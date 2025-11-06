Liên quan đến vụ việc 2 nam sinh xảy ra mâu thuẫn, sau đó một người đã hất bạn của mình xuống hồ nước rồi bỏ đi, xảy ra vào ngày 05/11/2025 tại tổ dân phố Đồng Tâm 2, phường Yên Bái, tỉnh Lào Cai, Công an tỉnh Lào Cai đã tiến hành điều tra, xác minh và làm rõ hành vi của đối tượng.

Trước đó, vào khoảng 15 giờ 50 phút ngày 05/11/2025, Công an phường Yên Bái nhận được tin báo tại khu vực bờ hồ Cung thiếu nhi thuộc tổ dân phố Đồng Tâm 2, phường Yên Bái xảy ra vụ xô xát đánh nhau giữa 02 em học sinh lớp 8, Trường THCS Quang Trung, tỉnh Lào Cai. Hậu quả làm 01 em bị thương được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa số 1, tỉnh Lào Cai.

Nam sinh V.T.Đ tại cơ quan Công an. Ảnh: CA Lào Cai

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Lãnh đạo Công an tỉnh Lào Cai đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp với Công an phường Yên Bái tiến hành các biện pháp nghiệp vụ điều tra vụ việc. Quá trình điều tra xác định:

V.T.Đ. và N.L.T. đều là học sinh lớp 8E trường THCS Quang Trung, tỉnh Lào Cai. Trong thời gian học tập tại lớp, hai em xảy ra mâu thuẫn do N.L.T thường xuyên trêu đùa và có lời lẽ xúc phạm đến bố mẹ của V.T.Đ. Giáo viên chủ nhiệm đã nắm được mâu thuẫn của hai em và trao đổi với phụ huynh hai bên cùng phối hợp giải quyết để chấm dứt việc trêu đùa của N.L.T.

Sáng ngày 05/11/2025, N.L.T. tiếp tục có hành vi giấu sách vở và trêu V.T.Đ nên sau khi về nhà ăn cơm trưa xong, Đ lấy 01 con dao nhọn (loại dao gọt hoa quả), cho vào trong cặp sách để mang đi học buổi chiều.

Khoảng 15 giờ 35 ngày 05/11/2025, sau khi tan học buổi chiều, cả hai đến khu vực bờ hồ Cung thiếu nhi thuộc tổ dân phố Đồng Tâm 2, phường Yên Bái để nói chuyện, giải quyết mâu thuẫn.

Tại đây, sau khi yêu cầu bạn không tiếp tục trêu đùa, chửi mình bất thành, V.T.Đ bực tức lấy con dao trong cặp sách ra đâm liên tiếp nhiều nhát trúng vào vùng lưng, vai của N.L.T.

Sau đó, Đ tiếp tục ôm kéo và đẩy T xuống hồ Cung thiếu nhi rồi đi về nhà. Rất may ngay lúc đó có người đi đến kéo N.L.T. lên bờ và đưa đến Bệnh viện Đa khoa số 1, tỉnh Lào Cai để cấp cứu. Hiện sức khoẻ đã ổn định.

Cơ quan điều tra xác định hành vi của V.T.Đ thể hiện tính quyết liệt nhằm tước đi mạng sống của người khác, có dấu hiệu của tội phạm “Giết người”.

Tuy nhiên, khi thực hiện hành vi phạm tội,V.T.Đ, sinh ngày 08/4/2012 (mới được 13 tuổi 6 tháng 27 ngày) chưa đủ tuổi chịu trách nhiệm hình sự.

Hiện cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lào Cai đang tiếp tục củng cố hồ sơ tài liệu để xử lý nghiêm hành vi của đối tượng theo đúng quy định của pháp luật.