Công nhân lao động khó khăn ở Bình Dương rơi nước mắt khi nhận quà

Tối ngày 27/12, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh Bình Dương đã phối hợp với các đơn vị tổ chức trao quà cho các công nhân lao động có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn.

Ban tổ chức đã chia thành nhiều đoàn đến tận các khu nhà trọ để trao quà cho công nhân đang ở trọ.

Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Nguyễn Đình Khang, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Bình Dương Nguyễn Văn Lợi cùng lãnh đạo LĐLĐ tỉnh Bình Dương, các sở, ban ngành, địa phương tham gia chương trình ý nghĩa này.

Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Nguyễn Đình Khang tặng quà cho công nhân ở Bình Dương

Tại khu nhà trọ thuộc phường Hòa Phú, thành phố Thủ Dầu Một, đoàn đã thăm 1 trường hợp trẻ mồ côi có mẹ là đoàn viên công đoàn tử vong do COVID-19 (cha bé bỏ đi trước khi mẹ mất).

Tại đây, 50 công nhân hoàn cảnh khó khăn cũng được nhận quà gồm tiền mặt và nhu yếu phẩm.

“Tôi thật sự xúc động, muốn khóc… không phải vì được nhận quà, bởi tôi hiểu rằng, bao nhiêu cũng không đủ. Tôi hạnh phúc vì thấy không bị bỏ rơi, vẫn có người quan tâm, theo dõi, luôn đứng sau động viên. Món quà tinh thần với chúng tôi lúc này quý lắm”, chị Nguyễn Thị Lan ở trọ tại phường Hòa Phú, thành phố Thủ Dầu Một chia sẻ.

Tại Trung tâm Hội nghị tỉnh Bình Dương, đoàn tổ chức trao 50 phần quà cho công nhân lao động khó khăn với mỗi phần quà gồm một triệu đồng và một túi nhu yếu phẩm.

Bí thư Tỉnh ủy Bình Dương Nguyễn Văn Lợi tặng quà cho công nhân

Tại TP Thuận An, đoàn đến thăm và tặng quà cho các công nhân ở trọ có hoàn cảnh khó khăn. Đoàn đã đến khu trọ ở phường Thuận Giao, thành phố Thuận An, để thăm và tặng quà cho hai anh em Nguyễn Quang Hà (SN 2004) và Nguyễn Kỳ Nam (SN 2011) . Hà và Nam là con của bà mẹ đơn thân Nguyễn Thị Huyền (sinh năm 1974, quê Sóc Trăng tử vong do COVID-19).

Được nhận quà vào dịp cuối năm, em Nguyễn Quang Hà xúc động nói: “Kể từ khi mẹ mất, hai anh em luôn được các cô, chú quan tâm giúp đỡ. Mọi người xem chúng cháu như người trong nhà, thường xuyên động viên, hỏi thăm. Cháu không biết nói gì hơn, hai anh em sẽ cố gắng sống tốt để không phụ lòng mọi người”.

Tặng quà cho hai trẻ mồ côi mẹ do COVID-19

Năm nay, LĐLĐ tỉnh Bình Dương sẽ tổ chức “Chuyến tàu xuân nghĩa tình”, tặng 5.000 vé tàu khứ hồi cho đoàn viên công đoàn, công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn tại các tỉnh miền Trung, miền Bắc về quê đón Tết và quay trở lại Bình Dương làm việc sau Tết. Ngoài ra, Bình Dương sẽ tặng vé xe khứ hồi cho người lao động ở các tỉnh lân cận.

Bên cạnh đó, LĐLĐ tỉnh Bình Dương sẽ phối hợp với các sở, ban ngành, địa phương tổ chức 2 phiên “Chợ tết Công đoàn năm 2023” cấp Tổng Liên đoàn và cấp tỉnh với nhiều hoạt động ý nghĩa.

Công nhân có hoàn cảnh khó khăn được tặng quà dịp cuối năm

Công đoàn cũng tổ chức hoạt động tư vấn pháp luật, khám bệnh, tư vấn sức khỏe miễn phí; Tặng voucher, phiếu mua hàng 0 đồng; tặng quà cho công nhân lao động mắc bệnh hiểm nghèo, bị tai nạn lao động, có hoàn cảnh khó khăn và các đối tượng ưu tiên khác.

Công nhân vui mừng và xúc động khi được quan tâm vào dịp Tết đến

Tổng kinh phí chăm lo Tết cho người lao động tại Bình Dương khoảng 350 tỷ đồng.