Cộng đồng mạng xôn xao đón tín hiệu năm mới 2023 từ "vũ trụ dầu ăn" Tường An

Đón tín hiệu tích cực từ "vũ trụ dầu ăn" Tường An



Những năm trở lại đây, "tín hiệu vũ trụ" năm mới được cộng đồng quan tâm và đón chờ hơn bao giờ hết. Thông điệp ẩn chứa trong đó sẽ hé lộ cho chúng ta về những điều hi vọng tích cực về gia đình, sức khỏe, tài lộc, sự nghiệp hay tình duyên của năm mới.

Với hơn 50.000 tín hiệu đã được gửi đi, "hội yêu bếp" đang hết sức phấn khởi khi nhận được điềm lành, dự báo một năm mới thật cát tường an khang. Những thông điệp tích cực được xuất phát từ chương trình "Đón tín hiệu riêng! Khai niên rực rỡ" của Tường An trong năm mới 2023 đã được lan tỏa trên khắp Việt Nam.

Từng người tham gia sẽ nhận được tín hiệu đặc biệt và mang đậm dấu ấn cá nhân. Đó là những thông điệp được Tường An cá nhân hóa trong sự lạc quan cùng tinh thần tích cực của năm mới. Mỗi một thông điệp sẽ "sánh đôi" với hình ảnh tượng trưng chứa đựng cảnh quan về một mùa Tết ngập tràn tiếng cười, hạnh phúc và rực rỡ. Hơn bao giờ hết, Tường An mong muốn được gửi gắm đến từng nhà, từng người lời chúc đầu năm vạn sự hanh thông, cả năm cát tường an khang trọn vẹn.

Những tín hiệu tích cực, dễ thương được Tường An cá nhân hóa theo tên và ảnh đại diện của người tham gia.

Hơn 50,000 tín hiệu tích cực đã được lan tỏa!



Giờ đây, đã đến lượt bạn tìm lấy tín hiệu của riêng mình. Hãy đăng nhập vào "vũ trụ dầu ăn" Tường An thông qua https://khainienrucro.tuongan.com.vn/ , chọn tín hiệu mà bạn muốn Tường An đưa cho bạn. Ngay sau đó, "vũ trụ dầu ăn" Tường An sẽ gửi một tín hiệu đến với bạn. Đừng quên chia sẻ tín hiệu đó cho bạn bè để truyền đi những năng lượng tích cực và tham gia săn quà cùng Tường An nhé!

Kỷ lục online mới đã được tạo trên microsite của Tường An Tết 2023

Hãy nhanh tay "Đón tín hiệu riêng! Khai niên rực rỡ" cùng Tường An để khám phá điềm lành trong năm 2023 và nhận hàng ngàn món quà hấp dẫn từ chương trình nhé!

Tường An Tết

Tết này, bạn mong muốn nhận được tín hiệu tích cực trong lĩnh vực nào: Tình yêu, sự nghiệp, gia đình hay tài lộc?

Bạn mong muốn Tết này phải thật: Rực rỡ, hạnh phúc, như ý, thành công hay thật an nhiên?

Đón ngay tín hiệu tích cực năm mới được Tường An cá nhân hóa dành riêng cho bạn với các bước đơn giản:

- Bước 1: Nhấn vào link trực tiếp bên dưới hoặc quét mã QR code để đến trang tạo tín hiệu của riêng bạn;

- Bước 2: Chọn lĩnh vực mà bạn muốn nhận được tín hiệu;

- Bước 3: Chọn từ khóa bạn mong đợi trong năm mới 2023;

- Bước 4: Nhận ngay tín hiệu của riêng bạn!

- Bước 5: Chia sẻ tín hiệu của bạn lên trang facebook cá nhân ở chế độ công khai kèm hashtag #TếtcóTườngAnCátTườngAnKhang, kèm theo 1 con số may mắn từ 0001 - 9999 để tham gia giải thưởng may mắn hằng tuần và tag tên 3 người bạn vào bài viết để có cơ hội nhận ngay các giải thưởng chung cuộc hấp dẫn.

