Buổi Lễ Tưởng niệm Ngày Đình chiến tại Khu Tưởng niệm Quốc gia Arboretum sáng 11/11 (theo giờ địa phương) là sự kiện trang trọng, nơi Vương phi Kate xuất hiện với vẻ ngoài uy nghiêm và đầy quyền lực. Cô đã cùng các cựu chiến binh, gia đình quân nhân và quan chức cấp cao tưởng nhớ những người đã ngã xuống.

Tuy nhiên, khoảnh khắc xúc động đó đã bị lu mờ hoàn toàn bởi một sự cố "tai hại" ngay trên sóng truyền hình trực tiếp của BBC. Cộng đồng mạng, đặc biệt là các fan cứng của Hoàng gia Anh, đã "nổi trận lôi đình" khi người dẫn chương trình liên tục gọi Vương phi bằng tên cũ là "Kate Middleton" thay vì danh xưng chính thức hiện tại.

Nhiều người lập luận rằng, sau hơn một thập kỷ kết hôn và hai năm đảm nhận vai trò Công nương xứ Wales, việc một đài truyền hình lớn như BBC mắc lỗi "sơ đẳng" này là "vô ơn" và "thiếu tôn trọng một cách trắng trợn", làm giảm đi phẩm giá của sự kiện trang nghiêm. Sự cố này không chỉ là một lỗi phát sóng, mà còn châm ngòi cho một cuộc tranh cãi lớn về cách giới truyền thông đối xử với người thừa kế ngai vàng tương lai.

Hàng loạt phản ứng giận dữ đã bùng nổ trên mạng xã hội X (Twitter) sau khi sự cố xảy ra. Các fan của Vương phi Kate, hay Catherine, Công nương xứ Wales, cho rằng việc sử dụng tên thời độc thân của bà là cố tình và vô cùng bất lịch sự.

Nhiều người xem đã bày tỏ sự bức xúc tột độ, thậm chí còn gán cho hành động này là "vô kỷ luật". Một người xem phẫn nộ viết: "Ai là kẻ ngốc đang gọi Công nương xứ Wales là 'Kate Middleton' trên BBC News vậy?".

Một tài khoản khác gay gắt hơn: "Tôi có bỏ lỡ điều gì không? 'Kate Middleton' á?? Thật sự quá thiếu tôn trọng. Người phụ nữ này cứ gọi cô ấy là Kate Middleton mãi thôi, thật là quá đáng!".

Thậm chí, Jim Shannon, một thành viên Nghị viện (MP) cũng phải lên tiếng nhắc nhở chính thức đài truyền hình quốc gia: "Xin nhắc nhở @BBCNews hãy giáo dục các phát thanh viên của mình rằng Công nương xứ Wales đã không còn là 'Kate Middleton' từ năm 2011. Danh xưng chính xác của bà là Catherine, Công nương xứ Wales. Hãy làm cho đúng!".

Việc sử dụng danh xưng không chỉ là vấn đề nghi thức. Đối với người Hoàng gia, danh xưng chính thức thể hiện vị thế, vai trò và sự cống hiến của họ cho Vương quốc.

Vương phi Kate kết hôn năm 2011, chính thức là Công nương xứ Wales từ năm 2022.

Việc gọi bằng tên thời độc thân bị coi là hành động phớt lờ vai trò hiện tại của cô là một nhân vật cấp cao của Hoàng gia, đặc biệt là trong một sự kiện quốc gia trang nghiêm như Lễ Tưởng niệm.

Bỏ qua sự cố gây tranh cãi của BBC, Vương phi Kate vẫn xuất hiện với phong thái không chê vào đâu được, thể hiện sự chuyên nghiệp và lòng kính trọng sâu sắc đối với các anh hùng đã hy sinh. Trong buổi lễ, Công nương xứ Wales đã chọn trang phục đen toàn bộ đầy uy quyền, cân bằng hoàn hảo giữa sự trang nhã và tính nghiêm trọng của buổi lễ.

Cô mặc chiếc áo khoác kiểu quân phục được thiết kế riêng của Catherine Walker, với những chi tiết bện tinh tế, gợi nhớ đến Áo khoác Chỉ huy (Officer’s Jacket). Đây là chiếc áo mà cô từng mặc vào năm 2019 khi đứng cạnh Nữ hoàng Elizabeth. Vương phi kết hợp với một chiếc mũ rộng vành kịch tính của Philip Treacy, giữ vững sự thanh lịch nhưng không làm lu mờ ý nghĩa của sự kiện.

Một chi tiết nhỏ nhưng đầy ý nghĩa được các fan tinh ý nhận ra. Vương phi Kate xuất hiện với hai bông hoa anh túc (poppy) cài trên áo, thay vì ba bông hoa như thói quen trước đây. Việc cô thay đổi số lượng hoa anh túc được cho là một cử chỉ mang tính cá nhân sâu sắc, nhằm tri ân lịch sử phục vụ và hy sinh của chính gia đình cô. Vương phi Kate luôn được biết đến với sự kết nối đặc biệt với các gia đình quân nhân, và sự lựa chọn này càng làm nổi bật lòng kính trọng của cô.

Dù bị truyền thông quốc gia mắc lỗi nghiêm trọng về danh xưng, Vương phi Kate vẫn chứng minh được phong thái đỉnh cao và sự tinh tế trong mọi cử chỉ, xứng đáng với vị thế người mẹ của tương lai ngai vàng.