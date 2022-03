Công an mời nhiều người làm việc liên quan vụ bà Nguyễn Phương Hằng, bao gồm khách mời livestream, quản lý các kênh MXH, tư vấn pháp luật

Chiều 27/3, nguồn tin của phóng viên cho hay, Cơ quan CSĐT Công an TPHCM đã tiến hành mời làm việc với nhiều người có liên quan đến vụ bà Nguyễn Phương Hằng (SN 1971, ngụ quận 1) bị khởi tố.

Nguồn tin cho hay, những người này được xác định là khách mời tham gia các buổi livestream của bà Nguyễn Phương Hằng từ tháng 3/2021 tới nay; các trợ lý và nhân viên được giao quản lý 12 kênh trên mạng xã hội mà bà Nguyễn Phương Hằng hay livestream cũng được mời làm việc.

Đồng thời, một số người có nghiệp vụ kỹ thuật tham gia vào các buổi livestream của bà Hằng cũng được mời làm việc. Nguồn tin cho biết thêm, có những người được cho là đã cùng với bà Hằng bàn bạc kịch bản, nội dung để bà Hằng có thể livestream.

Ngoài ra có vai trò của một số người tư vấn, am hiểu về pháp luật… Công an đang mở rộng điều thêm 1 số người sử dụng các trang mạng như: Youtube, TikTok… để chia sẽ các thông tin nội dung các buổi livestream của bà Hằng. Công an bước đầu xác định các Youtuber có vai trò tích cực được bà Hằng mới tới để livestream chia sẽ trên mạng.

