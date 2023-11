Công thức sinh tố màu xanh giàu sắt giúp giảm cân và tăng khả năng miễn dịch

Các công thức nước ép hoặc sinh tố là cách bổ sung dưỡng chất hiệu quả mỗi ngày. Mỗi công thức sẽ mang đến lượng dinh dưỡng và tác dụng khác nhau. Nếu bạn đang muốn tăng lượng chất sắt hấp thụ thì món sinh tố màu xanh này là công thức hoàn hảo bạn có thể thực hiện.

Tại sao công thức sinh tố màu xanh đặc biệt này lại chứa đến 5 nguyên liệu gồm chuối, kiwi, rau cải bó xôi, yến mạch, sữa đậu nành? Không chỉ có rau củ, món sinh tố này sử dụng thêm các loại hạt hoặc ngũ cốc để tăng cường chất xơ và lượng khoáng chất cần thiết cho sự đàn hồi của da, đồng thời tăng khả năng hấp thụ, giúp ổn định cân nặng. Dù bạn có sử dụng thường xuyên cũng không lo béo.

Bí quyết để bạn có thể thực hiện một cốc sinh tố giàu chất sắt và tăng khả năng hấp thụ sắt đó là không thể thiếu được hoa quả giàu vitamin C. Vitamin C rất cần thiết để tăng cường hấp thu chất sắt từ thực vật cho nên bất cứ công thức nào bạn làm với mong muốn hấp thụ chất sắt thì đừng quên vitamin C.

Hướng dẫn làm sinh tố màu xanh giàu chất sắt

Nguyên liệu cần thiết

- 40g cải bó xôi tươi, 1 quả kiwi chín, 1/2 thìa sốt bơ vừng (tahini), 200ml sữa đậu nành, 3 thìa yến mạch, 1/2 quả chuối chín, 1 thìa cà phê sô cô la đen bào nhỏ.

Cách thực hiện

Bước 1: Cho yến mạch vào máy xay, xay đến khi chúng thành bột mịn. Rau chân vịt chọn lấy phần lá, bỏ phần cuống cứng. Kiwi gọt vỏ, chuối cũng bỏ vỏ, cắt nhỏ cho vào máy xay. Thêm sốt bơ vừng và sữa đậu nành.

@marta

Bước 2: Xay hỗn hợp thành sinh tố mịn đều màu xanh. Nếm thử vị ngọt của sinh tố và cho thêm chuối hoặc 1 thìa cà phê mật ong/xi rô cây phong để tăng thêm độ ngọt nếu bạn thích.

@marta

Bước 3: Rót ra ly, phủ lên trên bằng chút sô cô la đen bào và thưởng thức. Mặc dù sinh tố này có thể bảo quản dùng lâu hơn nhưng tốt nhất khi làm xong bạn nên thưởng thức luôn. Khi đó, sinh tố không chỉ tươi ngon mà lượng chất chống oxy hóa cũng dồi dào nhất. Để lâu mùi vị sinh tố sẽ không còn thơm ngon như lúc ban đầu.

@marta

Lời nhắn:

- Bạn có thể thay thế tahini (sốt bơ vừng) bằng bí đỏ vì chúng cũng giàu chất sắt như vậy. Ngoài ra, bạn có thể dùng hạt lanh, hạt bí hoặc hạt chia để dễ dàng tìm mua hơn.

- Nếu bạn không muốn dùng sữa đậu nành, bạn có thể thay thế bằng đậu hũ non. Điều này sẽ giúp món sinh tố tăng thêm sự béo ngậy. Đồng thời, đậu phụ non cũng có hàm lượng protein và sắt cao hơn.

- Nếu không dùng sô cô la đen, bạn có thể thay thế bằng bột ca cao. Chúng cũng chứa hàm lượng sắt cao đáng nể.

- Nếu có thời gian, hãy ngâm yến mạch trong sữa đậu nành để chúng hấp thụ sắt tối đa, đồng thời cũng sẽ giúp sinh tố mịn hơn khi xay.

- Như đã nói, sinh tố này nên uống luôn, không nên để lâu vì chúng sẽ giảm vị ngon. Nhưng nếu muốn bảo quản để tiết kiệm thời gian, hãy bảo quản trong tủ lạnh, chúng để được tối đa 2 ngày.

Chúc bạn thực hiện sinh tố màu xanh thành công!