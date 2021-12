Công ty vận hành con tàu từng khiến thế giới mất 9200 tỷ đồng mỗi giờ vừa lộ tiền thưởng Tết, con số ai nghe cũng phải giật mình

Nhớ lại hồi cuối tháng 3/2021, cả thế giới đã điêu đứng chỉ vì một con tàu.

Chuyện là Ever Given - siêu tàu hàng nặng 220.000 tấn có chiều dài bằng độ cao của tòa nhà Landmark 81 (TP.HCM), mang cờ Panama và chở theo 20.000 container hàng hóa đã mắc kẹt ở kênh đào Suez. Với việc là một trong những tuyến hàng hải huyết mạch quan trọng nhất thế giới, chịu trách nhiệm vận chuyển 12% hàng hóa giao thương toàn cầu việc kênh đào Suez bị tắc nghẽn đã gây ra thiệt hại khổng lồ. Ước tính, thiệt hại đã có lúc lên tới 400 triệu USD mỗi giờ (khoảng 9200 tỉ đồng tiền Việt), theo thống kê của trang Politico.

Con tàu Ever Given do Evergreen vận hành từng khiến kênh đào Suez bị tắc nghẽn, gây thiệt hại cho toàn cầu tới 9200 tỉ mỗi giờ

Lý do nhắc đến Ever Given lúc này là vì mới đây, công ty vận hành Ever Given là Evergreen Marine Corp., công ty hàng hải lớn nhất Đài Loan (Trung Quốc) vừa tiết lộ thưởng Tết Dương lịch. Theo Taiwan News đưa tin, một số nhân viên của công ty đã nhận được mức thước lên tới 40 tháng lương.

Cụ thể, truyền thông tại Đài Loan cho biết đã xuất hiện một số tin đồn cho thấy nhân viên của công ty này nhận được mức thưởng tới 2 triệu Đài tệ (khoảng 72.000 USD, tương đương hơn 1,5 tỉ đồng tiền Việt). Trong đó, có 2 nhân viên cấp cao gắn bó với công ty này trên 10 năm thậm chí còn nhận được số tiền lên tới 5 triệu Đài tệ.

Tuy nhiên, đại diện của Evergreen từ chối xác nhận con số thưởng Tết Dương lịch nói trên, chỉ thông báo rằng mỗi nhân viên sẽ có mức thưởng khác nhau tùy thuộc vào năng lực làm việc cũng như thâm niên của mình.

Evergreen có lãi khủng, nên thưởng Tết cao là chuyện được dự đoán trước

Bất chấp việc từng khiến kênh đào Suez tắc nghẽn, Evergreen vẫn thông báo lãi khủng - lên tới 158,27 tỉ Đài tệ trong 3 quý đầu năm 2021 - tăng trưởng tới 1347,32% so với năm trước đó. Theo Eric Hsie - chủ tịch của công ty thông báo hồi đầu tháng 11 rằng do nhu cầu vận chuyển hàng hải tăng cao, tốc độ tăng trưởng doanh thu vào quý 4 vốn thường chậm chạp thì nay đã tăng rất mạnh, thậm chí còn cao hơn 3 quý đầu.

Theo thống kê từ trang chủ của Evergreen, công ty vận hành hơn 160 tàu hàng container, nằm trong số những công ty hàng hải top đầu thế giới về quy mô cũng như khối lượng mỗi chuyến tàu.

