử vong. Nhưng một nghiên cứu gần đây của Lancet đã tiết lộ rằng nhiễm COVID-19 có thể gây tổn thương não ở trẻ em.

Mặc dù nguy cơ trẻ phải nhập viện do COVID-19 là thấp nhưng một nghiên cứu mới của Vương quốc Anh đã phát hiện ra rằng cứ 20 trẻ nhập viện vì COVID-19 thì có khoảng 1 trẻ bị biến chứng não hoặc thần kinh liên quan đến nhiễm virus.

Nghiên cứu được công bố trên tạp chí The Lancet Child and Adolescent Health và do Đại học Liverpool dẫn đầu, đã xác định một loạt các biến chứng thần kinh ở trẻ em và cho thấy chúng có thể còn phổ biến hơn so với người lớn mắc COVID-19.

Nhà nghiên cứu Stephen Ray từ Đại học Liverpool cho biết: "Nguy cơ trẻ phải nhập viện do COVID-19 là nhỏ, nhưng trong số những trẻ nhập viện, biến chứng não và thần kinh xảy ra gần 4%. Nghiên cứu trên toàn quốc của chúng tôi xác nhận rằng trẻ em mắc hội chứng viêm đa hệ thống ở trẻ em có liên quan với SARS-CoV-2 (PIMS-TS) có thể gặp các vấn đề về não và thần kinh. Nhưng chúng tôi cũng đã xác định được một loạt các rối loạn thần kinh ở trẻ em mắc Covid-19 nhưng không mắc hội chứng PIMS-TS".

Để tìm hiểu xem bệnh COVID-19 có gây ra một loạt các biến chứng hệ thần kinh ở trẻ em hay không, Stephen Ray và cộng sự đã sử dụng cổng thông tin nghiên cứu CoroNerve được tích hợp với dữ liệu nhập viện từ Dịch vụ Y tế Quốc gia Anh trong khoảng thời gian kéo dài từ tháng 4/2020 đến tháng 1/2021. Cuối cùng, trong số 1.334 trẻ nhập viện vì COVID-19 thì họ xác định được 52 trẻ dưới 18 tuổi bị biến chứng thần kinh - tỉ lệ là 3,8%. Tỉ lệ này ở người lớn ước tính là 0,9%.

Trong số 52 trẻ có các biến chứng thần kinh thì 8 trẻ (15%) không có triệu chứng COVID-19 mặc dù xét nghiệm PCR cho thấy chúng mắc bệnh. Điều này nhấn mạnh tầm quan trọng của việc sàng lọc trẻ mắc COVID-19 bị rối loạn thần kinh cấp tính.

Cũng theo nghiên cứu, 25 trẻ em (48%) được chẩn đoán mắc PIMS-TS có nhiều đặc điểm thần kinh bao gồm: Bệnh não, đột quỵ, thay đổi hành vi và ảo giác. Họ có nhiều khả năng cần được chăm sóc đặc biệt.



Trong khi đó, 27 trẻ em (52%) không mắc PIMS-TS lại bị rối loạn thần kinh nguyên phát như: Co giật kéo dài, viêm não (viêm não), hội chứng Guillain-Barre và rối loạn tâm thần.

Theo News-medical, TheLancet, Healthsite