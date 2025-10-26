Con trai út Cường Đô La “đáo để” thế này!

Doanh nhân Cường Đô La và người mẫu Đàm Thu Trang là một trong những cặp đôi hot trong showbiz Việt hiện nay. Sau 6 năm về chung một nhà, cặp đôi vẫn đang có hôn nhân hạnh phúc và thường xuyên phát cẩu lương khiến netizen thích thú.

Trên trang cá nhân, doanh nhân Cường Đô La mới đây chia sẻ khoảnh khắc đời thường bên con trai út là bé Sutin. Ông xã Đàm Thu Trang hài hước cho biết vừa đi làm về thì nhóc tỳ liền kéo vào một góc để mách chuyện bị mẹ mắng khi bố không có nhà.

Nam doanh nhân viết: "Ba đi làm về vừa thay được cái áo là Tư Doe nắm tay dắt vào góc nhà ngồi tâm sự kể tội mẹ Đàm Thu Trang ở nhà ăn hiếp em khi ba không có nhà. Thương Tư Doe của ba lắm. Nào là không cho em chơi, không cho em ăn kẹo, bắt em ăn cơm nè, bắt ngủ trưa lâu ơi là lâu. Đấy nhé Đàm Thu Trang". Dưới bài đăng, nhiều người dành lời khen cho sự hóm hỉnh nhanh nhẹn của quý tử nhà Cường Đô La.

Cường Đô La hài hước chia sẻ câu chuyện vừa đi làm về đã được con trai mách chuyện mẹ Đàm Thu Trang “ăn hiếp” không cho chơi, ăn kẹo...

Nhiều bình luận bày tỏ sự thích thú trước sự lém lỉnh, đáng yêu và gương mặt “sao y bản chính” của bé

Nhóc tỳ thứ 2 nhà Cường Đô La chào đời vào năm 2023, hiện đã được hơn 2 tuổi

Ở một bài đăng khác, Cường Đô La còn chia sẻ cả "lố" hình ảnh đời thường bên con trai cưng. Trong bức hình, bé Sutin liên tục có những biểu cảm cưng xỉu khác nhau trước ống kính khi tiễn bố đi làm việc. Qua những bài đăng của nam doanh nhân, netizen thấy rõ các nhóc tỳ đều quấn quýt và thân thiết với bố.

Từ khi về chung một nhà với người mẫu Đàm Thu Trang, Cường Đô La thường xuyên đăng tải những khoảnh khắc bình dị bên vợ và các con, cho thấy cuộc sống hạnh phúc viên mãn. Gia đình nhỏ của anh nhận được nhiều lời khen ngợi vì sự gần gũi.

1001 biểu cảm cưng xỉu của quý tử Sutin nhà Cường Đô La khi tiễn bố đi làm

Khi nói về bí quyết giữ gìn hạnh phúc hôn nhân, Đàm Thu Trang cho biết, điều quan trọng nhất trước khi quyết định về chung một nhà chính là sự đối thoại. Theo cô, các cặp đôi nên thẳng thắn trao đổi và thống nhất những nguyên tắc, thỏa thuận rõ ràng ngay từ trước khi kết hôn.

"Trước khi quyết định sống chung với một người thì đối thoại rất quan trọng. Chúng ta phải có một thỏa thuận trước hôn nhân. Nếu lấy nhau, có điều kiện thì nên ra ở riêng. Ra ở riêng là trải nghiệm, hai người cùng trải với nhau như cùng nấu ăn, cùng làm mọi thứ... Như vậy sẽ tự nhiên, khăng khít hơn. Còn ở với bố mẹ chồng, mình sẽ không thể thoải mái được", người đẹp chia sẻ.

Cường Đô La và Đàm Thu Trang thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc đời thường trên trang cá nhân