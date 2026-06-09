Nếu phải chọn ra một item đơn giản nhưng chưa bao giờ lỗi mốt trong tủ đồ của hội mặc đẹp, áo phông trắng chắc chắn luôn có một vị trí đặc biệt. Và Jang Wonyoung mới đây lại tiếp tục chứng minh: đôi khi không cần váy áo cầu kỳ hay phụ kiện đắt đỏ, chỉ một chiếc áo trắng basic cũng đủ tạo nên khoảnh khắc viral.

Mới đây, thành viên IVE gây sốt trên mạng xã hội X khi một bức ảnh cô diện áo thun trắng đơn giản thu hút hơn 2 triệu lượt xem. Trong khung hình, Wonyoung lựa chọn combo quen thuộc gồm áo phông trắng phối cùng quần jeans xanh nhạt. Không cần những thiết kế cầu kỳ hay cách mix đồ phức tạp, chính sự tối giản lại giúp nhan sắc của Jang Wonyoung được tôn lên trọn vẹn.

Bộ ảnh đang gây sốt của Jang Won Young. Nguồn: Instagram.

Thực tế, đây không phải lần đầu Wonyoung khiến dân tình xuýt xoa chỉ với áo phông trắng. Item tưởng chừng quá cơ bản này lại xuất hiện khá nhiều trong tủ đồ của nữ idol và luôn được cô biến hóa theo nhiều phong cách khác nhau.

Ở set đồ đầu tiên, Jang Wonyoung mang đến vibe ngọt ngào, nữ tính khi kết hợp áo phông trắng cùng chân váy kẻ dáng xòe. Công thức phối đồ đậm chất "college girl" này giúp cô khoe trọn nét trẻ trung, trong trẻo đúng độ tuổi. Đôi sandal trắng cùng tông càng giúp tổng thể thêm nhẹ nhàng, tạo cảm giác đơn giản nhưng vẫn đủ xinh xắn để áp dụng trong đời thường.

Vẫn là áo phông trắng nhưng chỉ cần thay đổi cách phối, Wonyoung lập tức mang đến hình ảnh thanh lịch hơn. Nữ idol mix áo dáng rộng cùng quần short cạp cao màu xanh navy, tạo hiệu ứng cân bằng giữa sự thoải mái và chỉn chu. Cách phối tối giản với hai gam màu trắng - xanh cũng là công thức dễ mặc, giúp diện mạo luôn tươi tắn mà không cần quá nhiều phụ kiện.

Hồi năm 2022 Jang Won Young cũng từng gây sốt MXH với cùng combo kinh điển áo phông trắng và quần jeans. Khi diện công thức tưởng như ai cũng có trong tủ này, nữ idol vẫn nổi bật nhờ cách chọn phom dáng phù hợp: áo vừa vặn giúp tổng thể gọn gàng, trong khi quần jeans cạp cao giúp kéo dài đôi chân và tôn tỷ lệ cơ thể.

Có thể thấy, sức hút trong phong cách của Jang Wonyoung không nằm ở việc luôn diện những món đồ nổi bật hay đắt đỏ. Ngược lại, cô nàng nhiều lần chứng minh chỉ cần những item cơ bản như áo phông trắng, nếu biết chọn dáng và phối đồ hợp lý vẫn có thể tạo nên diện mạo cuốn hút. Đây cũng là lý do áo phông trắng luôn được xem là "bảo chứng mặc đẹp" - đơn giản nhưng chưa bao giờ nhàm chán.

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