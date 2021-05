Công an Hà Nội tặng giấy khen cho tài xế taxi dù bị thương vẫn dũng cảm khống chế tên cướp mang lệnh truy nã

Chiều 18/5, đoàn công tác của công an thành phố Hà Nội do Trung tướng Nguyễn Hải Trung - Giám đốc Công an TP Hà Nội và lãnh đạo Bệnh viện Quân Y 103 vào thăm hỏi, động viên lái xe taxi G7 Nguyễn Trần Minh (SN 1976, trú quận Long Biên).

Trung tướng Nguyễn Hải Trung - Giám đốc Công an TP Hà Nội dẫn đầu đoàn công tác

Tại phòng bệnh nhân, Trung tướng Trung đã ân cần thăm hỏi, đồng thời trao tặng giấy khen của Công an TP Hà Nội cho tài xế Minh về thành tích "tham gia bắt giữ đối tượng đang có quyết định truy nã đặc biệt thực hiện hành vi giết người xảy ra ngày 16/5 tại xã Cự Khê, huyện Thanh Oai".

Đồng thời, trao Thư khen của Chủ tịch UBND TP Hà Nội cho tài xế Minh. Trong thư, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Chu Ngọc Anh biểu dương tinh thần dũng cảm của tài xế Minh khi bị đâm bất ngờ, thương tích nặng vẫn nỗ lực giằng co, khống chế đối tượng truy nã nguy hiểm về tội giết người.

Tài xế Minh đã tạm ổn định sức khỏe

Theo bệnh án, tài xế Nguyễn Trần Minh bị vết đâm thấu ngực, quá trình phẫu thuật các bác sỹ cũng cho biết, nếu lưỡi dao vào sâu khoảng 1cm nữa sẽ không cứu được tài xế này.



Trước đó, chiều 17/5, Công an TP. Hà Nội đã ra quyết định kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với Đại úy Nguyễn Thanh L. (36 tuổi), cán bộ Công an xã Cự Khê (huyện Thanh Oai, Hà Nội), đồng thời xem xét điều chuyển công tác đối với chiến sĩ này.

Liên quan đến vụ việc, Công an huyện Thanh Oai vẫn đang tạm giữ hình sự đối với Đặng Phạm Sáu (51 tuổi, quê tại huyện Cẩm Thủy, Thanh Hóa), nghi phạm của vụ án, để làm rõ sự việc.