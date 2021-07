Công ty truyền thông đứng sau MV triệu view của Lê Bảo Bình với sự góp mặt của hot girl Phương Anh hóa ra từng hợp tác với cả giang hồ mạng

Nam ca sĩ Lê Bảo Bình đang thắng lớn với MV “Sai cách yêu". MV mới ra mắt hôm 28/7 nhưng đến nay đã có hơn 5 triệu lượt view Youtube, đồng thời phá kỷ lục bảng xếp hạng #zingchart.

Không cần phải bàn cãi, MV “Sai cách yêu" được đầu tư công phu, với dàn diễn viên trẻ đẹp góp mặt, đặc biệt là hot girl đình đám Lê Phương Anh.

Hot girl Lê Phương Anh xuất hiện trong MV triệu view của Lê Bảo Bình được sản xuất bởi Công ty X.

Nhưng điều đáng nói ở đây là Công ty truyền thông đứng sau MV triệu view của Lê Bảo Bình (gọi tắt là Công ty X) lại có một lịch sử giao dịch khá phức tạp, trong đó có vụ làm ăn khá tai tiếng với giang hồ mạng Huấn Hoa Hồng.

MV của Huấn Hoa Hồng cũng được Công ty X sản xuất nhưng lại quảng cáo cho cờ bạc

Cụ thể, vào đầu tháng 6 năm ngoái (6/2020), Huấn Hoa Hồng đã ra mắt MV “Muôn kiếp là anh em" được Công ty X. sản xuất nhưng lại bị chỉ trích rất nhiều vì liên quan đến quảng cáo cờ bạc.

Trong MV dài hơn 6 phút của mình, Huấn Hoa Hồng mặc dù hát đi hát lại khuyên người khác nên bỏ cờ bạc, nhưng đoạn cuối của MV lại xuất hiện một game cờ bạc online và hướng dẫn nạp tiền.

Cũng chính vì thế, chỉ sau 1 đêm đăng tải, MV của Huấn “Rose" đã bị bay màu trên Youtube. Có lẽ, do vấp phải quá nhiều chỉ trích hoặc bị cơ quan an ninh can thiệp, nên MV của Huấn Hoa Hồng không còn được phép xuất hiện trên không gian mạng bừa bãi như vậy. Theo nguồn tin, sau sự việc này, Công ty X. cũng phải chịu không ít thiệt hại.

Công ty X. từng hợp tác với hàng loạt ca sĩ, KOL đình đám trong các MV thu hút hàng triệu lượt xem trên Youtube

Còn về phía công ty X., đây là một công ty hoạt động trong lĩnh vực truyền thông, giải trí khá có tiếng, đặc biệt là với giới trẻ. Ngoài việc sản xuất MV như vừa nói ở trên, công ty X. còn sở hữu hàng loạt fanpage lớn trên MXH Facebook với hàng triệu lượt theo dõi. Công ty X. cũng được biết tới là "bầu xô" của hàng loạt KOL đình đám trong đó có hot girl Lê Phương Anh, ngoài ra là những cái tên nổi không kém khác như "Thánh cover" Hương Ly, hot boy ảnh thẻ Lê Bảo, Nam Per...

Là một công ty khá tiếng tăm, việc Công ty X. hợp tác với các giang hồ mạng hay các hình tượng thanh niên bất hảo trên MXH rõ ràng cho thấy việc lựa chọn đối tác của công ty này có vấn đề, bởi sau đó cũng chính họ phải chịu chung những lùm xùm với đối tác của mình.