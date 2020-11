Công ty may mặc NoKa – Thương hiệu thời trang chất lượng, hợp mốt

Công ty may mặc NoKa là doanh nghiệp chuyên sản xuất và kinh doanh hàng may mặc xuất khẩu Việt Nam với thị trường rộng khắp trong và ngoài nước. Mặc dù tuổi đời còn khá non trẻ nhưng NoKa nhanh chóng có được chỗ đứng trên thị trường.

Khác với định nghĩa luôn mặc định trong đầu của nhiều người là hàng may mặc xuất khẩu không thời trang và kiểu dáng kém hấp dẫn thì Công ty may mặc NoKa đã mang tới một định nghĩa hoàn toàn mới cho dòng sản phẩm may mặc thiết kế này.

Điểm tạo nên sức hút cho những trang phục thương hiệu NoKa chính là kiểu dáng thời trang, chất liệu vải được chọn lọc kĩ và luôn cập nhật những xu hướng thời trang được giới trẻ và phụ nữ yêu thích.

Đây cũng chính là điểm mạnh, điểm ưu tiên trong việc phát triển thương hiệu của Công ty may mặc NoKa. Chính điều này tạo nên sức hút và giúp thương hiệu này ngày càng phát triển.

Luôn cập nhật những mẫu mã mới nhất, chất lượng tốt nhưng một điểm đặc biệt đó chính là thời trang của Công ty may mặc NoKa có giá cả rất phải chăng do được cung cấp trực tiếp bởi nhà sản xuất chứ không qua khâu trung gian nào.

Chia sẻ với báo chí, chị Lan Anh (Hà Nội) một khách hàng quen thuộc của thời trang NoKa cho biết là dân văn phòng chị không quá dư dả để chạy theo những mẫu thời trang đang hot trên thị trường.

Sau khi được bạn bè giới thiệu, chị đã trở thành khách hàng trung thành của NoKa. Những mẫu trang phục chị mua luôn rất đẹp, phù hợp với cả đi làm hay đi chơi mà giá cả, chất lượng lại trên cả mong đợi.

Trong bộ sưu tập của mình, Công ty may mặc NoKa đem tới cho khách hàng nhiều sự lựa chọn với nhiều phong cách khác nhau. Từ thời trang công sở, thời trang ở nhà, thời trang thể thao… đem tới cho khách hàng nhiều lựa chọn nhất.

Trả lời về định hướng phát triển trong tương lai, đại diện Công ty may mặc NoKa cho biết công ty sẽ tiếp tục cố gắng đem tới cho khách hàng những sản phẩm tốt nhất và hy vọng sẽ là địa chỉ mua sắm uy tín cho khách hàng không chỉ ở các thành phố lớn mà còn phủ rộng khắp thương hiệu của mình.

Công ty may mặc NoKa:

Địa chỉ: 66 Trung Văn, Quận Nam Từ Liêm, Thủ đô Hà Nội

Fanpage: https://www.facebook.com/CongtymaymacNoka

Hotline: 038.202.3838 – 038.203.3838 - 038.205.3838 - 038.206.3838