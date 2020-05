Cách đây vài hôm, trên MXH dậy sóng vì một bài đăng dịch từ MXH Trung Quốc. Đó là câu chuyện về việc một bé gái 5 tuổi bị bé trai chừng 10 tuổi sàm sỡ và có những hành vi lạm dụng tình dục. Tuy nhiên, thay vì mắng mỏ con mình, mẹ của bé trai lại quay sang đổ tội ngược cho bé gái.



Không chỉ gây bức xúc, câu hỏi của mẹ bé gái "Tôi dạy con gái tôi bảo vệ tốt chính mình, nhưng chị không dạy con chị đừng làm hại các bé gái", còn đặt ra một vấn đề trong vấn đề vô cùng đương đại đó là liệu rằng các bé trai đã được giáo dục giới đủ hay chưa?

“Cháu là con gái thì phải biết giữ gìn”

Chị Phạm Thùy Trang (41 tuổi, Thanh Trì, Hà Nội) có cậu con trai 16 tuổi. Cậu bé đã có bạn gái và hai đứa “quấn nhau” suốt ngày. Một lần cô bạn gái của con đến nhà chơi, chị Trang đã không ngại gọi cô bé vào phòng riêng nói chuyện. “Tôi rất nghiêm khắc nói với cháu rằng, là con gái thì cháu phải biết giữ gìn, nếu không sau này chính cháu là người khổ”, chị Trang chia sẻ.

Chị Trang sau đó còn gọi điện cho mẹ của bạn gái con, nhắc nhở gia đình phải quản lý con tốt hơn.

Về phần con trai mình, chị Trang bảo không cấm con yêu đương, song luôn khuyên con phải tìm hiểu những cô bạn gái học giỏi, ngoan ngoãn, không thích đi chơi tối, biết giữ khoảng cách với phái nam vì đó là mẫu phụ nữ đoan trang, chín chắn, chung thủy trong tình cảm.

Ảnh minh họa

Chị Hoàng Thị Hằng (37 tuổi, Nam Từ Liêm, Hà Nội) có con trai vừa tròn 18 tuổi hồi tháng 3 vừa qua. Chị chính thức dạy con về giới tính vào thời điểm 2 tháng trước sinh nhật. Nói về lý do chọn mốc thời gian này, chị Hằng thẳng thắn: “Trước đó con có quan hệ tình dục với bạn gái thì không phạm tội, còn sau 18 thì có thể bị đi tù”.

Con trai chị Hằng biết yêu từ lớp 9 và thay bạn gái liên tục nhờ vẻ ngoài đẹp trai, chút năng khiếu nghệ thuật và tính cách sôi nổi. Tuy nhiên, chị Hằng chưa bao giờ ngăn cản các mối quan hệ của con, để con thoải mái yêu đương miễn là không ảnh hưởng tới học hành. Thi thoảng chị được con trai hỏi về thuốc tránh thai khẩn cấp, về bao cao su, thậm chí là thời gian trung bình của một ca quan hệ tình dục. Chị đều trả lời đầy đủ, đồng thời hướng dẫn về những mặt lợi - hại liên quan tới sinh lý, tâm lý nếu quan hệ tình dục sớm.

Con trai chị hiện đang yêu cô bạn lớp dưới kém 1 tuổi và thường xuyên dẫn về nhà chơi vào cuối tuần. Ban đầu hai đứa trẻ còn mở cửa phòng, sau thì đóng luôn. Chị Hằng không phản đối, chỉ dặn con: “Mẹ không muốn làm bà nội ở tuổi 37. Biết tránh thai cho bạn gái là bảo vệ chính tương lai của mình”.

Nhiều lần chị Hằng cân nhắc việc có nên nói chuyện với mẹ cô bạn gái kia không, nhưng rồi chị quyết định không nói. Hỏi chị tại sao không khuyên con trai giữ gìn cho bạn gái, chị Hằng bày tỏ: “Lời khuyên đấy không thực tế vì không phù hợp với con trai. Con trai không giữ gìn cho bạn gái được đâu. Cái đó phải do các cô gái tự biết cách bảo vệ bản thân, giữ khoảng cách nếu không muốn điều đó xảy ra”.

“Con trai tôi ngố lắm”

Tâm lý của không ít bà mẹ là luôn thấy con trai mình ngây ngô.

So sánh sự phát triển tâm sinh lý, các bé trai dậy thì muộn hơn, do đó thường có biểu hiện “ngố” hơn, trẻ con hơn các bé gái cùng độ tuổi. Đồng thời, định kiến giới di truyền qua nhiều thế hệ khiến các bà mẹ mặc định rằng: con gái dễ mất an toàn hơn con trai và do đó nhiệm vụ bảo vệ, giữ gìn cơ thể là của con gái; con trai an toàn hơn con gái nên không phải quá quan tâm.

Đó là những lý do khiến nhiều bà mẹ chú trọng dạy dỗ con gái về giới tính mà sơ sài với con trai. Họ tư duy đơn giản rằng: con gái mình có thể bị xâm phạm bởi con trai nhà người khác, song không đặt vấn đề ngược lại: con trai nhà mình có thể xâm phạm con gái nhà người khác.

Khảo sát nhiều bà mẹ có cả con trai lẫn con gái ở độ tuổi tiểu học và THCS, kết quả bất ngờ nhận được là: các cô con gái được dạy kỹ từ lớp 1, còn các cậu con trai mới chỉ “nói bâng quơ”.

Ảnh minh họa

Chị Lương Ly (32 tuổi, Nam Đồng, Hà Nội) có con trai đang học lớp 3. Chị tự tin là mình dạy con về giới tính khá đầy đủ như: không cho ai chạm vào bộ phận sinh dục, tự tắm hoặc chỉ bố mới được tắm cho con, lịch sự với các bạn gái, không được tùy tiện chạm vào người các bạn gái, phải quay mặt đi khi bạn gái mặc váy hớ hênh… “Tuy nhiên, kĩ hơn nữa thì tôi chưa đề cập đến, chỉ nói bâng quơ vậy thôi. Bởi vì bé nhà tôi không thân thiện đâu, nó còn tuyên bố không chơi với con gái luôn”, chị Ly chia sẻ.

Chị Nguyễn Tuyết Lê (40 tuổi, Hoàn Kiếm, Hà Nội) có một con gái lớp 6 và một con trai lớp 4. “Con gái thì chị dạy kỹ, còn con trai thì sơ sơ”, chị Lê thừa nhận.

Chị Lê tâm sự: “Kem (con trai chị Lê) vẫn còn ngố lắm, chưa hiểu gì đâu. Ông này ngây thơ chỉ biết chiến hữu anh em chứ không thích chơi với bạn gái, có gì cũng kể với mẹ. Cũng có lúc bảo mẹ là thích bạn này bạn kia nhưng thích kiểu trẻ con chứ chưa tò mò về giới tính. Tôi cũng dặn con là không được sờ mó, động chạm vào cơ thể bạn gái, sờ vào là đi tù. Nói đi tù cho nhanh chứ không sẽ không hiểu gì đâu, cũng đỡ phải giải thích nhiều. Nói chung nói sớm quá mà nó chưa biết gì thì cũng tí một thôi”.

Ảnh minh họa

Chị Bùi Hải Yến (34 tuổi, Kim Liên, Hà Nội) có một con trai lớp 2. Bất kỳ khi nào thích hợp, chị Yến đều tranh thủ dạy con về giới tính, như chơi với bạn gái thì phải biết nhường nhịn, không được đánh nhau với bạn gái, chị gái thay váy thì phải đi ra ngoài, cũng không được thay quần trước mặt chị… “Tôi mới chỉ dạy đơn giản thế thôi, chưa đi sâu đâu. Vì về cơ bản, con trai vẫn trong tầm kiểm soát của tôi. Tôi chưa muốn phải dạy nó nhiều hơn so với tuổi của nó”.

Chị Phan Thúy Thảo (40 tuổi, Gia Lâm, Hà Nội) có hai con trai học lớp 6 và lớp 3. Khi được hỏi chị đã giáo dục giới tính cho con hay chưa, chị cho biết: “Gần như chưa”. Lý do của chị là: “Bạn lớp 6 to xác nhưng rất ngây thơ, gần như không chơi với con gái, còn bạn lớp 3 không thích chơi với ai, chỉ thích một mình. Do đó, tôi chưa nghĩ đến việc dạy con về vấn đề này”.

***

Các bà mẹ có đang quá chủ quan trong việc giáo dục giới tính cho các cậu con trai hay không? Sự tự tin rằng các con còn ngố, to xác nhưng ngây thơ, không thích chơi với bạn nữ, chuyện gì cũng kể với mẹ… có phải là niềm tin chính đáng?

Câu chuyện bé gái 5 tuổi bị bé trai 10 tuổi xâm hại ở hiệu sách Trung Quốc phần nào khiến các bậc lamf cha mẹ phải xem xét lại. Bởi hẳn người lớn cũng bị bất ngờ, bị sốc cũng chỉ vì bởi họ tin rằng các con chưa lớn và vẫn đang trong tầm kiểm soát của mình. Và còn vì, họ chưa từng nghĩ tới khả năng con trai mình có thể gây hại cho con gái nhà người khác.