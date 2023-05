Công an cảnh báo tình trạng bạo lực trong giới trẻ ở Bình Dương

Cụ thể, ngày 4/5, Công an phường An Bình, thành phố Dĩ An tuần tra trên địa bàn phát hiện một nhóm gồm 9 thanh thiếu niên (5 nam; 4 nữ) tụ tập, cầm 1 cây bằng kim loại dài khoảng 1m, 1 con dao dài 35cm có hành vi rượt đuổi nhau gây mất trật tự công cộng.

Công an thành phố Dĩ An kịp thời ngăn chặn nhóm thanh thiếu niên tụ tập đánh nhau (Ảnh: CACC).

Trước đó, vào ngày 2/3, Công an phường Tân Đông Hiệp tuần tra trên địa bàn phát hiện nhóm 10 thanh thiếu niên (3 nữ, 7 nam) tụ tập thành nhóm mang theo hung khí gây mất an ninh trật tự. Hay vụ Nguyễn Hoàng D (20 tuổi, quê Bạc Liêu) và Bùi Tiến Đ. (20 tuổi, ngụ TP. Thủ Đức, TP.HCM) cất giấu gậy ba khúc chuẩn bị đi đánh nhau.

Các vụ việc trên được tổ tuần tra ngăn chặn kịp thời nên chưa xảy ra sự việc đáng tiếc. Theo dự báo của Công an thành phố Dĩ An, thời gian tới, tình hình sẽ tiềm ẩn phức tạp nếu không có sự chung tay của gia đình, toàn xã hội ngăn chặn hành vi tụ tập, đánh nhau của các em học sinh, thanh thiếu niên.

Công an thành phố Dĩ An đề nghị, gia đình cần tăng cường quản lý giáo dục con em, không cho tiếp xúc với những bạn bè, thành phần xấu và kịp thời phát hiện, uốn nắn, giáo dục nhân cách, hành vi cho các em theo đúng chuẩn mực xã hội, tránh các sự việc đáng tiếc xảy ra.

Người dân khi phát hiện các nhóm thanh thiếu niên tụ tập gây mất an ninh trật tự, có biểu hiện, chuẩn bị hung khí kéo đi đánh nhau… cần nhanh chóng thông báo cho công an để kịp thời trấn áp, bắt giữ, xử lý theo quy định của pháp luật./.