Công chúa Kpop cũng không thoát được "ải" Getty Images

Là một trong những nữ idol sở hữu ngoại hình nổi bật của Kpop thế hệ thứ tư, Jang Wonyoung luôn thu hút sự chú ý mỗi khi xuất hiện trước công chúng. Từ gương mặt thanh tú, mái tóc dài thướt tha đến vóc dáng cao ráo, "công chúa Kpop" thường được xem là hình mẫu visual nổi bật của làng giải trí. Thế nhưng, loạt ảnh Getty Images mới đây chụp mỹ nhân sinh năm 2004 tại đường đua F1 lại khiến nhiều người phải bàn luận về một vấn đề quen thuộc: Vì sao lại bị gọi là "hung thần Getty Images".

Bức hình Getty Images chụp Jang Wonyoung đang khiến cộng đồng mạng xôn xao.

Trong hai bức ảnh được chia sẻ, Wonyoung diện chiếc váy đen ôm sát của Tommy Hilfiger, kết hợp túi xách kẻ sọc và giày bệt Mary Jane. Bộ trang phục vốn mang phong cách tối giản, hiện đại, nhưng cách ghi lại khoảnh khắc của nhiếp ảnh gia khiến tổng thể trở nên khá đơn điệu. Tông màu tối chiếm phần lớn khung hình, từ trang phục đến phụ kiện, trong khi phông nền đường đua đông người lại có quá nhiều chi tiết và màu sắc. Sự tương phản này khiến hình ảnh của nữ idol chưa thực sự nổi bật theo cách mà người hâm mộ mong đợi.

Điểm đáng chú ý nằm ở góc chụp. Việc chụp sát, chếch máy hướng từ trên xuống khiến mỹ nhân sinh năm 2004 trôn chỉ như "một mẩu", khiến tỷ lệ nổi tiếng siêu thực bị rút ngắn đến ngỡ ngàng.

Dù vóc dáng đôi lúc chưa thực sự tôn dáng qua những góc chụp khắt khe, nhan sắc của Jang Wonyoung vẫn là điều khó có thể phủ nhận. "Công chúa Kpop" vẫn sở hữu gương mặt nhỏ nhắn với đường nét thanh tú, đôi mắt to long lanh cùng sống mũi cao, tạo nên diện mạo tựa búp bê sống. Đặc biệt, làn da trắng sáng, mướt mịn và gần như không tì vết của nữ idol vẫn nổi bật ngay cả dưới ống kính vốn nổi tiếng với những bức ảnh có độ chân thực cao, dễ phơi bày khuyết điểm. Không cần lớp filter lung linh hay những góc chụp được căn chỉnh hoàn hảo, Jang Wonyoung vẫn giữ được vẻ ngoài ngọt ngào, rạng rỡ cùng thần thái kiêu kỳ đặc trưng.

Netizen cho rằng Jang Wonyoung vẫn sống sót qua ống kính Getty Images nhờ nhan sắc.

Trên thực tế, sức hút của Jang Wonyoung không chỉ đến từ gương mặt xinh đẹp tựa búp bê mà còn nằm ở tỷ lệ cơ thể chuẩn người mẫu. Sở hữu chiều cao khoảng 1,73 m, đôi chân dài nổi bật cùng vòng eo thanh mảnh, nữ idol dễ dàng tạo hiệu ứng vóc dáng cao ráo, thanh thoát trong nhiều kiểu trang phục, đặc biệt là những thiết kế ôm sát hay váy ngắn khoe chân.

Ngay cả khi diện những set đồ đơn giản, lợi thế hình thể của thành viên IVE vẫn giúp tổng thể trở nên nổi bật, mang đậm khí chất sang chảnh, kiêu kỳ. Thậm chí, chính nữ idol từng chia sẻ về việc phải chỉnh sửa độ dài đôi chân trong ảnh để tỷ lệ cơ thể trông hài hòa hơn, bởi đôi chân quá dài đôi lúc khiến cô nhìn như những nhân vật đồ họa. Chi tiết này phần nào cho thấy lợi thế hình thể đặc biệt của mỹ nhân sinh năm 2004, đồng thời lý giải vì sao cô luôn trở thành tâm điểm mỗi khi xuất hiện trong những bộ cánh tôn dáng.

Vóc dáng siêu thực với đôi chân dài trứ danh của Jang Wonyoung.

Ảnh: Getty Images, Instagram.