Công bố điểm thi đánh giá tuyển sinh CAND trước 5/8

Kiểm tra kỳ thi, Thứ trưởng Bộ Công an Trần Quốc Tỏ nhấn mạnh, Kỳ thi đánh giá tuyển sinh CAND năm 2022 là kỳ thi đầu tiên sau 08 năm Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an thực hiện chủ trương đổi mới tuyển sinh đại học chính quy tuyển mới vào các trường CAND. Do đó, yêu cầu Ban Giám hiệu các nhà trường và toàn thể cán bộ, chiến sĩ nêu cao tinh thần, nỗ lực vượt qua khó khăn, thử thách để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, không để xảy ra sai sót, ảnh hưởng đến chất lượng của kỳ thi và uy tín của lực lượng CAND.



Ngày 17/7, gần 9.000 thí sinh cả nước đã hoàn thành kỳ thi đánh giá tuyển sinh vào các trường đại học năm 2022 của Bộ Công an. Theo báo cáo nhanh về kỳ thi đánh giá tuyển sinh CAND năm 2022 của Bộ Công an, kỳ thi đã diễn ra đảm bảo an ninh, an toàn, nghiêm túc.

Công tác xây dựng đề thi, ra đề thi, in sao đề thi được thực hiện theo quy trình, quy định. Quá trình xây dựng đề thi, in sao đề thi bảo đảm an ninh, an toàn với các vòng độc lập có sự giám sát của các đơn vị nghiệp vụ, không để xảy ra sơ suất làm lộ, lọt đề thi. Công tác tiếp nhận, vận chuyển đề thi từ nơi in sao đề thi của Bộ Công an về các Hội đồng thi được đảm bảo an toàn, đúng thời gian theo kế hoạch.

Việc bảo quản đề thi tại Hội đồng thi được thực hiện theo đúng quy định, bảo đảm an ninh, an toàn đề thi. Phòng chứa đề thi có cán bộ Công an vệ 24/24h. Công tác bàn giao đề thi đến điểm thi, phòng thi được thực hiện nghiêm túc, không có tình trạng phát nhầm đề thi, nhầm phần thi cho thí sinh. Chất lượng bản in đề thi tốt, không có hiện tượng đề nhòe, đề mờ, thiếu trang, mất chữ…

Các Hội đồng thi đã phối hợp với Công an địa phương nơi đặt điểm thi để thực hiện các nhiệm vụ bảo đảm an ninh, an toàn trong khu vực thi; phối hợp với Công an quận/huyện, Công an phường/xã để bảo đảm trật tự an toàn giao thông tại các điểm thi, không để xảy ra tình trạng ùn tắc giao thông, tai nạn giao thông, cháy, nổ tại điểm thi và các khu vực xung quanh.

Tại các Hội đồng thi trên cả nước chỉ có 1 thí sinh vi phạm quy chế, bị đình chỉ thi do mang tài liệu vào phòng thi; không có cán bộ coi thi nào vi phạm quy chế thi.

Kết thúc đợt thi tuyển, yêu cầu các học viện trường CAND cần tiếp tục thực hiện nghiêm túc, bảo đảm quy trình, thủ tục tại Quy chế tổ chức kỳ thi đánh giá của Bộ Công an và các hướng dẫn có liên quan trong khâu bảo quản bài thi, làm phách, chấm thi, tuyệt đối không để xảy ra sai sót, thực hiện chế độ thông tin, báo cáo đúng thời gian theo quy định.

Các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an, Công an Hà Nội, Công an TP Hồ Chí Minh, Công an tỉnh Bắc Ninh tiếp tục thực hiện công tác bảo đảm an ninh, an toàn trong các khâu đến khi công bố điểm thi cho thí sinh và thực hiện công tác xét tuyển theo đúng kế hoạch. Dự kiến, điểm thi của thí sinh sẽ được công bố trước ngày 5/8.