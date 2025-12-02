Theo đó, Công an tỉnh Bắc Ninh khuyến cáo dừng ngay việc tìm kiếm và chia sẻ hình ảnh, video liên quan đến tài liệu và thông tin được cho là có một vụ án nghiêm trọng xảy ra trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.

Cơ quan công an cho rằng, các đối tượng xấu đang cố tình khuếch đại thông tin, kích động bạo lực, gây ra những tác động tâm lý cực kỳ độc hại đối với người đọc (người xem), đặc biệt là thế hệ trẻ. Cùng với đó, nhiều tài liệu phát tán trên KGM đã cài sẵn mã độc có hành vi đánh cắp tài khoản, ăn cắp tiền, lừa đảo...

Theo Cơ quan Công an, việc phát tán, lưu trữ văn hóa phẩm đồi trụy, bạo lực là vi phạm pháp luật; đừng để một cú click chuột vì tò mò mà khiến bạn bị phạt tiền. Những hình ảnh cực kỳ độc hại và ám ảnh không mang lại giá trị gì ngoài việc gây sốc và ảnh hưởng xấu đến tâm lý nên tuyệt đối không xem.

Tuyệt đối không chia sẻ, hãy âm thầm bấm báo cáo (Report), đó là hành động văn minh và cần thiết nhất lúc này. Nếu nhận được tài liệu, hãy xóa ngay và không lan truyền cho người khác; báo ngay cho cơ quan công an nếu phát hiện tài khoản chia sẻ các nội dung trên.