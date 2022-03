Con trai soái ca của tỷ phú Johnathan Hạnh Nguyễn bất ngờ lái xe tải hạng nặng trên phố Úc, tạm “thoát vai” doanh nhân nhưng nhìn vẫn “cuốn” thế này?!

Mới đây Phillip Nguyễn vừa đăng tải một loạt trạng thái trên xứ sở chuột túi. Nhiệm vụ đến Úc lần này của Cậu Ba có vẻ hoàn thành vượt ngoài mong đợi.



Cụ thể anh đã đăng tải các dòng trạng thái rất hồ hởi: I was able to make it toot toot ground logistics + air logistics (Tôi đã có thể làm cho nó chạy và hoạt động tốt, sự kết hợp giữa Logistics mặt đất và Logistics hàng không).

Khoảnh khắc vui vẻ hiếm hỏi của thiếu gia, có vẻ như đàn ông dù có phong độ bao nhiêu thì vẫn là những đứa trẻ không bao giờ lớn, chỉ có đồ chơi của họ là ngày một lớn hơn thôi!



Trước đó anh cũng đã chia sẻ nhiều khoảnh khắc ý nghĩa với thượng nghị sĩ Mr. Garth Hamilton MP, một thành viên quan trọng trong Khối thịnh vượng chung để thảo luận về lực lượng lao động Australia và sự phát triển của các Khu Thương mại Tự do ở Việt Nam.

Thông qua những cập nhật mới nhất của Phillip Nguyễn có thể thấy sắp tới sẽ có rất nhiều thương hiệu Mỹ nổi tiếng đến Việt Nam như: Jim’s Jerky, Seaway Logistics, Story Fresh, Stanbroke beef, Nolan’s Transport…

Sau khi chốt xong các dự án tiền tỷ với IPP Travel và các đối tác, công bố sự gia nhập của hôn thê vào tập đoàn của gia đình. Đi công tác từ Á sang Âu để mở rộng quan hệ, tăng cường kết nối, khảo sát thực địa và thay mặt cha mình - ông Johnathan Hạnh Nguyễn ký kết với những đối tác quan trọng.

Phillip Nguyễn thay cha ký kết hợp đồng lớn với các đối tác Úc



Mặc dù bận rộn đến vậy nhưng Cậu Ba vẫn không quên thể hiện tình cảm với những người thân cận như ghé thăm ngày tốt nghiệp của cô em gái, và tận hưởng những khoảnh khắc riêng tư cùng vợ sắp cưới.

Nhiều chị em cảm thấy rất đáng tiếc vì chàng "soái ca" Phillip Nguyễn là "hoa đã có chủ" nhưng không sao, Cậu Ba đã có chủ nhưng còn Cậu Tư và Cô Út vẫn đang là những anh chàng và cô nàng độc thân hot nhất nhì hội "richkid" có gia thế, có học vấn và là lớp thế hệ tinh anh trong giới lãnh đạo tương lai.

