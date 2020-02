Covid-19 ảnh hưởng lên phổi nhiều nhất

Báo cáo khám nghiệm, được đăng trên tạp chí Journal of Forensic Medicine của Trung Quốc số ra tháng 2, cho biết các tổn thương do viêm tập trung ở phổi của nạn nhân. Báo cáo cho thấy các dấu hiệu bệnh lý của Covid-19 tương tự các dấu hiệu mà Hội chứng hô hấp cấp tính nặng (SARS) hay Hội chứng Hô hấp Trung Đông (MERS) gây ra, cả hai dịch bệnh này đều do các chủng virus corona gây ra.

Theo báo cáo, Covid-19 chủ yếu gây viêm dẫn đến tổn thương khí quản và phế nang. Hiện tượng xơ hóa phổi do virus SARS-CoV-2 gây ra không nặng như ở bệnh nhân SARS, nhưng tình trạng xung huyết có biểu hiện rõ rệt hơn. Đối với cơ tim và ngoại tâm mạc, thận, lá lách, cơ quan tiêu hóa, não bộ, việc có hay không biểu hiện tổn thương do SARS-CoV-2 cần nghiên cứu thêm.

Ảnh giải phẫu trong báo cáo. Ảnh: THE PAPER

Nghiên cứu này do giáo sư Lưu Lương của Đại học Khoa học và Kỹ thuật Hoa Trung, Chủ tịch Hội Giám định tư pháp tỉnh Hồ Bắc, chuyên gia pháp y Bệnh viện Đồng Tế, chịu trách nhiệm chính công tác giải phẫu. Hai thi thể bệnh nhân tử vong do virus SARS-CoV-2 được tiến hành giải phẫu tại Bệnh viện Kim Ngân Đàm ở TP Vũ Hán ngày 16-2. Trong đó có một người đàn ông 85 tuổi được nhập viện ở Vũ Hán ngày 1-1 và tử vong sau đó 28 ngày,



Nhóm nghiên cứu của bác sĩ Hồ Ba thuộc khoa Nội Thần kinh, Bệnh viện Hiệp hòa ở TP Vũ Hán, cho biết chủng virus corona mới có thể gây ra tổn hại cho hệ thần kinh. Một nghiên cứu riêng biệt khác cho rằng Covid-19 cũng có thể gây ra các triệu chứng giống như đột quỵ, nhưng khám nghiệm tử thi không tìm thấy bằng chứng về bất kỳ tổn hại nào đối với các cơ quan khác.

Các nhà nghiên cứu bệnh học Trung Quốc cho đến nay đã tiến hành 11 lần khám nghiệm tử thi để hiểu rõ hơn về dịch bệnh, giúp đưa ra các phương pháp điều trị tốt hơn và nghiên cứu vắc-xin, nhưng cơ chế và triệu chứng gây bệnh vẫn chưa được hiểu rõ.

Giải mã được trình tự bộ gien của virus SARS-CoV-2 góp phần tìm ra phương pháp ngăn chặn dịch Covid-19. Ảnh: HANDOUT

Trong một diễn biến khác, phòng thí nghiệm tại Thượng Hải, nơi công bố trình tự bộ gien đầu tiên của virus SARS-CoV-2 đã bị đóng cửa để "cải chính" vào ngày 12-1, một ngày sau khi nhóm nghiên cứu công bố trình tự bộ gien trên mạng.



Nguồn tin giấu tên tại trung tâm này cho biết: "Trung tâm không đưa ra bất kỳ lý do cụ thể nào giải thích việc phòng thí nghiệm đã đóng cửa để cải chính. Chúng tôi đã gửi 4 báo cáo xin phép mở cửa lại nhưng chưa nhận được bất kỳ câu trả lời nào".

"Việc đóng cửa đã ảnh hưởng lớn đến các nhà khoa học và nghiên cứu của họ, trong khi đúng ra họ phải chạy đua với thời gian để tìm ra phương pháp giúp kiểm soát sự bùng phát Covid-19" - nguồn tin này nói thêm.

Phòng thí nghiệm là cơ sở an toàn sinh học cấp ba, cấp độ cao thứ hai và được cơ quan kiểm định của Trung Quốc kiểm duyệt hàng năm vào ngày 5-1.

Không rõ liệu việc trung tâm này bị đóng cửa có phải do công bố tình tự bộ gen trước các cơ quan chức năng hay không. Lệnh đóng cửa được Ủy ban Y tế Thượng Hải ban hành. Cơ quan này hiện chưa phản hồi về vụ việc.