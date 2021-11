Bước qua hào môn vốn đã khó, ướm lên đầu chiếc vương miện Hoàng gia lại càng khổ sở trăm bề. Vốn dĩ số phận nàng dâu Hoàng gia hiếm đi kèm hạnh phúc vẹn toàn, và chính cuộc đời sóng gió của Công nương Diana là minh chứng nhãn tiền. Có lẽ cuộc sống sau bốn bức tường vời vợi đã tồn tại quá nhiều ủy khuất, đến nỗi Meghan Markle mới "chân ướt chân ráo" vào điện Buckingham chưa bao lâu đã phải bỏ của chạy lấy người. Và nếu quay ngược 65 năm trước, chúng ta còn có một hình tượng bất hủ khác về hôn nhân chốn thâm cung: Grace Kelly, tức Công nương Monaco.

Có vô vàn câu hỏi xoay quanh cuộc hôn phối giữa Hoàng tử Rainier và Công nương Monaco: Vì sao một đại minh tinh của Hollywood vàng son lại dễ dàng vứt bỏ sự nghiệp? Liệu có ẩn tình gì sau sự sắp đặt này? Và hơn hết, đôi bên có thật sự hạnh phúc?

Hôn nhân giữa Công nương Monaco và Hoàng tử Rainier là một cuốn tiểu thuyết với vô vàn tình tiết kịch tính.

Kha khá sự thật đã được báo giới phanh phui khi đó, tin nào tin nấy thuộc dạng động trời. Chẳng hạn vì danh phận mới mà Grace Kelly đã "đá" ngay bạn trai lâu năm, tức NTK Oleg Cassini. Về phần mình, Hoàng tử Rainier cũng được cho là tuyển vợ minh tinh để câu kéo chú ý cho Hoàng gia Monaco, phần nào thúc đẩy tăng trưởng du lịch nhằm lấp đầy ngân khố ngày càng cạn kiệt. Thậm chí còn phong thanh rằng "bom sex" Marilyn Monroe mới là sự lựa chọn hàng đầu thay vì hôn thê chính thức. Tuy nhiên, mọi tin đồn đều tan biến ngay khi chiếc váy cưới thần tiên xuất hiện...

Đãi ngộ cuối cùng của hãng phim dành cho "gà đẻ trứng vàng"

Ai nấy đều biết chiếc váy cưới của Công nương Monaco mỹ miều ra sao, nhưng rất ít người biết được nguồn gốc thật sự của nó. Chiếc váy vốn là tuyệt phẩm của Helen Rose, chủ nhân tượng vàng Oscar, cũng là NTK phục trang đã đồng hành cùng Grace Kelly trong tận bốn tác phẩm điện ảnh. Hơn cả, nó là món quà sau cuối mà hãng phim Metro-Goldwyn-Mayer (MGM) dành tặng cho "gà cưng" của mình.

Không đến từ nhà mốt lâu đời nào, ấy thế mà chiếc váy cưới này đã tạo thành tiền đề cho vô khối thương hiệu học hỏi.

Studio phục trang bao gồm 40 nghệ nhân đã nhẫn nại hơn một tháng trời để hoàn chỉnh chiếc váy từ 10 phần khác nhau: từ phần thân bằng ren được kết cườm thủ công, lớp lót mềm mại bên dưới lần vải lụa xếp nếp mịn màng, cho đến vạt váy dài thướt tha... Tất thảy tiêu tốn hơn 400 thước vải, trong đó bao gồm 100 thước vải lưới từ chất liệu lụa, còn lại là vải Faille màu ngà (một loại vải được dệt con thoi đơn giản tạo nên luống của ruy băng với những sợi dây nhỏ, mịn và bóng). Riêng phần cổ của bộ váy được thêu thêm ren Brussels và đính hàng trăm viên ngọc trai li ti để vừa che phủ mọi đường may, vừa tăng thêm độ lộng lẫy cho tổng thể.

Hai chi tiết ẩn lột tả sự tinh tế tột cùng của nàng dâu mới

Đầu tiên chính là lúp cô dâu, bao gồm chiếc mũ hoa cùng phần khăn voan mỏng tang. Đây hẳn là một sáng tạo đột phá, bởi như thường biết, dâu mới hoàng gia vẫn thường gắn liền với vương miện được truyền đời. Về phần mình, Công nương Monaco đã phá lệ với dáng mũ Juliet nối trực tiếp với khăn voan. Chi tiết này giữ cho mạng che mặt của bà không hề suy suyển bất chấp di chuyển liên tục.

Nhan sắc mê đắm của Công nương Monaco trong chiếc váy cưới thần tiên.

Ngay cả mạng che mặt cũng được tính toán tỉ mỉ để vừa bám sát truyền thống, vừa hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ quan trọng nhất: phô bày dung nhan của một minh tinh Hollywood trước cặp mắt của 600 quan khách trong khán phòng cũng như 30 triệu khán giả theo dõi từ xa. Điều này cho thấy hôn lễ không đơn thuần là ngày vui của Hoàng gia, mà đã trở thành sự kiện để cả vương quốc Monaco thu hút sự chú ý từ năm châu bốn bể.

Chi tiết còn lại không lộ thiên như vậy. Đó cũng là món phụ kiện ít ai được chiêm ngưỡng tận mắt nhất.

Vốn sở hữu sắc vóc trội bật (1m69), Công nương Monaco e ngại chính lợi thế trời ban sẽ đẩy chồng vào cảnh bẽ mặt. Thế nên bà đã trò chuyện cùng NTK David Evins, thành quả là một đôi giày cưới được tạo tác đặc biệt với chiều cao vỏn vẹn 6 phân rưỡi - vừa xinh để chinh phục chiếc váy cổ tích mà lại xứng đôi vừa lứa với vị Hoàng từ.

Ngay cả chiếc giày cưới cũng khiến đội ngũ của Grace Kelly lao tâm khổ tứ suy tính.

Đôi giày cũng được gửi gắm lời nguyện cầu về hạnh phúc bền lâu khi chiếc bên trái thêu tên bà, chiếc còn lại là tên hôn phu. Và mãi đến gần đây, khi di vật được Bảo tàng nghệ thuật Philadelphia sử dụng công nghệ tia X để giám định thì một bí mật mới hé lộ: một vật thể hình tròn - chính xác là đồng xu - đã được đính hẳn vào kết cấu bên trong chiếc giày mang tên Rainier. Dường như đây là yếu tố tâm linh để Công nương Monaco "yểm" người chồng đào hoa, hòng mơ ước một tương lai êm ấm.

Dụng tâm đến vậy, liệu hôn nhân có thật sự êm ấm?

Đồng xu của Công nương Monaco đã không linh nghiệm. Thoáng nhìn, đám cưới hoàng gia này giống như một cuốn phim cổ tích từ MGM, mỗi tội chẳng phép màu nào dài lâu.

Theo nhà viết tiểu sử Wendy Leigh, tác giả cuốn True Grace: The Life and Times of an American Princess, một sự thật cay đắng đã được phơi bày: Rainnier nhanh chóng bị phát hiện đang bao nuôi đến... 3 cô tình nhân chỉ trong vòng 1 tháng sau khi kết hôn.

Có lẽ chính Grace Kelly cũng không ngờ rằng danh phận Công nương Monaco mới là vai diễn xuất sắc nhất trong sự nghiệp.

"Công nương cảm thấy bị sỉ nhục và vô cùng bất hạnh. Bao quanh cô ấy là lối sống suy đồi và những người bạn đáng khinh của vị Hoàng tử", Wendy viết. Ngai vị Vương phi nhanh chóng trở thành vai diễn lớn nhất xuyên suốt sự nghiệp của Grace Kelly, và cung điện Hoàng gia bỗng chốc biến thành đại phim trường giam cầm quãng đời còn lại của bà. Ngày từng ngày, Hoàng gia Monaco càng thúc giục bà kiến tạo thêm nhiều ảo ảnh về cuộc sống quyền quý chốn thâm cung, kỹ năng diễn xuất cũng nhờ thế mà được bòn rút triệt để.

Thảm cảnh "ông ăn chả, bà ăn nem"

Lớp vỏ bọc về hôn nhân của Công nương Monaco ngày càng hoàn hảo, đặc biệt kể từ khi có thêm sự hiện diện của ba thành viên mới - là con của bà và Rainier: Công chúa Caroline, Hoàng tử Albert và công chúa Stephanie.

Khi đã chán ngấy với đủ trò chim chuột của người chồng, Grace Kelly quyết định báo thù bằng phương thức ông ăn chả, bà ăn nem. "Tôi biết chồng mình có quan hệ bất chính với nhiều phụ nữ khác", Grace than vãn với một chuyên viên làm tóc, "Nỗi ô nhục đã khiến tôi vỡ vụn và bất mãn". Chính những yếu tố này đã đẩy bà vào cuộc tòm tem với tài tử Marlon Brando và danh ca Frank Sinatra.

Công nương Monaco và Frank Sinatra từ "phim giả" đi tới "tình thật".

Tình ý giữa Công nương và Frank Sinatra đã kéo dài nhiều năm. Thậm chí, cả hai còn chung tay sắm một biệt thự ở Cap-Ferrat (Đông Nam nước Pháp) để tâm tình bên nhau mỗi khi có dịp. Học từ chồng mình, Grace Kelly cũng chia con tim thành nhiều ngăn cho vô vàn người đàn ông khác.

"Bà ấy si mê những đấng nam nhi tràn đầy sinh khí và chí hướng mãnh liệt. Đàn ông đến với đời bà phần đa thượng vàng hạ cám, từ dân xã hội đen bất hảo cho tới giới danh gia vọng tộc, nhiều người lậm lờ ở giữa", nhà văn Wendy chia sẻ.

Ong bướm đến mấy, Công nương đáng kính cũng không thể khỏa lấp nỗi cô độc bên trong tường thành. Bà cũng từng gặp Công nương Diana, cảnh báo hậu bối về những cam go không thể tránh khi đã ướm lên đầu vương miện danh giá. Tuy nhiên kết cục của cả hai đều bi thảm như nhau.

Bà cũng là người hiếm hoi an ủi Công nương Diana trong buổi tiệc đính hôn đầy ủy khuất.

Nếu Công nương Diana thiệt mạng trong một cuộc va chạm giao thông nghiêm trọng vào năm 1997 thì 15 năm trước đó, Công nương Monaco cũng tạ thế sau khi chiếc Rover P6 mà bà lái bị rơi khỏi con đường núi gần Monte Carlo. Cả hai mất mát lớn này đều để lại nhiều bí ẩn đối với nhân loại mà cho đến giờ vẫn chưa được giải đáp trọn vẹn.

Tuy hôn nhân không viên mãn, chiếc váy cưới vẫn trở thành nguồn cảm hứng bất tận nhất

Thật khó để đếm xem có bao nhiêu chiếc váy cưới của hậu thế mang dáng dấp bộ trang phục để đời của Công nương Monaco, thậm chí bà đã vô tình khai sinh một "trường phái" trong váy cưới hiện đại.

Cùng điểm lại những sáng tạo đã được tạo ra từ nguồn cảm hứng bất hủ này:

Hiện bản gốc từ NTK Helen Rose và MGM đang được trưng bày tại Bảo tàng nghệ thuật Philadelphia.

Bản phái sinh nổi danh là chiếc váy cưới mà NTK Sarah Burton (Alexander McQueen) dành riêng cho Công nương Kate vào năm 2011. Tuy sinh sau đẻ muộn nhưng chiếc váy này cũng đã ghi tên vào danh sách những tác phẩm thời trang kinh điển nhất.



Cháu gái Công nương Diana, tức tiểu thư Kitty Spencer, cũng khiến giới mộ điệu tấm tắc không ngớt với mẫu váy ren từ nhà mốt Dolce&Gabbana. Cách xử lý chất liệu ren và phần cổ dễ dàng khiến người nhìn liên tưởng đến Công nương Monaco.

Jasmine Tookes – Thiên thần của Victorias Secret cũng gợi nhắc đến hình tượng vị Công nương quá cố qua váy cưới Zuhair Murad.

Học hỏi từ phom dáng cho đến chiếc mũ hoa, nhà mốt Dior đã mang tới một phiên bản hiện đại cho Siêu mẫu Miranda Kerr.

Và mới đây nhất, váy cưới được Oscar de la Renta làm riêng cho Paris Hilton đã khiến tượng đài Grace Kelly sống lại thêm một lần nữa. Chắc chắn trong tương lai, sẽ còn có thêm nhiều tác phẩm được khai sinh từ nguồn cảm hứng bất tận này.

Nguồn: Livingly, Good Housekeeping, Brightside, Tatler