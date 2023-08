Theo cơ quan công an, Nguyễn Đức Trung, khai nhận do vay nợ tiền của nhiều người, không có khả năng chi trả nên nảy sinh ý định đi trộm cắp tài sản của các nhà dân sinh sống ở các khu đô thị cao cấp tại Hà Nội.

Công an họp báo thông tin chính thức vụ bắt cóc trẻ em ở Hà Nội

Trung khai nhận, khoảng 9 giờ ngày 14/8, Trung sử dụng xe ô tô Kia Moring màu trắng (BKS thật: 88A-286.44, lắp BKS giả: 29A-246.99), mang theo 1 khẩu súng bắn đạn cao su (Trung mua trước đây) xuống địa bàn khu đô thị mới Việt Hưng đi vòng quanh trong khu vực này để trộm cắp tài sản.

Tuy nhiên, do không trộm cắp được tài sản, nên Trung nảy sinh ý định bắt cóc trẻ em để đe dọa cưỡng đoạt tiền của gia đình cháu bé. Sau khi nảy sinh ý định trên, Trung đã mua 1 cuộn băng dính to, 1 đôi găng tay, 2 dây chun buộc hàng tại một chợ trên địa bàn quận Long Biên.

Khoảng 18 giờ 30 phút cùng ngày, Trung đi đến khu vực trước cửa biệt thự tại BT7 Khu đô thị mới Việt Hưng, phường Việt Hưng thì phát hiện cháu N.T.P. (7 tuổi) và bắt cóc cho lên xe ô tô. Trung đã dùng dây buộc tay cháu bé và đưa cháu bé di chuyển qua nhiều địa bàn trên TP Hà Nội, đồng thời liên tục gọi điện cho gia đình cháu bé đòi 15 tỉ đồng tiền chuộc.

Đến khoảng 5 giờ ngày 15/8, khi Trung đưa cháu bé đến đường gom Khu công nghiệp Đồng Văn, thị trấn Đồng Văn, tỉnh Hà Nam thì bị lực lượng chức năng bắt giữ.

Khu vực xảy ra sự việc

Thiếu Nguyễn Thanh Tùng, Phó giám đốc Công an TP Hà Nội, cho biết trong quá trình truy bắt đối tượng, lực lượng công an đã chia làm nhiều mũi xác minh ngay trong đêm ở nhiều địa phương khác nhau như Bắc Giang, Hà Nam, Hưng Yên… để khoanh vùng đối tượng. Tất cả các mối quan hệ của kẻ bắt cóc đều nhanh chóng được làm rõ, từ đó ra kết luận để dựng lên lộ trình gây án cũng như bỏ trốn của đối tượng.

Không chỉ sử dụng biển kiểm soát giả để né tránh sự theo dõi, truy đuổi của lực lượng Công an, đối tượng còn liên tục gây sức ép tới gia đình bị hại "đưa tiền hoặc mất con". Một mặt truy bắt, mặt khác gia đình của cháu bé đã huy động, vay mượn tiền từ bạn bè, người thân để đáp ứng yêu sách của nghi phạm.

Theo Thiếu tướng Tùng, nghi phạm chọn điểm giao tiền tại Khu công nghiệp Đồng Văn, tỉnh Hà Nam vì đây là địa bàn vắng vẻ, có tầm quan sát rộng và nhiều lối thoát, nếu bị vây bắt sẽ dễ dàng bỏ trốn. Trong quá trình giao dịch, đối tượng chỉ cho mình mẹ cháu bé tiếp cận.

"Chúng tôi đã phải đưa ra nhiều phương án, nhưng việc đảm bảo an toàn cho cháu bé là cao nhất. Do đó, khi mẹ cháu đưa tiền chúng tôi đã không tiến hành bắt giữ mà để khi nạn nhân đã an toàn, các chiến sĩ mới bao vây, bắt đối tượng"- Thiếu tướng Tùng nói và cho biết trong quá trình bao vây nghi phạm đã nổ súng khiến 1 chiến sĩ công an bị thương ở đùi.