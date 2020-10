Con vào lớp 1: "Cứ tối đến là bố con trở mặt thành thù khi ngồi vào bàn học"

Những ngày gần đây, các bậc phụ huynh có con vào lớp 1 đều đang lao đao vì chương trình cải cách mới. Ngoài lý do được nhiều người đưa ra là chương trình tiếng Việt nặng hơn nhiều so với khả năng tiếp thu của các con thì còn lý do đặc biệt hơn là cha mẹ "không thể chịu đựng nổi" khi kèm cặp con vừa bước vào tiểu học.

Đối với học sinh và cha mẹ có con vào lớp 1 năm nay quả thật là một năm vất vả. Năm học mới tuy mới diễn ra được hơn 1 tháng, nhưng đã được chứng kiến không ít lời kêu than, thậm chí kèm cả nước mắt của học sinh và phụ huynh. Một phần vì các con vừa từ mẫu giáo được ăn chơi ngủ nghỉ thoải mái nay bước vào cấp 1 phải làm quen với nề nếp, phần khác vì nhiều cha mẹ kêu với chương trình học năm nay không biết dạy con như thế nào vì quá nhanh và quá nặng so với học sinh lớp 1.



Nhiều phụ huynh học sinh cũng đã bày tỏ sự bất an mỗi khi phải kèm con học bài. (Ảnh minh họa)

Nhiều phụ huynh học sinh cũng đã bày tỏ sự bất an mỗi khi phải kèm con học bài. Có người lo lắng chương trình sách giáo khoa lớp 1 mới quá nặng khiến học sinh không theo kịp chương trình, rồi trong lớp có những em đã học qua lớp "tiền lớp 1" vô tình gây áp lực lên các em còn lại.

Tất nhiên con trẻ cũng khổ sở chẳng kém. Có đứa khóc thét, đứa lại run lẩy bẩy, mồ hôi đổ nhễ nhại mỗi giờ học bài buổi tối. Việc học cứ ngỡ tốt cho con nay lại thành ra gánh nặng. Bố mẹ thì mệt mà con lại sợ kinh hồn vía.

Chính vì vậy cứ đến giờ học là trẻ tìm đủ mọi lý do để thoái thác, như đòi nghỉ giải lao, kêu đau bụng, buồn tè,... Bình thường thì các con khỏe mạnh và chạy nhảy như... giặc. Thế nhưng cứ đến giờ học là đám trẻ bỗng dưng... rối loạn tiêu hóa, rồi hệ bài tiết gặp đủ mọi vấn đề!

Mới đây, bài viết của một ông bố có con vào lớp 1 như nói được bao nỗi lòng của những người làm cha làm mẹ khác đang có con học lớp 1 khiến hàng nghìn người đồng cảm.

Vào lớp 1, con tôi phải học sáng học chiều, học thêm học bớt. Còn đâu là tuổi thơ, mục tiêu của lớp 1 là biết đọc biết viết mà cặp sách của con tôi tới trên dưới 20 quyển sách các loại.

Sáng học, chiều học, có lẽ khoảng thời gian con được chơi duy nhất là 2 tiếng đồng hồ tôi nấu cơm tối. Tôi giục con ăn nhanh, tắm nhanh để còn viết bài, đọc chữ. Khi mà bài chưa hoàn thành thì đồng hồ đã chỉ 22h, con mệt mỏi, bố cũng áp lực rồi giục con đi ngủ cho đủ giấc kịp 6h sáng hôm sau dậy chuẩn bị cắp sách tới trường.

Tối tối con với bố như trở mặt thành thù mỗi khi ngồi vào bàn học! (Ảnh minh họa)

Giảm tải hay áp lực khi mà mỗi ngày bọn trẻ phải học 2 chữ cái đồng thời ghép thành chục tiếng khác nhau với đủ thanh sắc. Chưa kịp nhớ chữ hôm nay ngày mai đã phải nhồi thêm chữ khác, tiếng khác. Chúng phải đọc thuộc những câu văn, đoạn thơ ngắn khô khan, gượng ép do phải dùng những tiếng đã học tạo nên, nghe con trẻ đọc vanh vách tưởng giỏi thế nhưng hỡi ơi là đọc cho thuộc chứ đã nhớ đâu, 3 ngày sau cho đọc lại 9/10 đứa im thin thít.

Tối tối con với bố như trở mặt thành thù mỗi khi ngồi vào bàn học!

Nhớ ngày xưa ấy, sáng đi học, chiều chăn trâu, sách có toán, tiếng việt. Mẫu giáo không biết trước chữ. Ấy vậy mà lớp 1 xong ai cũng biết đọc biết viết, cũng học hết phổ thông, cũng học đại học đấy thôi!

Tuy nhiên tình hình này trong thời gian tới có lẽ sẽ được cải thiện nhiều bởi vào chiều 5/10, Bộ GD&ĐT cho biết đã có công văn công văn gửi tới các sở GD&ĐT, đề nghị các Sở GD&ĐT thực hiện một số nội dung nhằm triển khai thực hiện hiệu quả chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông mới ở bậc tiểu học.

Theo đó, Bộ yêu cầu cần phân bổ hợp lý về nội dung và thời lượng dạy học giữa các môn học. Từ đó, hoạt động giáo dục không gây quá tải, đồng thời đáp ứng yêu cầu triển khai thực hiện chương trình mới được xây dựng theo hướng mở.

Bên cạnh đó, Bộ GD&ĐT yêu cầu giáo viên cố gắng giúp học sinh hoàn thành nhiệm vụ học tập ngay tại lớp học, không giao thêm bài tập về nhà cho học sinh. Cũng theo đề nghị của Bộ, việc xây dựng thời khóa biểu cần hợp lý, đảm bảo giữa các môn học và hoạt động giáo dục, thời lượng, thời điểm trong ngày học và tuần học phù hợp với tâm sinh lý lứa tuổi học sinh tiểu học, đặc biệt là học sinh lớp 1.