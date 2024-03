Công an điều tra vụ xác chết đang phân hủy trong nhà ở Bắc Giang

Trước đó, Công an thành phố Bắc Giang tiếp nhận tin báo của gia đình về việc phát hiện anh Nguyễn Văn S (SN 1990, trú phường Mỹ Độ) tử vong tại nhà, đang trong giai đoạn phân hủy .

Sau khi tiếp nhận tin báo, lãnh đạo Công an thành phố Bắc Giang đã chỉ đạo các lực lượng nghiệp vụ tổ chức khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, điều tra làm rõ nguyên nhân.

Quá trình khám nghiệm tử thi, Cơ quan Công an xác định không có dấu vết tổn thương bên ngoài. Cơ quan chức năng cho biết, anh S sống một mình , là người nghiện ma túy, mới ra tù về tội “Trộm cắp tài sản”. Sau khi khám nghiệm, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Bắc Giang đã bàn giao tử thi cho gia đình nạn nhân theo quy định pháp luật. Hiện Cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Bắc Giang đang tiếp tục điều tra làm rõ.