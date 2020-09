Công an TP HCM vào cuộc vụ nữ giám đốc cầu cứu vì bị dọa tạt a xít

Ngày 19-9, Công an TP HCM cho biết đã tiếp nhận đơn và mời bà B.M.X. (ngụ quận Tân Bình) lên làm việc để điều tra làm rõ vụ bà này bị dọa tạt a xít khi vay nhiều người tổng số tiền lên đến gần 90 tỉ đồng.



Ngay sau khi Báo Người Lao Động đăng tải thông tin về nữ giám đốc bị dọa tạt a xít phải cầu cứu công an, Công an quận Tân Bình đã mời bà X. lấy lời khai. Đồng thời, công an xuống hiện trường ghi nhận vụ việc các đối tượng tạt sơn và mắm tôm vào nhà bà X.



Hình ảnh nhà gia đình bà X. bị tạt sơn

Công an quận Tân Bình cho biết việc vay tiền là giao dịch dân sự, nếu các đối tượng có hành vi đe dọa, tạt chất bẩn và gây mất an ninh trật tự tại địa phương sẽ bị xử lý nghiêm.



Các đối tượng gửi chai nước kèm theo tin nhắn với nội dung đe doạ bà X.

Trong ngày 18-9, bà X. đã làm đơn yêu cầu xử lý hình sự đối với các đối tượng về hành vi cho vay nặng lãi khiến bà tán gia bại sản và đến nay thì mất hết khả năng trả nợ.



Trong đơn cầu cứu, bà X. kể là giám đốc của một công ty xuất khẩu có trụ sở trên địa bàn quận Tân Bình. Thời gian trước bà làm ăn thông qua vay vốn ngân hàng.



Tháng 8-2019, do công ty làm ăn khó khăn, không có khả năng trả nợ ngân hàng nên bà X. được người phụ nữ tên S giới thiệu vay tiền ông N. Bà S. sau đó dẫn ông N. xuống nhà bà X. làm hợp đồng vay số tiền 200 triệu đồng. Trong hợp đồng có ghi bà X. vay 240 triệu đồng, gồm 200 triệu đồng tiền gốc, 40 triệu đồng tiền lãi và phải trả trong vòng 24 ngày.



Ông N. đưa cho bà X. 180 triệu đồng tiền mặt, giữ lại 20 triệu đồng với lý do để thu góp tiền gốc và lãi 2 ngày đầu. Sau đó, bà X. còn nhiều lần vay tiền của ông N. với phương thức tính lãi như trên.



Công ty làm ăn ngày càng khó khăn, bà X. không đủ khả năng trả nợ cho ông N. Lúc này, ông N. và bà S tiếp tục giới thiệu cho bà X. vay tiền nhiều người khác với lãi suất thậm chí cao hơn lãi cũ. Tiền gốc quá lớn, cộng thêm lãi suất "cắt cổ" khiến bà X. vỡ nợ, phải vay của người sau trả cho người trước.



Cứ như vậy, bà X đã vay tổng cộng 38 người với tiền gốc và lãi lên đến gần 90 tỉ đồng. Bà X. bán hết tài sản trả nợ được 63 tỉ đồng, số tiền còn lại không có khả năng chi trả.



Từ khi bà X. mất khả năng trả nợ thì liên tục bị chủ nợ gọi điện, nhắn tin đe dọa "tặng" chai a xít kèm theo hình ảnh các nạn nhân bị tạt a xít được đăng tải trên mạng xã hội.



Thời gian tiếp đó, gia đình bà X. liên tục bị khủng bố tinh thần, bị dọa "xử" cả nhà.



Đỉnh điểm, trong 2 ngày 27 và 29-7, nhà gia đình bà X. trên đường Trường Chinh, phường 14, quận Tân Bình liên tục bị tạt sơn và mắm tôm. Đến ngày 13-9, xuất hiện 1 số đối tượng lạ mặt đến bấm chuông khủng bố mẹ già rồi tạt sơn vào nhà.



Do gia đình liên tục bị khủng bố tinh thần nên mẹ bà X. (năm nay gần 80 tuổi) bị ngất xỉu hiện đang được cấp cứu tại bệnh viện. Riêng bà X. không dám về nhà vì lo sợ. Tội nhất là 2 đứa con của bà X. không dám đến trường, phải gửi về nhà người thân ở quê để được an toàn.