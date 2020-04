Công thức giảm cân của "Tiểu Yến Tử” Triệu Vy: Xuống ngay 13kg trong 1 tháng, chân tay thon thả, trẻ ra đến chục tuổi

Có lẽ khi nhắc đến Triệu Vy, mọi người đều sẽ nghĩ ngay đến vai diễn để đời Tiểu Yến Tử của cô trong bộ phim truyền hình Trung Quốc là một phần ký ức của biết bao thế hệ người Việt Hoàn Châu Cách Cách. Nhắc đến đây, chắc hẳn ai cũng nhớ đến hình ảnh cô bé nhỏ nhắn như “chú chim én” dễ thương nhưng cũng không kém phần lém lỉnh. Thời gian trôi nhanh, cô gái Tiểu Yến Tử năm ấy nay đã chạm mốc tuổi 44, kết hôn và có một con gái.



Sau thời gian vắng bóng trước ống kính, tại một sự kiện vào đầu năm 2018, cô xuất hiện trong bộ váy lụa đỏ để lộ ra phần cánh tay trái khiến không ít người phải suýt xoa trước tác động của thời gian tới vóc dáng của Triệu Vy. Từ đó, vẻ ngoài của cô nhanh chóng trở thành đề tài nóng của cư dân mạng.

Hình ảnh Triệu Vy trong bộ váy lụa đỏ tại một sự kiện đầu 2018 (trái) và hình ảnh cô chụp cùng Cổ Cự Cơ (phải) khiến cư dân mạng bàn tán, có người ác ý gọi cô là "bà cô béo".

Bẵng đi một thời gian, tháng 5/2018, Triệu Vy xuất hiện tại đêm nhạc của Cổ Cự Cơ. Một lần nữa, ngoại hình của cô trở thành đề tài để bàn tán, nhiều cư dân mạng ác ý còn gọi Triệu Vy là “bà cô béo”. Tuy nhiên, đó có lẽ lại chính là điều đã khiến cô quyết tâm thực hiện kế hoạch giảm cân, hồi xuân của mình.

Chỉ đúng 1 tháng sau, người ta hoàn toàn không nhận ra Triệu Vy khi cô xuất hiện trong chương trình truyền hình thực tế “Nhà hàng Trung Hoa”. Cô như trẻ lại tới hai chục tuổi trong trang phục chiếc áo len bồng, quần jean đùi và giày thể thao để lộ đôi chân nhỏ nhắn, thon gọn cùng vóc dáng và gương mặt trẻ trung.

Hình ảnh Triệu Vy lột xác sau 1 tháng khi xuất hiện trong chương trình “Nhà hàng Trung Hoa”.

Hình ảnh của cô khiến tất cả mọi người ngỡ ngàng bởi đôi tay và chân mập mạp đã hoàn toàn biến mất, thay vào đó là thân hình cân đối cùng gương mặt góc cạnh hoàn hảo. Chưa dừng lại ở đó, sau khi tham dự Liên hoan phim Quốc tế tại Hải Nam (Trung Quốc), Triệu Vy một lần nữa làm cư dân mạng sốc nặng khi đăng tải hình ảnh của mình trong bộ váy đen với vòng eo “con kiến” mà biết bao cô gái phải mơ ước.

Triệu Vy với vòng eo "con kiến" tại Liên hoan phim Quốc tế tại Hải Nam (Trung Quốc).

Sự thật là Triệu Vy đã giảm 13kg trong đúng 1 tháng chỉ nhờ 3 thủ thuật và 3 món ăn vô cùng quen thuộc mà ai trong chúng ta cũng biết nhưng chẳng ai nghĩ đến nó có thể giúp cô “lột xác” ngoạn mục đến thế.

3 thủ thuật giúp Triệu Vy giảm cân và hồi xuân

1. Kiểm soát việc ăn uống

Triệu Vy tiết lộ rằng cô đã giảm cân bằng cách kiểm soát việc ăn uống của mình. Cô thẳng thắn chia sẻ mình là người “ăn thùng uống vại”, luôn là người đầu tiên cầm đũa lên ăn trong bữa cơm nhưng cũng là người cuối cùng đặt đũa xuống để kết thúc bữa ăn. Do đó, đối với cô, kiểm soát thói quen ăn uống là rất quan trọng.

Triệu Vy tiết lộ rằng cô đã giảm cân bằng cách kiểm soát việc ăn uống của mình.

2. Uống nước ép rau củ tự chế

Triệu Vy thường uống nước ép rau củ với nguyên liệu là dưa chuột, táo, cà chua và mướp đắng. Thi thoảng, cô cũng thêm cả tỏi, hành tây, hạt tiêu và các loại nước ép khác theo sở thích của mình. Nghe có vẻ hương vị của nó chắc sẽ kinh lắm nhưng thực tế nó lại rất có lợi cho sức khỏe và giúp giảm cân, vì vậy, cô uống nó mỗi ngày.

3. Bơi lội giúp giảm cân

Mỗi ngày dành ra nửa giờ để bơi lội, Triệu Vy sở hữu đôi tay và chân thon gọn chỉ trong thời gian ngắn.

Bài tập thường xuyên nhất mà Triệu Vy thực hiện không phải là chạy bộ mà là bơi lội. Điều này giúp cô có được đôi chân thon thả. Bơi còn là bài tập giảm cân hiệu quả nhất, không những giúp tăng độ linh hoạt của cơ bắp mà còn chống lại sự lão hóa và không mất nhiều thời gian. Mỗi ngày, cô chỉ cần dành ra khoảng nửa giờ và 1 tháng sau cô đã nhận được thành quả mỹ mãn.

3 món ăn giúp giảm cân của Triệu Vy

1. Đậu xanh và khoai lang

Đậu xanh là thực phẩm tuyệt vời để giảm cân bởi nó chứa ít chất béo nhưng lại giàu chất xơ và protein, thích hợp để bổ sung năng lượng cho cơ thể khi đói. Hơn nữa, nó cũng rất tốt cho việc thúc đẩy nhu động ruột.

Món đậu xanh và khoai lang "thần thánh" giúp Triệu Vy giảm cân.

Trong khi đó, khoai lang cũng có tác dụng giảm cân tương tự. Nó giàu vitamin và chất xơ, có thể ăn cả vỏ. Tuy nhiên, bản thân khoai lang lại có chứa lượng tinh bột cao, do đó, Triệu Vy chỉ sử dụng nó cho bữa sáng hoặc dùng nó để thay thế cho cả một bữa ăn.

2. Uống súp và ăn trái cây thay cho bữa tối

Món súp và trái cây được Triệu Vy sử dụng thay cho bữa tối.

Súp có thể tạo ra cảm giác no, do đó, Triệu Vy thường uống súp để thay thế cho cả bữa tối. Loại súp cô sử dụng có thể là súp khoai lang, lúa mì, súp Qizi… những món ưa thích của cô. Súp cũng giúp tiêu hóa rất tốt. Nếu uống súp rồi mà vẫn chưa thấy no, cô có thể ăn thêm cả trái cây, thường là dưa chuột, táo hoặc lê.

3. Uống nước chanh

Nước chanh không những giúp Triệu Vy giảm cân mà còn mang lại tác dụng chăm sóc da.

Bí quyết giảm cân của Triệu Vy cũng bao gồm cả nước chanh. Cô thường cắt lát chanh rồi ướp với đường và mật ong. Khi muốn uống, cô sẽ lấy vài lát ra rồi pha với nước để uống vào bất kỳ lúc nào. Không những giúp giảm cân, uống nước chanh cũng sẽ giúp chăm sóc da.

