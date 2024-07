Công tác chuẩn bị của Bộ Quốc phòng cho Lễ Quốc tang đã sẵn sàng

Sáng nay 24/7, Đoàn công tác của Bộ Quốc phòng do Thượng tướng Lê Huy Vịnh, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng làm Trưởng đoàn đã kiểm tra công tác chuẩn bị Lễ Quốc tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Nhà Tang lễ Quốc gia, số 5 Trần Thánh Tông, Hà Nội.

Những ngày qua, tại khu vực Nhà tang lễ Quốc gia, các đơn vị của Bộ Quốc phòng đã phối hợp với cơ quan, đơn vị liên quan, khẩn trương tập trung lắp đặt các thiết bị và chuẩn bị các công việc cần thiết, nhằm bảo đảm an toàn tuyệt đối cho Lễ tang. Đến nay, mọi công tác chuẩn bị cơ bản hoàn thành đúng kế hoạch; bảo đảm trang nghiêm, an toàn.

Cờ rủ được treo tại Hà Nội trước Lễ Quốc tang

Thượng tướng Lê Huy Vịnh yêu cầu các đơn vị tham gia nhiệm vụ với tinh thần trách nhiệm cao nhất; làm tốt công tác bảo đảm an ninh, an toàn, phương tiện, kỹ thuật… cho Lễ Quốc tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng; phối hợp chặt chẽ với cơ quan chức năng của Đảng, Nhà nước được phân công nhiệm vụ tổ chức chỉ dẫn, đón tiếp các đoàn đến tham dự lễ viếng, đảm bảo an toàn, trang trọng.

Cùng với đó, công tác đảm bảo hậu cần, y tế, phun khử khuẩn các khu vực… cũng được triển khai nghiêm ngặt, đúng quy định, để Lễ viếng, Lễ truy điệu Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng diễn ra một cách trang nghiêm, an toàn nhất, theo đúng quy định của Đảng, Nhà nước và nghi lễ quân đội.

Trước đó, Thượng tướng Nguyễn Văn Nghĩa, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam đã kiểm tra công tác chuẩn bị Lễ Quốc tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Nhà Tang lễ Quốc gia và Nghĩa trang Mai Dịch. Tại nghĩa trang Mai Dịch, các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng và các cơ quan chức năng đã sẵn sàng làm tốt công tác bảo đảm an ninh an toàn phương tiện kỹ thuật cho Lễ Quốc tang; phối hợp với chính quyền địa phương tổ chức chỉ dẫn, đón tiếp các đoàn lãnh đạo Đảng, Nhà nước, bộ, ban, ngành, quân đội, công an, địa phương và nhân dân tham dự đảm bảo an toàn, trang trọng.

Trao đổi với phóng viên, Trung tướng Nguyễn Văn Đức, Cục trưởng Cục Tuyên huấn, Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam cho biết: “Đến nay, tất cả mọi nội dung công việc hoàn tất chu đáo, chặt chẽ, chỉn chu, trách nhiệm. Ban tổ chức của Bộ Quốc phòng đã kiểm tra ngày hôm qua, sáng nay. Còn chiều nay, đồng chí Thường trực Ban Bí thư Lương Cường, Trưởng ban tổ chức Lễ Quốc tang đã kiểm tra hết các khu vực Nhà tang lễ số 5 Trần Thánh Tông, cũng như là tuyến đường đi vào nghĩa trang Mai Dịch. Khu vực chuẩn bị cho lễ an táng ở Nghĩa trang Mai Dịch cho đến lúc này cũng đã hoàn tất các công tác chuẩn bị, sẵn sàng phục vụ cho lễ an táng đồng chí Tổng Bí thư”.