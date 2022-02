Công nương Kate "vượt mặt" em dâu ở Mỹ khi lập kỷ lục mới khiến Meghan tỉnh mộng cùng nguyên nhân sâu xa phía sau

Công nương Kate đã "vượt mặt" em dâu Meghan để trở thành nữ công tước được yêu thích nhất ở Mỹ. Bà mẹ 3 con đã nhận được 68% sự ủng hộ, gấp đôi so với con số 31% dành cho Meghan. Số liệu mới nhất này do tờ The Sun tiết lộ.

Tin tức được đưa ra khi vợ chồng Công nương Kate dự định thực hiện chuyến công du đến nước Mỹ trong năm nay. Lần gần đây nhất cặp đôi đến Mỹ là vào năm 2014. Giải thích về mức độ chênh lệch khá lớn giữa hai nữ công tước, nhà bình luận hoàng gia Mỹ Christopher Andersen cho rằng Công nương Kate có khả năng kết nối thực sự với người Mỹ.

Nhà bình luận này cho hay: "Công nương Kate đã trở thành một siêu sao trong lòng người dân Mỹ. Nữ công tước là hiện thân của tất cả những gì mà người Mỹ mong đợi ở một Hoàng hậu tương lai: Sắc đẹp, sự duyên dáng, khí chất cùng khả năng kết nối với mọi người. Bất kể vụ bê bối hoàng gia nào đang gây xôn xao dư luận thì nữ công tước vẫn tỏa sáng, vượt lên trên tất cả".

Công nương Kate nhận được sự ủng hộ của người dân Mỹ nhiều gấp đôi Meghan.

Bên cạnh đó, một số chuyên gia bình luận rằng, Meghan đang đi theo con đường mà người dân Mỹ cảm thấy quá chán ngán bởi vì nó giống như "lối mòn" của nhiều người muốn nổi tiếng ở Hollywood đó là đưa ra phát ngôn gây sốc, thích chơi trội và tung ra những chiêu trò đánh bóng tên tuổi đầy hào nhoáng.

Trên thực tế, trong những tháng vừa qua, nhà Sussex liên tục khiến dư luận Mỹ bức xúc khi Meghan sử dụng tước hiệu hoàng gia để can thiệp vào vấn đề chính trị của nước này. Bên cạnh đó, việc nữ công tước nói nhiều mà làm ít cũng khiến một bộ phận dân chúng không mấy tin tưởng.

Nhiều người dùng mạng bình luận rằng, chắc chắn thông tin trên sẽ khiến Meghan cảm thấy tức giận bởi nữ công tước luôn coi Mỹ là địa bàn hoạt động và là nơi cô dành được ưu thế hơn so với các thành viên hoàng gia. Tuy nhiên, thực tế phũ phàng ở trên chẳng khác nào là "gáo nước lạnh" khiến cho nữ công tước tỉnh mộng.

Hai nàng dâu hoàng gia đi theo hai con đường khác biệt.

Cuộc thăm dò dư luận mới đây ở Anh cũng cho thấy, Công nương Kate được 65% người dân ủng hộ, trong khi đó Nữ hoàng nhận về con số 76% và Hoàng tử William là 66%. Còn về phía Meghan, cô cũng chỉ nhận về con số khiêm tốn là 26%.

Có thể thấy rằng, trên cả hai mặt trận Anh và Mỹ, Meghan đang là kẻ thua cuộc trước Công nương Kate. Một số ý kiến cho rằng, bà mẹ 3 con đang đi đúng hướng với hình ảnh ngày một tỏa sáng trong khi Meghan vẫn đang loay hoay đi tìm chỗ đứng cho mình.

Nguồn: Express

