Cộng đồng mạng khoe chiến tích săn ưu đãi 12.12 bung xoã, toàn đồ đẹp xịn với giá hời bất ngờ

Đến hẹn lại lên, Lễ hội mua sắm 12.12 "Tiệc sale bung xõa" trên Lazada lại mang đến cơn mưa giảm giá khiến dân tình mê mua sắm không thể bỏ lỡ. Không hổ danh là sàn thương mại điện tử cực chiều lòng các tín đồ mua sắm, trong đợt sale này Lazada vẫn tiếp tục mang đến cả loạt deal siêu xịn sò lại còn tầng tầng lớp lớp voucher như freeship, voucher tích lũy 800k, voucher từ thương hiệu,…



Vì thế mà những chiếc bill (hóa đơn) mua sắm siêu hời của các chiến thần shopping đã ra đời. Chốt được đơn hàng xịn từ mỹ phẩm làm đẹp đến thời trang với mức giá cực kì hợp lí, dân tình lập tức hào hứng khoe ngay chiến tích săn sale của mình lên mạng xã hội.

Cùng xem các tín đồ shopping đã chốt được những món gì với giá "mềm" ra sao trong ngày sale 12/12 đầu tiên trên Lazada vừa qua nhé! Và đừng quên, Lazada vẫn còn giảm sâu đến hết 14/12 nên bây giờ "xin vía" vẫn còn kịp đấy.

Tết đang đến rất gần, M.A, cô nàng 26 tuổi đang làm việc tại Hà Nội, không quên lên Lazada sắm "sương sương" vài đơn mỹ phẩm để làm đẹp đón năm mới. M.A thích thú kể: "Cuối năm kiểu gì mình cũng có rất nhiều buổi tụ tập bạn bè, rồi lại tiệc tất niên ở công ty. Vì thế mình tranh thủ săn sale hàng mỹ phẩm làm đẹp 12.12 trên Lazada. Là con gái lúc nào cũng phải xinh đúng không? Mình nhẹ nhàng chốt được đơn son kem lì đúng nhãn mình thích là Bbia mà chỉ phải thanh toán có 15K. Màu son cũng rất đẹp luôn nhé. Chưa hết, mình còn sắm được 2 chai nước tẩy trang Senka với giá 16K. Quá là hời luôn!"

Với mong muốn tút tát lại làn da khi Tết sắp đến, cô nàng P.Đ ở TP.HCM cũng không kém cạnh khi săn được deal kem dưỡng ẩm của thương hiệu innisfree đến từ xứ sở kim chi với tổng giá trị hơn 1 triệu mà nhờ áp 7749 mã giảm giá, P.Đ chỉ phải thanh toán có 249K. Bí kíp của cô nàng là nhanh tay lấy các mã giảm giá, bỏ hàng vào giỏ và chờ đến đúng ngày sale bắt đầu từ 12/12 để chốt đơn. Đơn hàng của P.Đ là sự kết hợp của loạt mã giảm giá như: voucher Lazada, voucher cửa hàng, voucher tích lũy, khuyến mại của cửa hàng, miễn phí vận chuyển. Nhẹ nhàng có 5 chiếc mã được áp dụng ở đây thôi mà.

Nhưng đỉnh cao nhất vẫn phải kể đến đơn hàng 0 đồng của cô nàng N.L ở Đà Nẵng. Thỏi son Merzy làm mưa làm gió trong hội chị em mê son đã được L rước về mà không phải thanh toán đồng nào. Bằng kỹ năng săn sale siêu đỉnh cộng thêm một chút may mắn mà N.L đã có một chiếc bill đỉnh cao để khoe với hội mua sắm.

"Đúng là không gì bằng việc săn được món đồ mình thích mà lại không mất tiền. Chưa kể lại còn áp được cả đống mã giảm giá thì cứ gọi là "ối giồi ôi". "Một bí kíp mua sắm trên Lazada là mọi người hãy tận dụng việc hoàn tiền nhé. Nhờ chọn các sản phẩm được hoàn tiền từ các đơn hàng trước nên mình đã tích lũy được kha khá tiền. Giờ thanh toán lại được trừ thêm tiền tích lũy nên càng vui." – N.L chia sẻ.

Không chỉ có hội chị em mà các anh cũng rất tranh thủ dịp Lazada sale "bung xõa" cuối năm này tân trang lại tủ đồ của mình. Đơn cử như chủ nhân của chiếc bill "đỏ chót" dưới đây là fan cứng của adidas. Quyết tâm lấp đầy tủ đồ với các sản phẩm của nhà mốt, anh chàng T.K ở Hà Nội đã ngày ngày vào app Lazada để thu thập đủ loại voucher cũng như canh giờ "hoàng đạo" để chốt đơn. Và thành quả ngọt ngào đã đến khi "cái giá phải trả" cho cả 6 sản phẩm của adidas chỉ có giá hơn 1.5 triệu đồng, giảm khoảng 4.5 triệu đồng so với ngày thường.

Tương tự, M.N ở Cần Thơ cũng khiến không ít bạn bè "gato" khi chỉ phải thanh toán chưa tới 600 nghìn đồng trong khi hóa đơn gốc lên tới trên 2 triệu đồng. Đơn của M.N được áp dụng tới 6 loại voucher giảm giá trên Lazada, từ voucher Tích lũy, voucher của cửa hàng, voucher của nhà bán hàng… lại còn được miễn phí vận chuyển, deal này quả thực quá hời. Cho biết bản thân từng được giảm giá nhiều lần khi mua quần áo, giày dép trên Lazada nhưng đây là lần đầu tiên M.N thấy khuyến mãi "đậm" như vậy từ Lazada và các thương hiệu.

Cuối năm lại gần Tết rồi, nhu cầu mua sắm cũng tăng cao. Vì thế, chốt được đúng món yêu thích mà giá chỉ còn 1/2, 1/3 thế này thì quả là cách chi tiêu thông minh đúng không nào? "Tiệc sale bung xõa" 12.12 trên Lazada vẫn còn tiếp tục diễn ra sôi động đến hết ngày 14/12 với ngày càng nhiều voucher giảm giá được tung ra, các tín đồ shopping mau lẹ săn ngay deal hời từ làm đẹp, thời trang đến gia dụng, điện tử ngay thôi!

