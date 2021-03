Công chúa Disney gốc Việt tỏa sáng trên tạp chí quốc tế, và mẫu váy cô diện chính là sáng tạo của NTK Công Trí

Nếu là một người đam mê điện ảnh thì bạn hẳn đã nghe qua Raya Và Rồng Thần Cuối Cùng (Raya and the Last Dragon) - bom tấn hoạt hình thứ 59 của Disney, đây cũng là bộ phim ghi dấu lần đầu tiên trong lịch sử của đế chế Hollywood có một nàng công chúa bước ra từ xứ sở Đông Nam Á. Hình tượng của công chúa Raya là sự mạnh mẽ, tài giỏi và thông minh; người anh hùng có thể thành hình mẫu mà nhiều phụ nữ noi theo. Và nhân vật thủ vai Raya chính là nữ diễn viên gốc Việt có tên Trần Loan, hay còn gọi là Kelly Marie Tran.



Mới đây, Kelly Marie Tran vừa xuất hiện trên tạp chí The Hollywood Reporter với tạo hình mạnh mẽ táo bạo đầy thu hút. Bộ ảnh của cô nhanh chóng nhận được nhiều sự chú ý từ dân tình. Những mẫu trang phục độc đáo mà Kelly Marie Tran đã diện trong bộ ảnh này cũng được dân tình chú ý, và đáng nói hơn, hóa ra đây chính là những sáng tạo đến từ NTK Công Trí.

Mẫu váy đầu tiên mà cô chọn diện, và cũng là mẫu váy lên trang bìa The Hollywood Reporter là mẫu đầm thêu hoa gấm với tông đỏ làm chủ đạo. Đây là thiết kế nằm trong BST Xuân Hè 2021 của NTK Công Trí, váy có điểm nhấn nằm ở cổ áo khoét vuông, không tay giúp khoe khéo phần ngực và xương quai xanh, phần chân váy xẻ cao tạo sự quyến rũ, xen lẫn nét cổ điển quý phái. Đi cùng đó là găng tay cùng tông giúp hình ảnh của cô càng thêm phần quyến rũ, bí ẩn.

Mẫu đầm thứ 2 mà Kelly Marie Tran đã diện trên tạp chí The Hollywood Reporter cũng là thiết kế của NTK Công Trí. Đây là thiết kế nằm trong bộ sưu tập Thu Đông 2020. Dáng đầm dập li màu beige với điểm nhấn nằm ở chi tiết phần vai ấn tượng. Cô để kiểu tóc buông xõa, chải ngược, đeo khuyên tai dáng dài, lối makeup thiên về tông đỏ trầm nổi bật.

Dáng cổ cách điệu còn giúp tôn lên vòng 1 gợi cảm của người diện, mang đến hình ảnh vừa quyến rũ vừa kiêu sa sang trọng.