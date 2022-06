Công an điều tra vụ nữ sinh viên tử vong bất thường, nghi do bạn trai hành hung

Công an TP. Lào Cai chiều 14/6 cho biết đơn vị đang thu thập tài liệu, chứng cứ điều tra vụ việc Đ.T.K.L., sinh năm 2000, trú TP. Lào Cai, sinh viên một trường Đại học ở Hà Nội, tử vong bất thường.

Trước đó, gia đình trình báo, từ tháng 3/2021, L. có quan hệ yêu đương với Phạm Văn Tùng (30 tuổi, ở phường Xuân Tăng, TP. Lào Cai). Trong thời gian yêu nhau, hai bên thường xuyên cãi vã vì nhiều lý do. Đầu tháng 3/2022, L. quyết định chia tay.

Tối 15/3, Tùng gọi L. đến nhà anh ta ở bãi cát sỏi Xuân Tăng. Nạn nhân sau đó bắt xe khách từ Hà Nội về Lào Cai gặp bạn trai cũ. Đến đêm 16/3, người nhà nhận điện thoại thông báo nữ sinh đang cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lào Cai.

Chiều 17/3, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lào Cai chuyển nạn nhân lên Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức (Hà Nội). Qua hội chẩn, các bác sĩ thông báo L. chỉ còn 5-10% tỷ lệ sống. Đến ngày 27/3, nữ sinh qua đời vì chấn thương sọ não.

Lãnh đạo Công an TP Lào Cai cho biết, sau khi tiếp nhận trình báo, cơ quan điều tra công an thành phố đã triệu tập Tùng đến cơ quan công an làm việc. Tại đây, bước đầu Tùng đã thừa nhận hành vi đánh chị L.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Lào Cai cũng đã khám nghiệm hiện trường, tử thi để phục vụ công tác điều tra. Viện Khoa học hình sự - Bộ Công an đã yêu cầu Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Lào Cai thu thập đầy đủ bệnh án điều trị của chị L. tại hai bệnh viện nói trên để phục vụ công tác giám định.

Hiện, vụ việc đang được điều tra, làm rõ.

