Công viên nước lớn nhất Việt Nam - The Amazing Bay mừng sinh nhật 2 tuổi nhân dịp lễ 30/4 - 1/5

Sau 2 năm ra mắt The Amazing Bay được đông đảo du khách yêu thích và trở thành điểm đến thường xuyên khi chỉ cách thành phố Hồ Chí Minh 30 phút di chuyển.



Chuỗi sự kiện nghệ thuật đặc sắc mừng sinh nhật The Amazing Bay 2 tuổi

Dịp lễ 30/4 - 1/5 năm nay, The Amazing Bay tổ chức chương trình sự kiện xuyên suốt 5 ngày nghỉ lễ, các tiết mục được biểu diễn đan xen nhau tại các cụm trò chơi, mang lại sự thú vị tới đông đảo du khách thập phương.

Biểu diễn lân sư rồng mừng sinh nhật The Amazing Bay 2 tuổi

Chương trình mừng sinh nhật 2 tuổi với những tiết mục văn hóa truyền thống: Múa lân sư rồng, khai mở trống hội đánh dấu 2 tuổi đầy rực rỡ. Cùng chuỗi sự kiện sôi động và rực rỡ sắc màu: Carnival, Hip Hop Dance, DJ, trống nước, diễu hành Robot, giao lưu nàng tiên cá, Acoustic…; cùng những tiết mục tương tác với du khách vô cùng thú vị như: Lô tô show, giao lưu thổ dân, múa Thái Lan, biểu diễn cà kheo và những tiết mục vui nhộn, hài hước, mãn nhãn không thể bỏ lỡ.



Du khách giao lưu check - in cùng đội cà kheo đại dương

Ngoài các tiết mục biểu diễn hấp dẫn, các trò chơi tại The Amazing Bay cũng vô cùng thú vị, đa dạng cấp độ cảm giác mạnh, hứa hẹn mang tới du khách chuyến vi vu khám phá bản thân. Với Bãi Biển Thiên Đường đạt kỷ lục Việt Nam ấn tượng, du khách bơi trong làn nước mát, vừa xem phim tại màn hình led ngoài trời siêu to khổng lồ vừa thử thách bản thân với Sóng Thần Kỳ Diệu cao 4m vừa mang lại cảm giác mạnh vừa "đánh trôi" đi những muộn phiền.



Vui chơi nhẹ nhàng với "Thử Thách Băng Giá Bùng Nổ": Một thế giới riêng đa sắc màu, sở hữu hơn 20 ống trượt lớn nhỏ được thiết kế hiện đại, xen lẫn các trò chơi nước, vui chơi tại đây du khách như lạc vào một vương quốc vui vẻ, thả hồn vào thế giới trẻ thơ.

Đến Vịnh Kỳ Diệu du khách không nên bỏ lỡ Dòng Sông Kỳ Diệu với chiều dài 700m đạt kỷ lục Việt Nam. Du khách không phải làm bất cứ điều gì, chỉ cần thả trôi trên chiếc phao vàng và quên đi những bộn bề của cuộc sống.

Bộ đôi đường trượt cảm giác mạnh tại The Amazing Bay

Đường trượt mang lại cảm giác mạnh nhất tại Vịnh Kỳ Diệu, nhiều du khách nhắc ngay đến bộ đôi Thảm Bay Thần Kỳ và Cơn Bão Ma Thuật. Bộ đôi đường trượt với kích thước khủng, vi vu trên thảm bay đưa du khách như trở về thế giới Ba Tư Cổ Đại.



The Amazing Bay được đông đảo du khách lựa chọn vui chơi - giải trí

Vé công viên nước The Amazing Bay là vé trọn gói tất cả các trò chơi bên trong công viên nước và tặng thêm du khách 30 phút chèo thuyền Kayak thư giãn trên mặt hồ xanh mát. Vào dịp Lễ 30/4 - 1/5, The Amazing Bay không tăng giá, du khách có thể yên tâm lựa chọn:



Trẻ em (Dưới 1m): Miễn vé.

Trẻ em (Từ 1m đến dưới 1m4): 250.000 đồng.

Sinh viên (Thẻ sinh viên còn niên hạn): 300.000 đồng.

Người lớn (Từ 1m4 trở lên): 450.000 đồng.

Khi du khách vui chơi, cần nạp năng lượng, The Amazing Bay có ngay hệ thống nhà hàng, các quầy xe lưu động bố trí khắp khuôn viên công viên nước. Du khách có thể thưởng thức tiệc Buffet với đa dạng món ăn từ Châu Á đến Châu Âu ngay nhà hàng Vườn Nho trong một không gian xanh mát, thưởng thức bữa ăn ngon dưới những chùm nho Mẫu Đơn, Nho Hạ Đen Pháp.

Đoàn học sinh ăn trưa tại nhà hàng Vườn Nho

Nếu du khách muốn gọi món một bữa ăn thịnh soạn, du khách có thể lựa chọn nhà hàng Amazing Food, với thực đơn đa dạng món cơm gia đình đến món lẩu thơm ngon cùng món nướng tẩm ướp gia vị đặc biệt.



Nhà hàng Amazing Food với thực đơn đa dạng món ăn ngon

Ghé The Amazing Bay du khách hãy thử một lần check - in Amazing Island Resort bình yên



Amazing Island Resort sở hữu 40 căn Bungalow với sắc xanh thiên nhiên nhiệt đới tạo thành ốc đảo xanh giữa lòng thành phố, du khách thoả sức hoà mình trong cảnh sắc thiên nhiên xanh mát, tránh xa khói bụi và sự ồn ào thường thấy nơi thành thị. Amazing Island Resort là sự lựa chọn thích hợp dành cho du khách và những người thân thương gắn kết bên nhau.

Amazing Island Resort với 40 căn Bungalow nằm giữa thiên nhiên trong lành

Nằm ngay QL51, Biên Hòa, Đồng nai, ngay cạnh thành phố Hồ Chí Minh, du khách có thể lựa chọn gói combo vui chơi - nghỉ dưỡng kết hợp giữa Amazing Island Resort và công viên nước The Amazing Bay chỉ từ 930.000 đồng/người/combo/đêm. Với combo trên du khách sẽ nghỉ dưỡng tại căn Bungalow hướng hồ xanh mát, tận hưởng bữa ăn sáng theo thực đơn đầy đủ món Á - Âu và thỏa sức vui chơi công viên nước The Amazing Bay không giới hạn trong suốt kỳ nghỉ.



The Amazing Bay với tâm thế luôn luôn đổi mới, luôn luôn phát triển, sau 2 năm ra mắt đã nhận được sự ủng hộ của nhiều du khách trong và ngoài nước. Kết hợp cùng Amazing Island Resort và công viên chuyên đề Sơn Tiên Amazing World trong tương lai Sơn Tiên sẽ trở thành khu du lịch - giải trí - nghỉ dưỡng đẳng cấp Đông Nam Á.

Thông tin liên hệ:

- Hotline: 1900633087

- Facebook: https://www.facebook.com/theamazingbay

- Facebook: https://www.facebook.com/sontienamazingworld/

- Website: https://theamazing bay.com/

Địa chỉ: Thành phố du lịch Sơn Tiên, quốc lộ 51, khu phố 4, phường An Hòa, Biên Hòa, Đồng Nai.