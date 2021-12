Công an kết luận vụ nghệ sĩ Hoài Linh bị tố chiếm đoạt tiền từ thiện ở miền Trung

Ngày 22/12, Công an TP.HCM đã có thông báo kết quả giải quyết nguồn tin về tội phạm liên quan đến ông Võ Nguyễn Hoài Linh (tức nghệ sĩ, danh hài Hoài Linh, sinh năm 1969, ngụ tỉnh Khánh Hòa) có hành vi “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

Công an TP.HCM cho biết, trước đó đơn vị nhận được tin báo tố giác tội phạm của các cá nhân ở TP.HCM, TP Hà Nội, tỉnh Bình Thuận về việc tố giác Hoài Linh có hành vi “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

Nghệ sĩ Hoài Linh.

Đơn vị đã vào cuộc kiểm tra, xác minh các đơn tố giác tội phạm trên. Căn cứ vào kết quả điều tra, xác minh, xác định nội dung các tố giác không có sự việc phạm tội. Do vậy, Công an TPHCM đã ra quyết định không khởi tố vụ án hình sự số 1156-01, ngày 23/11. Ngày 30/11, Viện KSND TPHCM có kết luận số 406/KLKS-VKS-P2 xác định rằng quyết định không khởi tố vụ án hình sự của Công an TPHCM là có căn cứ, đúng pháp luật.

Trước đó, ngày 22/9, Bộ Công an đã tiếp nhận đơn tố cáo của một số cá nhân yêu cầu làm minh bạch chuyện huy động từ thiện và làm từ thiện của một số người là nghệ sĩ được dư luận quan tâm trong thời gian qua.

Bộ Công an cho biết, những cá nhân tố cáo yêu cầu làm rõ chuyện quyên góp tiền từ thiện của một số người là nghệ sĩ. Nhiều người cho biết đã chuyển tiền cho một số nghệ sĩ để ủng hộ người dân miền Trung bị lũ lụt vừa qua.

Do thấy việc làm từ thiện không minh bạch nên những người này đã làm đơn tố cáo tới công an.

