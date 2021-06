Công nương Kate xuất hiện rạng rỡ, ra mắt dự án mới sau 10 năm ấp ủ, Meghan Markle bất ngờ lên tiếng khi đang nghỉ thai sản

Trong gần 1 thập kỷ qua, Công nương Kate đã theo đuổi niềm đam mê về giáo dục trẻ em và làm nổi bật tầm quan trọng của những năm đầu đời đối với một đứa trẻ trong việc định hình tính cách sau này. Và vào ngày 17/6, Nữ công tước xứ Cambridge đã có một bước tiến quan trọng khi cô công bố thành lập Trung tâm Royal Foundation for Early Childhood.

Trung tâm này sẽ tập trung vào 3 lĩnh vực hoạt động chính trong những năm tới, bao gồm thúc đẩy và vận hành các nghiên cứu chất lượng nhằm nâng cao kiến thức và chia sẻ thực tiễn tốt nhất. Trung tâm cũng sẽ làm việc với mọi người từ khắp nơi để hợp tác, đưa ra các giải pháp mới và phát triển các chiến dịch sáng tạo nhằm nâng cao nhận thức và truyền cảm hứng cho công tác giáo dục trẻ em những năm đầu đời.

Công nương Kate xuất hiện rạng rỡ, ra mắt dự án mới.

Trong một đoạn video được đăng tải bởi Cung điện Kensington, Công nương Kate cho biết: "Trung tâm mới hy vọng sẽ nâng cao nhận thức cho mọi người về lý do tại sao 5 năm đầu đời lại rất quan trọng đối với cuộc sống tương lai của trẻ em và chúng ta có thể làm gì để nắm lấy cơ hội vàng này, tạo ra một cuộc sống hạnh phúc hơn, xã hội lành mạnh hơn. Tôi hy vọng rằng chúng ta sẽ thay đổi cách nghĩ của bản thân về tuổi thơ ấu và thay đổi cuộc sống cho các thế hệ sau".

Một trang web chuyên dụng cũng đã được ra mắt để giúp làm nổi bật tầm quan trọng của thời thơ ấu ngoài việc giới thiệu công việc và nghiên cứu của trung tâm. Cung điện Kensington mô tả dự án là một bước ngoặt quan trọng đối với Kate và cho biết nó "báo hiệu cam kết suốt đời của cô ấy trong việc cải thiện cuộc sống của cộng đồng xã hội".

Trong khi đó, vào ngày 16/6, trên trang web Archewell, Meghan đã gửi lời cảm ơn khi cuốn sách thiếu nhi đầu tay của cô mang tên "The Bench" đứng top 1 trong danh sách những cuốn sách bán chạy nhất của The New York Times trong lĩnh vực dành cho trẻ em sau 1 tuần phát hành.

Cuốn sách thiếu nhi đầu tay của Meghan thành công ở Mỹ.

Meghan cho hay, cuốn sách lấy cảm hứng từ một bức thư tình mà cô gửi cho chồng và con trai giờ đây nó đã trở thành một tác phẩm chứa đựng nhiều thông điệp, nhằm theo đuổi một thế giới nhân ái và bình đẳng hơn. Cuốn sách là một sự kết nối về mặt cảm xúc mà nhiều người muốn đem đến cho các con của mình. "Cảm ơn các bạn đã ủng hộ tôi trong dự án đặc biệt này", Meghan viết.

Dù thành công ở Mỹ nhưng cuốn sách đầu tay của Meghan lại thất bại ở Anh khi nó không lọt nổi vào top 50 sau tuần đầu ra mắt. Cuốn sách của nữ công tước cũng không được giới chuyên gia đánh giá cao. Họ cho rằng "The Bench" là cuốn sách nói về vấn đề vĩ mô hơn là phù hợp với trẻ em.

Nguồn: Daily Mail