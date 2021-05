Công nương Kate chiếm hết spotlight trong chuyến công du, có hành động tinh tế tưởng nhớ mẹ chồng quá cố còn Meghan tìm cách "ngoi lên" nhưng thất bại

Vào ngày 24/5, Công nương Kate đã lần đầu tiên xuất hiện cùng chồng trong chuyến công du ở Scotland. Trước đó, Hoàng tử William đã tham dự một số hoạt động tại đây vào cuối tuần qua.

Cặp đôi đã đến thăm Turning Point, một tổ chức từ thiện chăm sóc xã hội hàng đầu, để lắng nghe những vấn đề, thách thức trong việc hỗ trợ các vấn đề về sức khỏe tinh thần. Cặp đôi cũng đến thăm khu bếp từ thiện địa phương chuyên cung cấp các bữa ăn cho những gia đình gặp khó khăn.

Công nương Kate xuất hiện cùng chồng trong chuyến công du mới nhất.

Công nương Kate được trông thấy cùng chồng xắn tay áo, đeo tạp dề để hỗ trợ nhóm từ thiện chuẩn bị các suất ăn. Đây là lần đầu tiên Công nương Kate được trông thấy xuất hiện công khai kể từ khi Harry "dội bom" vào gia đình hoàng gia. Trong chuyến công du này, bà mẹ 3 con đã ghi điểm tuyệt đối với phong cách thời trang thanh lịch cùng khí chất hơn người.

Công nương Kate lựa chọn trang phục màu xanh hoàng gia với áo blazer của Zara kết hợp cùng chân váy midi của Hope. Set đồ này của bà mẹ 3 con được nhận xét là có nhiều điểm tương đồng với mẹ chồng quá cố, Công nương Diana trong bộ trang phục bà mặc năm 1992.

Công nương Kate diện set đồ giống mẹ chồng quá cố.

Cặp đôi hoàng gia cùng nhau vào bếp.

Nhiều người tin rằng đây là hành động tri ân của Công nương Kate dành cho mẹ chồng mình. Bà mẹ 3 con nhận nhiều lời khen ngợi khi tỏa sáng và thần thái không kém gì Công nương Diana.

Trước đó, Công nương Kate cũng trở thành tâm điểm chú ý khi lên tiếng cảm ơn những người anh hùng trong tuyến đầu chống dịch với sự hi sinh to lớn của họ trong đại dịch Covid-19. Qua đây, bà mẹ 3 con cũng đánh dấu kết thúc chiến dịch Nursing Now do mình bảo trợ. Chiến dịch này đã bắt đầu khởi động từ năm 2018 và kéo dài được 3 năm.

Công nương Kate sang trọng và nổi bật khi gửi lời cảm ơn trong video đánh dấu kết thúc chiến dịch Nursing Now do mình bảo trợ.

Công nương Kate xuất hiện nổi bật với bộ trang phục màu trắng sang trọng và quý phái. Cộng đồng mạng nhận xét rằng Nữ công tước xứ Cambridge ngày càng toát lên khí chất của một Hoàng hậu trong tương lai, rực rỡ và tỏa sáng. Sau bao nhiêu sóng gió hoàng gia, Công nương Kate vẫn kề vai sát cánh bên gia đình chồng, trở thành báu vật quý giá nhất của hoàng gia trong thời điểm này.

Về phần Meghan, cô cũng không chịu kém cạnh khi "ngoi lên" để thông báo việc mình sắp sinh con nhưng không mấy ai quan tâm. Theo một nguồn tin thân cận của nhà Sussex, Meghan hiện đang cảm thấy rất nặng nề khi cô có thể lâm bồn bất kỳ lúc nào. Em bé được dự sinh vào mùa hè này nhưng nhiều thông tin cho hay, con gái nhà Sussex sẽ chào đời vào khoảng cuối tháng 5 - đầu tháng 6.

Hiện chưa rõ em bé sẽ chào đời ở đâu nhưng chắc chắn đây sẽ là cơ hội để nhà Sussex tìm cách thu hút sự chú ý của truyền thông bằng những chiêu trò quen thuộc của mình.

Nguồn: Tổng hợp