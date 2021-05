Công nghệ làm đẹp đặc biệt chinh phục diễn viên Lê Khanh và Hồng Diễm

Không thể phủ nhận 2021 là một năm thành công rực rỡ của diễn viên Hồng Diễm phim "Hoa hồng trên ngực trái", với khả năng diễn xuất và nhan sắc đỉnh cao đã chiếm trọn trái tim người hâm mộ. Mới đây, Hồng Diễm bất ngờ hé lộ về những bí quyết gìn giữ nhan sắc của mình cũng như vóc dáng dù đã có hai bé.



Được biết nữ diễn viên từng tiết lộ bí quyết làm đẹp trong lần tham gia trải nghiệm công nghệ mới tại Hệ thống TMV Ngọc Dung chi nhánh Khúc Thừa Dụ. Cô chia sẻ rằng bản thân phải liên tục quay hình, tham gia đóng phim từ sáng đến tối nhưng lúc nào cũng tươi tắn, đầy sức sống đều nhờ những công nghệ làm đẹp tại Hệ thống TMV Ngọc Dung.

Làn da săn chắc và căng bóng của Hồng Diễm sau khi thực hiện dịch vụ

Nữ diễn viên còn chia sẻ thêm, công nghệ làm đẹp mà cô thực hiện gần đây là Tái cấu trúc da Saffron Glowing EMS. Đây là một trong những công nghệ làm đẹp đắt đỏ bậc nhất mới ra mắt của Thẩm mỹ viện Ngọc Dung. Điểm đặc biệt của công nghệ này sử dụng tinh chất vàng 24k quý hiếm có kết cấu nano. Đẩy mạnh quá trình tái sinh tế bào từ sâu bên trong da, cải thiện độ đàn hồi, làm chậm quá trình lão hóa da, giảm nếp nhăn, xóa mờ thâm, cấp nước, duy trì độ ẩm và nuôi dưỡng làn da trong mướt, sáng mịn.

Đây cũng là quan điểm của Hồng Diễm. Người đẹp rất sợ dao kéo, đặc biệt là sợ "đau" nên vì thế Hồng Diễm khi đến với Thẩm mỹ viện Ngọc Dung luôn an tâm vì tại đây sở hữu công nghệ an toàn, không xâm lấn cũng như có đội ngũ chuyên gia có bằng cấp về thẩm mỹ nội khoa do Hội đồng Phẫu Thuật thẩm mỹ Hoa Kỳ AACS nên rất bảo đảm về hiệu quả cũng như sức khỏe.

"Phụ nữ muốn trẻ ra không khó, quan trọng là bản thân biết yêu lấy mình và lựa chọn giải pháp làm đẹp đúng đắn." - Hồng Diễm chia sẻ.

NSND Lê Khanh được mệnh danh là biểu tượng nhan sắc một thời của màn ảnh. Dành hơn nửa cuộc đời để cống hiến cho nghệ thuật, nữ nghệ sĩ vẫn luôn khiến khán giả ngưỡng mộ không chỉ qua từng vai diễn, đáng ngạc nhiên hơn là vóc dáng của nữ nghệ sĩ không khác gì thiếu nữ.Thường xuyên bị bắt gặp tại TMV Ngọc Dung, nữ nghệ sĩ không ngại tiết lộ bí quyết để bản thân luôn giữ được thân hình thon gọn, khỏe khoắn không đâu khác ngoài công nghệ giảm béo tại TMV Ngọc Dung.

NSND Lê Khanh cho biết: "Trước đây, tôi rất sợ đến thẩm mỹ viện, nhưng bị thuyết phục bởi uy tín của TMV Ngọc Dung và công nghệ hiện đại. Và đã gắn bó cũng hơn 2 năm, cứ mỗi dự án phim quay xong là lại qua đây để các bạn nhân viên tút tát lại nhan sắc cho mình.

Được biết, công nghệ được NSND Lê Khanh lựa chọn để có được vóc dáng hoàn hảo là Phân hủy mỡ đa tầng Health Sculpting 4S công nghệ Phân hủy mỡ tầng sâu Health Sculpting 4S nâng nhiệt độ của các mô mỡ lên mức 42 độ C đến 47 độ C mà không ảnh hưởng và làm tổn thương đến các vùng mô xung quanh – hoàn toàn không gây đau hay đỏ rát, giúp phân huỷ và đào thải mỡ 1 cách tự nhiên hạn chế nguy cơ tái béo.

Nhan sắc tươi trẻ của NSND Lê Khanh

TMV Ngọc Dung trở thành nơi làm đẹp hiếm hoi được NSND Lê Khanh cũng như Hồng Diễm trao gửi nhan sắc. Đồng thời những chia sẻ của hai diễn viên cũng là động lực để các chị em tự tin và an tâm hơn trong việc lựa chọn địa chỉ làm đẹp uy tín. Hai nhân vật đặc biệt này nhanh chóng lan tỏa nguồn động lực mạnh mẽ khiến phái đẹp cả nước nói chung và tại Hà Nội nói riêng biết quan tâm đến nhan sắc và sức khỏe nhờ những công nghệ làm đẹp hiện đại, phụ nữ dễ dàng có được vóc dáng hoàn hảo và làn da không tì vết.

Xem thêm thông tin về các công nghệ được NSND Lê Khanh và diễn viên Hồng Diễm trải nghiệm tại đây.