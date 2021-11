Công nương Kate vừa tái xuất đã có động thái làm xấu mặt Meghan, Nữ hoàng Anh tiết lộ đứa trẻ "cầm đầu" ở hoàng gia

Vào hôm 24/11, Công nương Kate đã dành thời gian để ngồi học và thảo luận với các em học sinh lớp 8 trong chuyến thăm trường cấp hai Nower Hill ở Harrow, Bắc London.

Nữ công tước mặc áo khoác màu hồng giá 299 bảng Anh (hơn 9 triệu đồng) và áo chui đầu 75 bảng Anh (hơn 2 triệu đồng) đến từ thương hiệu Hobbs. Bà mẹ 3 con rất vui vẻ khi ngồi chung bàn với các em học sinh trong tiết khoa học, với chủ đề về khoa học thần kinh và tầm quan trọng của sự phát triển thời thơ ấu với não bộ.

Sự xuất hiện của nàng dâu hoàng gia đã khiến nhiều em học sinh nơi đây hò reo phấn khích. Được biết, chủ đề tiết học có liên quan mật thiết tới một trong những công việc của bà mẹ 3 con. Thông qua công việc của cô với The Royal Foundation Center for Early Childhood, ra mắt hè này, Kate hướng tới việc làm nổi bật những trải nghiệm thời thơ ấu giúp hình thành sự phát triển của não bộ. Đó là lý do vì sao các mối quan hệ, môi trường và trải nghiệm tích cực trong giai đoạn này vô cùng quan trọng.

Trong suốt 10 năm qua, Nữ công tước xứ Cambridge dành nhiều thời gian tìm hiểu về việc những năm tháng đầu đời của một người tác động ra sao đến việc họ rơi vào tình trạng nghiện ngập, gia đình tan vỡ, sức khỏe tinh thần kém, tự tử và vô gia cư trong cuộc sống sau này.

Sự xuất hiện giản dị của Công nương Kate tại trường học đã khiến dư luận nghĩ tới Meghan trong chuyến đi New York khi cô cũng đến thăm một trường học dành cho các em nhỏ khó khăn. Trong khi Kate lựa chọn trang phục giản dị thì Meghan lại diện nguyên cây đồ hiệu với áo khoác của thương hiệu Loro Piana có giá 4.275 bảng (hơn 133 triệu đồng). Đồ trang sức gồm nhẫn, đồng hồ và vòng vàng cũng hơn 9 tỷ đồng.

Meghan và Kate có sự lựa chọn khác nhau khi thăm trường học.

Rõ ràng, Kate vô cùng tinh tế khi lựa chọn trang phục phù hợp trong khi Meghan lại có hành động phản cảm, khoe của khi đến thăm trường học có nhiều trường hợp khó khăn. Điều này càng cho thấy đẳng cấp khác biệt giữa hai nàng dâu hoàng gia khiến Meghan càng nhận về nhiều chỉ trích.

Trong khi đó, một nguồn tin hoàng gia mới đây cho biết, tình hình sức khỏe của Nữ hoàng gần đây tốt hơn rất nhiều và bà đã sẵn sàng dự lễ Giáng sinh cùng với gia đình hoàng gia vào cuối năm nay. Lần xuất hiện gần đây nhất của Nữ hoàng Anh là khi bà tham dự lễ rửa tội của hai chắt trai. Một số nguồn tin nội bộ cho biết, bà rất yêu thương các chắt của mình và đặc biệt gần gũi với 3 con nhà Công nương Kate.

Trước đây, Nữ hoàng đã hé lộ nhìn nhận của bà về tính cách các chắt. Theo Eastern Daily Press, đó là khi Nữ hoàng tặng cho một bé gái cuốn Kinh thánh trong dự án giáo dục tôn giáo học đường. Nữ hoàng đã hỏi cô bé liệu có "chăm sóc" em gái mình ở trường hay không, mẹ của cô bé trả lời: "Ngược lại ạ". Điều này khiến Nữ hoàng nói thêm: "Vậy giống Charlotte với George rồi".

Công chúa Charlotte nổi bật hơn anh trai.

Hồi năm 2017, Công nương Kate từng nhận xét về bản tính mạnh mẽ của con gái Charlotte trong cuộc trò chuyện với Samantha Burge tại một sự kiện dành cho nhân viên phục vụ và gia đình họ. Sau cuộc trò chuyện "của những bà mẹ", Samantha kể lại với phóng viên: "Cô ấy bảo Charlotte lớn rất nhanh. Cô bé là người dẫn đầu".

Điều này cho thấy, Công chúa Charlotte chính là đứa trẻ "cầm đầu" của hoàng gia. Cô bé được nhận xét là sở hữu nhiều tính cách giống với Nữ hoàng Anh, vô cùng cá tính, năng động và lém lỉnh.

Nguồn: Daily Mail