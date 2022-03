Công an tiếp tục khám xét “Tịnh thất Bồng lai”, làm rõ tin đồn bắt thêm đối tượng khác tại đây

Công an tỉnh Long An cho biết, trong ngày đơn vị đã khám xét nhà bà Cao Thị Cúc (62 tuổi, ngụ xã Hòa Khánh Tây, huyện Đức Hòa) hay còn gọi là "Tịnh thất Bồng lai" để điều tra vụ án "Lợi dụng quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, tổ chức, cá nhân".

Việc khám xét để thu thập thêm tài liệu, chứng cứ để phục vụ việc điều tra. Công an tỉnh Long An khẳng định tin đồn thêm người tại “Tịnh thất Bồng Lai” bị bắt đang lan truyền trên mạng không chính xác. Hiện vụ việc vẫn đang được công an điều tra làm rõ.

Công an khám xét Tịnh thất Bồng lai ngày 4/1.

Trước đó, Công an tỉnh Long An và huyện Đức Hoà đã nhận được nhiều đơn thư tố giác, phản ánh của các tổ chức, cá nhân liên quan đến những sai phạm xảy ra tại hộ gia đình bà Cúc. Cụ thể, đơn tố giác xoay quanh các vấn đề: Lợi dụng tôn giáo, trẻ mồ côi để trục lợi từ thiện, loạn luân… gây ảnh hưởng đến an ninh trật tự tại địa phương.

Ngày 4/1, Công an huyện Đức Hòa đã tổ chức bắt quả tang và khám xét tại hộ gia đình Cúc và làm việc với một số trường hợp sinh sống tại đây để làm rõ các hành vi sai phạm có liên quan.

Quá trình điều tra, Công an đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can với Lê Tùng Vân (90 tuổi), Lê Thanh Hoàn Nguyên (32 tuổi), Lê Thanh Nhất Nguyên (31 tuổi) và Lê Thanh Trùng Dương (27 tuổi) về hành vi "Lợi dụng quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, tổ chức, cá nhân".

Riêng ông Tùng Vân được dụng biện pháp ngăn chặn cấm di chuyển khỏi nơi cư trú. Ba người còn lại bị bắt giam.

