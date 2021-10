Vụ bà Nguyễn Phương Hằng tố bị Võ Hoàng Yên và 4 luật sư hành hung tại trụ sở công an: Nữ CEO Đại Nam đưa tin sai sự thật

Ngày 17/10, bà Nguyễn Phương Hằng (SN 1971, hộ khẩu thường trú 17 – 19 Ngô Đức Kế, phường Bến Nghé, quận 1) sử dụng nhiều tài khoản trên mạng xã hội Facebook để livestream cho biết, trong buổi đối chất với ông Võ Hoàng Yên (hay còn gọi là "thần y" Võ Hoàng Yên, SN 1975, ngụ tỉnh Bình Thuận) vào ngày 16/10 tại Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM, bà bị ông Võ Hoàng Yên và 4 luật sư đi cùng “hành hung”.

Về vấn đề này, Công an TP.HCM thông tin, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP.HCM đang điều tra, xác minh đơn của bà Nguyễn Phương Hằng tố giác ông Võ Hoàng Yên có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Quá trình điều tra nhận thấy có một số mâu thuẫn giữa người tố giác và người bị tố giác do đó cơ quan công an đã tổ chức buổi đối chất theo quy định pháp luật.

Buổi đối chất diễn ra vào lúc 9h ngày 16/10 tại trụ sở Phòng PC02, Công an TP.HCM có 2 điều tra viên và 1 cán bộ điều tra của Phòng PC02 chủ trì tổ chức đối chất giữa người tố giác là bà Nguyễn Phương Hằng; luật sư Hồ Nguyên Lễ và phía người bị tố giác là ông Võ Hoàng Yên và 4 luật sư Lê Thành Kính, Trần Thị Ngân Hà, Võ Thị Thu Trang, Nguyễn Minh Hưng.

Trong suốt thời gian buổi đối chất, Cơ quan điều tra đảm bảo thực hiện đúng quy định của pháp luật, không có việc xô xát hành hung giữa ông Võ Hoàng Yên và các luật sư với bà Nguyễn Phương Hằng. Lúc 10h ngày 18/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã làm việc và bà Nguyễn Phương Hằng cùng luật sư Hồ Nguyên Lễ và xác nhận việc này.

Hiện Công an TP.HCM đang tiếp tục điều tra vụ việc theo đúng quy định pháp luật.