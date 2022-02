Công nương Kate chiếm trọn spotlight với khoảnh khắc ứng xử tinh tế khiến hoàng gia Anh tự hào

Vào 8/2, Công nương Kate đã tái xuất trở lại sau khi Nữ hoàng Anh đưa ra thông báo lịch sử, lựa chọn Vương hậu mới cho hoàng gia trong tương lai.

Nữ công tước xứ Cambridge diện trang phục thanh lịch, trẻ trung khi đến thăm dự án hỗ trợ các phụ huynh nuôi dạy con nhỏ tại London. Theo truyền thông Anh, nữ công tước 40 tuổi được khen ngợi là có vẻ ngoài chỉn chu và vô cùng thân thiện hòa đồng trong chuyến làm việc ở PACT (Trung tâm cộng đồng hỗ trợ các bậc cha mẹ) tại Southwark.

Trong lần xuất hiện mới nhất này, bà mẹ 3 con đã nhiệt tình tìm hiểu phương thức hỗ trợ các bậc phụ huynh và gia đình về tinh thần cũng như cải thiện sức khỏe, kết quả phát triển toàn diện cho trẻ nhỏ.

Công nương Kate rạng rỡ tái xuất.

Công nương Kate chơi đùa với các em nhỏ.

Được thành lập năm 2014, PACT là một dự án hỗ trợ xã hội nhằm xây dựng cộng đồng các bậc cha mẹ tự tin, kiên cường, những người có thể mang đến cho con cái của họ sự khởi đầu tốt nhất bất kể trong hoàn cảnh nào.

Tại Southwark, Công nương Kate gặp gỡ một số tình nguyện viên và những người trong nhóm MumSpace. Đây là nơi cung cấp không gian thân thiện cho các bậc cha mẹ địa phương để thảo luận về các vấn đề liên quan đến việc nuôi dạy con cái và cách vượt qua các khó khăn mà họ đang phải đối mặt.

Đặc biệt, nữ công tước đã tham gia lớp học nấu ăn với phụ huynh và trẻ em. Cô say sưa cùng các em nhỏ chuẩn bị thức ăn, làm thịt nướng, gọt trái cây... Tại đây, bà mẹ 3 con đã có nhiều hành động làm tan chảy trái tim người hâm mộ.

Kate đã phối hợp cùng một em nhỏ giúp cậu bé hoàn thành việc cắt hoa quả hay nữ công tước đã thoải mái trêu đùa với một em nhỏ. Khi đứa trẻ cầm chiếc cốc giấy mời cô uống nước, bà mẹ 3 con đã bỏ khẩu trang và nhận lấy chiếc cốc đồ chơi, giả vờ uống nước như thật khiến đứa trẻ thích thú.

Công nương Kate giúp một cậu bé cắt hoa quả.

Bà mẹ 3 con trêu đùa với một đứa trẻ.

Nữ công tước được khen ngợi là cách cư xử đầy tinh tế đối với trẻ nhỏ khiến hoàng gia Anh vô cùng tự hào. Chuyến thăm của Kate diễn ra sau khi có thông báo cô sẽ trở thành gương mặt nổi tiếng mới nhất đọc sách cho trẻ em trên Bedtime Stories. Chương trình đọc cuốn sách thiếu nhi "The Owl Who A Fear of the Dark" của cô sẽ được phát sóng ngày 13/2.

Chương trình được quay hồi tháng 1 tại Điện Kensington nhằm kỷ niệm Tuần lễ Sức khỏe Tinh thần Trẻ em. Những ngôi sao hạng A từng tham gia vào chương trình đọc truyện này trước Kate bao gồm Tom Hardy, Suranne Jones, Dolly Parton và "Đội trưởng Mỹ" Chris Evans.

Kate tham gia chương trình đọc sách cho trẻ em.

