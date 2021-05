Con trai sinh non lại mắc bệnh hiểm nghèo, bà mẹ không muốn nuôi nên tìm cách "trừ khử" tàn ác không thể tha thứ

Cậu bé William sinh non ở tuần thứ 26 và thật không may, ngay khi vừa chào đời, em đã mắc phải hội chứng Pierre Robin. Hội chứng hiếm gặp, nằm trong chuỗi các dị tật của trẻ sơ sinh, bệnh xảy ra trong quá trình phát triển của bào thai (đột biến gen) với 3 triệu chứng điển hình: cằm nhỏ, lưỡi tụt về sau và khe hở vòm miệng. Hội chứng Pierre Robin là một tình trạng hiếm gặp với tỷ lệ từ 1/2.000 – 1/30.000 trẻ sống, không do nguyên nhân di truyền từ bố, mẹ.

Vậy là từ khi chào đời, William đã phải nằm ở bệnh viện thường xuyên để bác sĩ theo dõi sức khỏe. Các bác sĩ đã đặt một ống dẫn ở thực quản để đưa thực phẩm, sữa vào dạ dày của cậu bé vì William không thể ăn uống hay bú mẹ như những đứa trẻ bình thường khác.



Theo 9News Australia, vào tháng 12/2018, khi William được 13 tháng tuổi được bác sĩ tại bệnh viện nhi thành phố Perth (Úc) cho xuất viện về nhà để gia đình tiện chăm sóc, mặc dù vậy cậu bé vẫn phải ăn uống bằng ống dẫn thức ăn.

Vậy mà, chỉ 5 ngày sau khi con trai được về nhà, mẹ của William, Brooke Evelyn Lucas (26 tuổi) đã đổ hóa chất tẩy rửa vào ống dẫn thức ăn của con khiến cậu bé phải nhập viện gấp. Sau khi được cấp cứu kịp thời, sức khoẻ William đã dần ổn định trở lại và không gặp vấn đề nào quá nghiêm trọng.



Chân dung bà mẹ tàn ác, giết con bị khuyết tật vì không muốn nuôi.

Chỉ vài ngày trước khi xảy ra vụ việc, bà mẹ này còn đăng tải lên Facebook cá nhân dòng trạng thái nói rằng việc con trai cô xuất viện là một phép màu Giáng sinh. Cô ta viết: "William đã được xuất viện và sẽ trải qua Giáng sinh đầu tiên ở nhà. Tôi rơi nước mắt sau khi thằng bé bị ốm đến nỗi cần phải nhập viện".



Ngày 11/1/2019, Brooke Evelyn Lucas đã bị bắt vì tội cố ý giết người hoặc gây nguy hiểm đến tính mạng con người. Không rõ sau đó bà mẹ này phải nhận mức án phạt ra sao nhưng hành vi của cô ta khiến dư luận không khỏi căm phẫn, đứa trẻ vô tội đã suýt mất mạng dưới tay mẹ đẻ.

