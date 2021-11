Công an thông tin chính thức về quyết định không khởi tố vụ "thầy lang" chữa hiếm muộn bằng cách quan hệ

Liên quan đến vụ không khởi tố việc "thầy lang" chữa hiếm muộn bằng cách quan hệ với người bệnh, mới đây, đại diện Công an huyện Lục Ngạn (Bắc Giang) đã lên tiếng chính thức.

Cụ thể, trao đổi với phóng viên Tiền Phong, ông Nguyễn Văn Duân, Trưởng Công an huyện Lục Ngạn cho biết, ngày 25/10, Công an huyện Lục Ngạn quyết định không khởi tố vụ án thầy lang chữa bệnh bằng quan hệ tình dục. Trước đó, chị C. (người huyện Lục Ngạn, lấy chồng huyện Lục Nam) tố cáo đến Công an huyện Lục Ngạn về việc ông V. T. H. ở huyện Lục Ngạn có hành vi chữa hiếm muộn, vô sinh bằng cách cưỡng ép chị C. quan hệ tình dục làm chị này mang thai và sinh ra hai cháu bé.

Ông Duân cho biết thêm, đây là vụ việc nhạy cảm, được dư luận quan tâm, nên Công an huyện Lục Ngạn làm việc thận trọng. Cả hai bên đều có luật sư theo đuổi vụ việc.

"Vụ việc này nhạy cảm nên Công an huyện Lục Ngạn điều tra kỹ càng. Công an, viện kiểm sát và tòa án xem xét rất kỹ vụ việc. Cả 3 cơ quan đều xác định với những tài liệu, chứng cứ thu thập được thì không cấu thành tội phạm nên không khởi tố vụ án. Ông H. xác định vi phạm luật hôn nhân và gia đình nên chuyển cơ quan thẩm quyền xử phạt theo quy định", ông Duân nói.

Liên quan đến vụ việc này, tại thời điểm cơ quan công an bắt đầu tiếp nhận đơn tố cáo, luật sư Đặng Văn Cường (Trưởng văn phòng luật sư Chính pháp, đoàn luật sư TP. Hà Nội) cũng cho rằng, rất khó có thể xử lý hình sự thầy lang trên về tội "Cưỡng dâm", bởi hành vi quan hệ tình dục diễn ra không chỉ một lần, mà ở những thời điểm khác nhau và sinh được 2 con.

Nếu là một người bình thường thì sẽ nhận thức được rằng việc chữa bệnh Đông y sẽ bằng hình thức bấm huyệt, uống thuốc Nam, chứ không có phương pháp chữa bệnh nào bằng hình thức quan hệ tình dục trực tiếp với người bệnh.

Do đó, khi có đơn thư tố cáo, tố giác thì cơ quan chức năng sẽ vào cuộc, làm rõ hành vi quan hệ tình dục đã diễn ra như thế nào, ý chí của thầy lang và người phụ nữ này như thế nào. Chị Y. có biết hành vi của thầy lang là quan hệ tình dục hay không, nhận thức của chị này như thế nào đối với hành vi quan hệ tình dục và hoạt động chữa bệnh.

Để xử lý hình sự về tội cưỡng dâm thì cơ quan điều tra cần thu thập các tài liệu chứng cứ để chứng minh mối quan hệ giữa hai bên, làm rõ có sự lệ thuộc nào về vật chất, tinh thần giữa thầy lang này với người phụ nữ hay không.

Trở lại sự việc, vào cuối năm 2017, vợ chồng anh N.V.X. (trú Lục Nam, Bắc Giang) nghe tin ông V.T.H. (SN 1975, trú xã Hồng Giang, huyện Lục Ngạn, Bắc Giang) có khả năng chữa được hiếm muộn nên đến khám.

Mỗi lần đến khám, ông H. đều bảo vợ chồng anh X. lần lượt vào căn phòng nhỏ rồi đóng cửa lại. Tại đây, ông H. yêu cầu cởi bỏ quần áo rồi nằm lên giường để kiểm tra, đốt ngải.

Trong lúc khám, ông H. nhiều lần đụng chạm vào nơi nhạy cảm trên cơ thể vợ anh X. Vì nóng lòng muốn có con nên vợ anh phải nghe theo, sau 4 tháng điều trị của ông H., vợ anh X. đã có thai rồi sinh con trai. Khi cháu được 2 tuổi, anh X. lại nhiều lần đưa vợ đến nhờ ông H. khám chữa để sinh tiếp.

Tháng 5/2021, vợ anh sinh thêm bé trai. Tuy nhiên, cháu thứ 2 có nhiều nét giống H. nên anh X. nghi ngờ và xét nghiệm ADN. Kết quả khiến gia đình bàng hoàng khi cả hai bé không cùng ADN với anh.

Anh X. gặng hỏi thì vợ kể lại chuyện ông H. nhiều lần "thông tắc kinh mạch" cho mình. Chị kể, ông H. cho hay, phải để ông ấy "thông tắc kinh mạch" (bằng cách cho quan hệ tình dục) về vợ chồng mới có con. Do nóng lòng có con và đặt niềm tin vào gã "lang băm" nên chị miễn cưỡng nghe theo.