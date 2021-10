Công chúa Mako đã được tự do, rời khỏi hoàng gia còn hai em của cô sẽ ra sao, liệu có thể tự quyết định được vận mệnh đời mình?

Vào ngày 26/10, Công chúa Mako đã chính thức kết hôn với bạn trai thường dân Kei Komuro sau gần 4 năm trì hoãn. Kể từ đây, Mako đã hoàn toàn rút khỏi tên mình trong danh sách hoàng gia, bắt đầu một cuộc sống mới, bỏ lại đằng sau những quy tắc, không còn phải chịu sức nặng của chiếc vương miện trên đầu.

Mako đã thực hiện được ước muốn của bản thân khi kết hôn với người mình yêu và trên con đường xây dựng một tổ ấm bình dị, yên ổn. Giờ phút Mako chia xa gia đình với cái ôm chầm đầy lưu luyến xen lẫn động viên của em gái cô, Công chúa Kako khiến nhiều người phải rơi nước mắt. Ít ai biết rằng bản thân Công chúa Kako cùng người em trai út của mình đang phải gánh thêm nhiều áp lực và trách nhiệm khi Mako rời đi.

Nàng công chúa cô đơn

Vợ chồng Thái tử Nhật Bản Akishino có 3 người con: Công chúa Mako, Công chúa Kako và Hoàng tử Hisahito. Cả 3 chị em đều vô cùng thân thiết, yêu thương và bảo vệ nhau. Đặc biệt, Mako và Kako luôn gắn với nhau như hình với bóng. Kể từ khi Mako tuyên bố sẽ kết hôn với một thường dân, Kako đã luôn ở bên động viên chị gái và ủng hộ tuyệt đối mối lương duyên này.

Kako nói rằng cô chỉ mong chị gái mình có được hạnh phúc thật sự, cô luôn tôn trọng cảm xúc và suy nghĩ của chị gái Mako. Hơn ai biết, Kako hiểu rõ những áp lực và khó khăn khi là một nữ giới sống trong hoàng tộc, do đó cô đồng cảm và chia sẻ được nhiều hơn với chị gái. Sau khi Mako rời đi, chỉ có một mình Kako đối diện với những áp lực mà chiếc vương miện đang đè nên trên người cô.

Thiếu vắng đi một người chị thân thiết, một người bạn tri kỷ, Kako chắc chắn sẽ hụt hẫng và cảm thấy cô đơn vô cùng. Khi một thành viên hoàng gia Nhật khuyết đi, đồng nghĩa với việc các thành viên khác sẽ đảm nhận các nhiệm vụ còn trống khác vì sự thiếu thốn nguồn nhân lực trầm trọng.

Công chúa Kako ôm chầm lấy chị gái trong ngày kết hôn của Mako.

Hai nàng công chúa vô cùng thân thiết với nhau.

Kako cũng sẽ đảm nhận nhiều vai trò hơn thay cho chị gái mình. Nhưng đó chưa phải là áp lực lớn nhất đối với cô gái 26 tuổi này. Kako cũng đã đến tuổi "dựng vợ gả chồng" và do đó cuộc hôn nhân của cô là sự quan tâm lớn nhất hiện nay của truyền thông và công chúng Nhật Bản.



Công chúa Kako là một trong những thần tượng nổi bật của giới trẻ hiện nay với vẻ đẹp vừa hiện đại vừa truyền thống. Một nàng công chúa tài giỏi, năng động và thân thiện với mọi người. Chắc chắn không ai muốn Kako đi theo "vết xe đổ" của chị gái mình, cả gia đình hoàng gia lẫn dân chúng Nhật Bản đều không muốn một vị phò mã mới dính vào nợ nần, gia cảnh quá tầm thường như Kei Komuro, chồng của Mako.

Do đó, gia đình và dân chúng kỳ vọng Kako sẽ kiếm được một mối lương duyên môn đăng hộ đối, nửa kia của cô cũng phải đáp ứng được những tiêu chuẩn mà mọi người đề ra. Bản thân Kako chắc chắn cũng không muốn bạn đời tương lai của mình sẽ vấp phải làn sóng chỉ trích gay gắt giống như anh rể Kei Komuro.

Kako gánh vác trên vai trách nhiệm nặng nề của hoàng gia và áp lực lựa chọn nửa kia phù hợp với mình.

Vì vậy, thật khó cho Kako khi cô vừa phải lựa chọn "nửa kia" mà cô đủ tin tưởng yêu thương vừa phải được mọi người ủng hộ. Cho đến nay, bạn trai của Kako vẫn là một điều bí ẩn với công chúng. Trong tương lai, Kako có thể sẽ không vội vàng công bố danh tính vị hôn phu của mình vì dư luận Nhật vẫn chưa nguôi ngoai chuyện kết hôn của Mako với bạn trai thường dân có gia cảnh nợ nần. Mọi thứ với Kako giờ đây lại càng phải thận trọng và dè dặt hơn.



Chàng hoàng tử gánh vận mệnh hoàng gia

Dù Kako chịu nhiều áp lực về việc kết hôn nhưng cô lại dễ dàng có thể giống như chị gái Mako có được một cuộc sống tự do nếu lựa chọn một thường dân khác theo quy định của hoàng gia Nhật. Người chịu gánh nặng hơn cả trong gia đình Thái tử Nhật Bản đó chính là Hoàng tử Hisahito.

Ngày Hisahito ra đời, cả hoàng gia Nhật và dân chúng vỡ òa trong hạnh phúc khi "cơn khát" về người thừa kế được dập tắt. Vợ chồng Nhật hoàng Naruhito và Hoàng hậu Masako không có con trai, họ chỉ có người con duy nhất là Công chúa Aiko (hiện 19 tuổi). Do vậy, mọi hy vọng rơi vào gia đình Thái tử Nhật Bản. Cuối cùng Thái tử phi Kiko đã giải tỏa phần nào áp lực cho hoàng gia khi hạ sinh Hisahito.

Sự ra đời của Hisahito đã khiến hoàng gia Nhật giải tỏa "cơn khát".

Hoàng gia Nhật Bản đang rơi vào khủng hoảng về người thừa kế khi sau Hisahito, không còn một bé trai nào trong hoàng gia Nhật được sinh ra. Chính vì vậy, tương lai kế thừa, duy trì nòi giống và phát triển hoàng gia, toàn bộ đè lên vai Hisahito. Có thể nói thiếu niên này không có sự lựa chọn nào khác cho bản thân là phải gánh vác vận mệnh của hoàng tộc.

Hisahito dù có lấy thường dân hay không, vị hoàng tử này cũng được mặc định sẽ lên ngôi vua trong tương lai không xa. Hisahito chẳng thể nào có được cuộc sống tự do giống như hai người chị gái của mình. Dù gia đình Thái tử Nhật Bản luôn tạo điều kiện để Hisahito có cuộc sống gần gũi với dân chúng và hòa mình với môi trường tự nhiên nhưng chàng thiếu niên này vẫn bị một chiếc lòng son vô hình nhốt chặt lại.

Hoàng tử Hisahito được dạy dỗ rất nghiêm khắc.

Vào năm 2019, Hisahito từng bị một kẻ lạ mặt đặt dao ở ngăn bàn học với ý đồ mưu sát. Dù Hisahito may mắn được an toàn nhưng kể từ đó cậu bé được bao bọc và bảo vệ chặt chẽ hơn. Xung quanh Hisahito luôn có những vệ sĩ và đội an ninh đi cùng, hộ tống. Vì sẽ trở thành Vua trong tương lai nên Hisahito cũng được dạy dỗ bài bản và nghiêm khắc, đáp ứng kỳ vọng của gia đình và đất nước.

Hoàng tử Hisahito từ lâu đã được tiếp xúc với nhiều vấn đề thiết yếu trong xã hội Nhật Bản. Tháng 9/2021, tiểu hoàng tử cùng những người bạn của mình đã thực hiện cuộc phỏng vấn với những người bị ảnh hưởng bởi hậu quả của đại dịch. Vào đầu năm nay, Hisahito đã giành giải thưởng trong một cuộc thi văn học do thành phố Kitakyushu tổ chức khi cậu viết về chuyến đi đến quần đảo Ogasawara ở Thái Bình Dương cùng với mẹ.

Vào tháng 8, Hisahito đã tham gia một sự kiện trực tuyến đánh dấu kỷ niệm 10 năm thảm họa động đất - sóng thần kinh hoàng xảy ra ở miền đông bắc Nhật Bản và 5 năm kể từ khi trận động đất mạnh ở Kumamoto tàn phá đất nước. Cách đây 2 năm, Hisahito cũng đã gây ấn tượng mạnh mẽ khi cùng cha mẹ có chuyến công du tới Bhutan. Hoàng tử khi ấy mới 12 tuổi đã thể hiện sự chững chạc và tự tin cũng như khả năng ngoại giao của mình.

Hoàng tử Nhật Bản gánh vác sự kỳ vọng của hoàng gia với vô số trách nhiệm.

Càng trưởng thành, Hisahito càng được kỳ vọng nhiều hơn và thiếu niên này cần phải trau dồi và học tập nhiều hơn nữa để không phụ lòng mong mỏi của biết bao nhiêu người. Vấn đề kết hôn của Hisahito cũng sẽ được quan tâm đặc biệt. Bạn đời của Nhật hoàng Naruhito và Thái tử Nhật đều là những người phụ nữ xuất chúng cả về ngoại hình lẫn tài năng. Dù gia thế không phải thuộc dòng dõi hoàng tộc nhưng họ đều là những gia đình trí thức, chuẩn mực vô cùng.

Dù Hisahito có thể được phép kết hôn với một thường dân nhưng người bạn đời của vị hoàng tử này chắc chắn cũng phải sở hữu ngoại hình, tài năng cùng phẩm chất hơn người. Bởi lẽ vợ của Hisahito sẽ là người sinh thế hệ thừa kế tiếp theo cho hoàng gia Nhật. Hisahito chắc hẳn trong tương lai sẽ phải cẩn thận lựa chọn người vợ phù hợp với mình và hoàng gia, một áp lực không hề nhỏ.

Có thể nói rằng, khi sinh ra trong hoàng tộc, các thành viên buộc phải tuân theo các quy tắc, chuẩn mực đã tồn tại từ bao đời nay. Bất kỳ sự phá cách nào cũng phải đối mặt với làn sóng phản đối và chỉ trích. Là một công chúa đã khó, làm một người thừa kế ngai vàng còn khó khăn hơn gấp bội. Do vậy, không phải cứ sinh ra trong nhung lụa là điều may mắn, muốn đội vương miện bạn phải chịu được sức nặng của nó.