Con trai “thần chứng khoán' không mê đầu tư, Warren Buffett vẫn có cách đào tạo thành triệu phú

Con trai nhà Buffett đam mê âm nhạc

Năm 1977, khi con trai của Warren Buffett là Peter 19 tuổi, ông đã nhận được tài sản thừa kế của mình. Số tiền thu được từ việc bán trang trại của ông nội được cha ông chuyển thành cổ phiếu Berkshire Hathaway trị giá 90.000 USD.

Trong cuốn hồi ký năm 2010 "Life Is What You Make It", Peter có viết: "Tôi không mong đợi gì hơn". Số tiền 90.000 USD đó là khoản thừa kế duy nhất mà ông nhận được để sử dụng vào mục đích cá nhân.

Trái với tưởng tượng của mọi người, chàng út nhà Buffett tiết lộ: "Tôi có lợi khi chứng kiến anh chị của mình tiêu hết tiền khá nhanh. Tôi không muốn đi theo con đường đó.”

Vào thời điểm Peter nhận tài sản thừa kế, ông đã quyết định theo đuổi ước mơ trở thành một nhạc sĩ. Vì vậy, ông bán cổ phiếu của mình và sử dụng tiền để "mua thời gian để tìm hiểu xem liệu bản thân có thể thực sự thành công trong âm nhạc hay không".

Sau khi có tiền trong tay, việc tiếp theo mà Peter làm là bỏ học tại Đại học Stanford. Ông tính toán ngân sách và chuyển đến San Francisco. Tại đây, chàng nghệ sĩ đã có một cuộc sống "rất đạm bạc" trong một căn hộ studio nhỏ.

Peter đã làm việc để hoàn thiện tác phẩm của mình. Ông vừa là một nghệ sĩ piano vừa là một nhà sản xuất âm nhạc. Ông đã viết các giai điệu và thử nghiệm với âm thanh và kỹ thuật ghi âm. Để theo đuổi đam mê của mình, Peter thậm chí sẵn sàng nhận công việc không được trả lương.

Peter quyết tâm theo đuổi âm nhạc. Ảnh: petterbuffett.com

Vẫn trở thành triệu phú dù không kinh doanh

Nhìn lại quá khứ, Peter nói rằng có một con đường khác mà ông có thể đi: Tốt nghiệp đại học và tìm một công việc ổn định, lương cao trong công ty của gia đình trong khi vẫn giữ nguyên tài sản thừa kế cổ phiếu của mình để tích lũy giá trị.

(Theo tính toán của CNBC, 90.000 USD cổ phiếu Berkshire Hathaway vào năm 1977 sẽ trị giá hơn 200 triệu USD vào ngày 6 tháng 5 năm 2020, với tổng lợi nhuận hơn 250.000%.)

Theo thời gian, công sức mà cậu út nhà Warren Buffett bỏ ra đã được đền đáp xứng đáng. Ông đạt được sự nghiệp âm nhạc thành công mà bản thân mong đợi. Theo Know Networth, Peter hiện sở hữu tài sản ròng ước tính 5 triệu USD.

Ở tuổi 64, Peter đã phát hành hơn 10 album phòng thu, chủ yếu thuộc thể loại âm nhạc thời đại. Ông cũng làm việc với điểm số của bộ phim phương Tây được giới phê bình đánh giá cao "Dances with Wolves".

Cách giáo dục của “nhà tiên tri xứ Omaha”

1. Cho con làm quen với nghèo khó

Có cha là một tỷ phú giàu có, nhiều người cho rằng các con của ông trùm truyền thông sẽ "sướng từ trong trứng", "ngậm thìa vàng". Thế nhưng thực chất, họ lại có một cuộc sống bình dị đáng ngạc nhiên như những đứa trẻ bình thường khác mà không hề hay biết cha của mình là một người giàu có.

Dù bận rộn trong những thương vụ bạc tỷ nhưng Warren Buffett không hề lơ là việc giáo dục con cái. Ông không muốn con có tư tưởng con nhà giàu, đặc biệt là chuyện tiền bạc nên đã không phô trương tài sản và để các con lớn lên bình đẳng như những đứa trẻ khác.

Ba người con của Warren Buffett là Susan Alice, Howard Granham và Peter được sinh ra và lớn lên trong căn nhà mà vị tỷ phú mua từ năm 1958. Những đứa trẻ học trường công và đến trường bằng xe buýt. Thậm chí, họ cũng phải vất vả đi làm thêm vào mùa hè để kiếm thêm tiền tiêu vặt hằng ngày.

"Chúng tôi sống ở một nơi mà những người hàng xóm kiếm được khoảng 75.000 USD/năm. Vì vậy, con tôi không bao giờ nghĩ rằng gia đình mình có khoảng cách về kinh tế", Giám đốc tập đoàn Berkshire Hathaway cho hay.

Các con của Buffett bị cha "giấu giàu" suốt 20 năm. Ảnh: Celebrity Net Worth

Peter biết được mình là con trai tỷ phú khi đã 25 tuổi. Kể lại câu chuyện của mình trên Business Inside, ông cho biết: "Chúng tôi lớn lên mà không biết cha mình làm gì, điều đó khá bí ẩn... Tôi nhận ra một cách từ từ. Lúc đó tôi khoảng 25 tuổi. Sự thực là nhà chúng tôi không có quá nhiều của cải".



Khi biết được sự thật, ông đã rất tức giận bởi khi còn trẻ, ông đã từng hỏi vay tiền bố để làm dự án âm nhạc của mình nhưng cuối cùng ông chỉ nhận được một câu trả lời dứt khoát và lạnh lùng như mọi khi: “Không”.

2. Ủng hộ con theo đuổi đam mê

Dù là bậc thầy trong đầu tư tài chính, Warren Buffett không bắt con cái phải theo mình. Ông khuyến khích con đi theo âm nhạc và ví tình yêu âm nhạc của mình cũng giống như niềm đam mê của ông dành cho Berkshire, tập đoàn mà ông đã cứu nó từ lúc làm ăn thua lỗ lên tập đoàn đa ngành hàng đầu thế giới.

Ngay từ thuở ấu thơ, Peter đã học được một bài học rất quan trọng về đạo đức làm việc. Quan điểm này có tác động không nhỏ từ người cha Warren Buffett. Theo ông kiếm càng nhiều tiền càng tốt không phải một cuộc sống lý tưởng. Thay vào đó, hãy làm công việc bạn yêu thích, điều khiến bạn hạnh phúc khi bước ra khỏi giường mỗi sáng.

Đối với Warren Buffett, đầu tư chính là đam mê. Ông cho rằng chỉ cần làm việc chăm chỉ thì thành công sẽ tìm đến.

Peter chia sẻ ông đã được thừa hưởng gia tài của người cha còn đáng giá hơn tiền: Đạo đức sống và sự độc lập. Ông muốn mang đến cho thế giới một thông điệp: Hãy dạy cho con cái mình những giá trị của cuộc sống và đừng bao giờ đáp ứng mọi đòi hỏi của con cái.